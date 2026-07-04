Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo

Poletje je kot nalašč za družinske pobege 'na lepše' ob koncu tedna. Spakirajte kopalke, hladilno torbo napolnite s svežim sadjem, pijačo in kakšnim zdravim prigrizkom ter se skupaj z otroki odpravite raziskovat čudovite kraje in pokrajine. Ena izmed destinacij, ki vas bodo navdušile, če ste ljubitelji narave in svežega zraka, je prav gotovo Belo jezero na avstrijskem Koroškem. Do tja pridete skozi predor Karavanke, nato nadaljujete pot po cesti A11 vse do Beljaka (Villach), potem pa po cesti A2 v smeri Trbiža (Tarvisio) do Pokloštra (Arnoldstein) in naprej po cesti 111 vse do Šmohorja (Hermagor) v Ziljsko dolino. Ko pripeljete do krožišča, sledite oznakam za Weissensee ali Belo jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo.

icon-expand Belo jezero je priljubljena turistična točka. FOTO: Shutterstock

Smaragdno zeleno lesketajoče se Belo jezero je ime dobilo po belkastih klopeh ob njem, ki so razporejene vzdolž njegovega vzhodnega nabrežja, in se z 930 metri nadmorske višine ponaša z nazivom najvišje ležečega jezera med velikimi jezeri avstrijske Koroške. Ob jezeru lahko doživite pristno in idilično naravo, čudovit razgled in kulinarične užitke, mirne zalivčke in fjordske vode, ki kar vabijo k postanku ob malici in tudi ribarjenju. Ljubitelji zimskih športov dobro poznajo to destinacijo, saj se Belo jezero pozimi spremeni v brezmejno drsališče, na katerem vsi športni navdušenci veselo drsajo, vendar pa ima tudi poleti ta turistična točka poseben čar. Jezerska gladina je namreč vsakič drugačne barve. Kadar se na nebu zgrnejo oblaki, jo potemnijo, beli poletni oblaki pa ji dajejo smaragdno barvo in modro svežino. Vrhnja plast vode se poleti primerno segreje, zato lahko vsak od nas poišče idealen kotiček jezera zase, kjer se lahko osveži v vročih poletnih dneh.

icon-expand Belo jezero. FOTO: Profimedia

Obala jezera je dolga 23 km in skrbno načrtovana. Le tretjina obale je opremljena z infrastrukturo, kot so hotelski kompleksi s svojimi kopališči in igrali, ostali del pa je pod okriljem naravnega in pokrajinskega varstva, kar omogoča oddih v skoraj neokrnjeni naravi. Na vzhodni strani jezera je torej precej bolj mirno, saj tam ni večjih naselij, tako da je idealno tudi za tiste, ki imate radi več zasebnosti in miru.

icon-expand Belo jezero. FOTO: Profimedia

Za zabavo se lahko prepustite tudi vožnji s turistično ladjo, s katero boste lahko zapluli po celotnem jezeru in si do potankosti ogledali njegove naravne lepote. Z malčki se lahko odpravite na pedalin, z večjimi otroki pa na sup. Če ste zapriseženi pohodniki in imate v družini aktivne najstnike, je to edinstvena priložnost za pohod z družino. Za tovrstno aktivnost je najprimernejši severni breg jezera. V bližini si lahko izposodite tudi kolesa in se s starejšimi otroki podate na gorsko kolesarjenje po poteh okrog Belega jezera. Za vsakogar se kaj najde. Čas poti: 170 km ali dobri dve uri vožnje z avtom Zanimivosti: Če se odločite za večdnevni izlet, si lahko v okolici Belega jezera pogledate tudi Ziljsko dolino, Lesno dolino ali Lesachtal in goro Dobrač. Ob Zilji pa se lahko odpravite tudi naprej do izvira ali sotočja Zilje z reko Dravo pri Beljaku.