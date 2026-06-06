Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda

Če razmišljate, kam bi se odpravili z družino na vikend izlet, bo Zagorje ob Savi prava izbira - od tu prihajajo veliki ljudje, s trdno voljo in mehkim srcem. Zelo radi povedo, da je eden njihovih častnih meščanov kolesarski as, Primož Roglič. Od tu pa prihajajo tudi s kresnikom nagrajeni pisatelj Roman Rozina, umetniško nadarjeni Nikolaj Beer, priljubljena skupina Orleki, med drugimi pa tudi bivši predsednik države, pokojni dr. Janez Drnovšek, ki so mu v mestnem parku posvetili tudi bronasti doprsni kip, delo kiparja Mirsada Begića.

icon-expand Doprsni kip dr. Janeza Drnovška. FOTO: osebni arhiv

Mesto, ki privablja z vedno urejeno okolico

Jedro mesta ponuja veliko možnosti za preživljanje prostega popoldneva. Od železniške postaje naprej skozi mesto pelje kolesarska steza za vse kolesarske navdušence. Vmes pa imate možnost postanka ob več različnih zanimivih in poučnih atrakcijah. Kot smo omenili, je v mestnem parku nameščen doprsni kip bivšega predsednika države, dr. Janeza Drnovška. Ta je za čas svojega življenja mnogokrat rad poudarjal, da v Zagorju črpa pozitivno energijo, moč in vizijo ter da je ponosen, da izhaja iz zagorske doline. Na nasprotni strani, čez cesto, stoji stavba, ki ponazarja samo središče mesta in kjer se ob sobotah dopoldan radi zbirajo vsi meščani in meščanke. Tej stavbi rečejo Tržnica pod uro. Ime je dobila po nekdanji, sedaj že porušeni stavbi z uro, ki je stala v Toplicah, v rudniški koloniji. Pred njo je velika ploščad, kjer imajo včasih različne prireditve, na ploščadi pa stoji fontana s kipom povečane kopije fibule - sponke iz železne dobe, ki so jo pred leti našli pri izkopavanjih na tem območju.

icon-expand Fontana s kipom povečane kopije fibule - sponke iz železne dobe. FOTO: osebni arhiv

Skozi senčko parka pa boste lahko opazili tudi kip, ki ponazarja 15. poldnevnik vzhodne geografske dolžine, ki poteka natanko skozi črto, ponazorjeno na tleh parka. Na desni strani v parku boste našli tudi prelestno drevesce, ki vztrajno raste in kljubuje vsem vremenskim razmeram. Poimenovali so ga 'drevo miru'. Ob koncu parka pa boste lahko videli krožišče, ki je vedno čudovito urejeno in okrašeno z različnimi sezonskimi cvetlicami.

icon-expand Mestni park Zagorje ob Savi. FOTO: osebni arhiv

Mestna ploščad je ravno tako eno izmed stičišč, kjer se na obrobnih klopeh radi zadržujejo tako mladi kot starejši. Poleti je to središče vsega dogajanja, tu prirejajo glasbene in kulinarične festivale, druženja in ostale prireditve. Ob sobotah pa lahko ujamete tudi kakšen mlad, zaljubljen parček, ki sveže poročen koraka iz Weinbergerjeve hiše, zgrajene konec 19. stoletja. V njej se poleg poročne sobice nahaja tudi galerija Medija, znana po dolgoletni 50-letni tradiciji organiziranja Slikarske kolonije Izlake – Zagorje, najstarejše slikarske kolonije v srednji Evropi. V hiši pa sta tudi del muzejske zbirke iz NOB-ja in spominska soba opernega pevca Ladka Korošca, seveda po rodu tudi Zagorjana. Kulturni center Delavski dom mnogokrat prireja različne kulturno-umetniške dogodke, od koncertov, gledaliških predstav, pevskih revij, kino predstav, lutkovnih predstav in ostalih kulturnih atrakcij, ki polnijo umetniškega duha slehernega obiskovalca. Naprej po poti pa boste zasledili tudi 'staro donfarico'. Ta 48 ton težka lokomotiva, imenovana Amerikanka, je še pred nekaj desetletji vozila premog od zagorske železniške postaje do separacije, železniški tiri pa so potekali prav po središču mesta. Nasproti lokomotive je še ena zanimivost, most ljubezni, na katerega obiskovalci radi pripnejo kovinske ključavnice ter na ta način zaklenejo ljubezen, ki jo čutijo do koga izmed bližnjih. Malce višje od mostu pa so postavljene tribune in kip perkmandeljca, ki ga krasi vodni slap. Na poletne večere se tu radi zadržujejo mladi zaljubljenci in družine z manjšimi otroki.

Kaj pa športne aktivnosti?

Za vse športne navdušence pa mesto Zagorje ob Savi ponuja tudi mnogo različnih dejavnosti - od pohodništva do kolesarjenja in telovadbe v naravi.

icon-expand Športno rekreativni center Europark Zagorje ob Savi. FOTO: osebni arhiv

Nad mestom so uredili športno rekreativni center, ki ga imenujejo Europark. Tam se nahaja asfaltni pumptrack poligon, ki navdušuje tako male kot večje ljubitelje koles in adrenalina. Park je bil zgrajen v letu 2017 in ima asfaltno podlago, dirka se na zunanjem krogu, poligon pa omogoča izjemno visoke hitrosti, po njem pa se ob prisotnosti staršev radi zapeljejo tudi najmlajši. V neposredni bližini poligona se nahajajo tudi urejene kolesarske poti Cilenca Trails, ki jih vzdržuje lokalno društvo KK Zagorska dolina. Peš poti okoli Europarka so lepo urejene in obdajajo dva manjša ribnika. Park nudi tudi sprostitev ob branju knjig pod krošnjami dreves, poleg pa je nameščena tudi manjša koča z avtomati, kjer si lahko privoščite topel čaj z limono, hladne napitke, sladoled in nekaj prigrizkov.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 6 Športno-rekreativni center v Zagorju ob Savi.











Če se boste odpravili čez mostiček, pod katerim teče potok Medija, pa boste na vrhu hriba odkrili pravi rekreativni center, ki ponuja različne aktivnosti. Od igral za najmlajše v podobi gusarske ladje do ziplina, sprehajalno/tekaške steze, igrišča za nogomet, fitnes naprav in otroškega igrišča s privlačnimi igrali in napravami, ki hkrati spodbujajo igro otrok in krepijo njihove motorične sposobnosti. Športno-rekreativni center pa ima tudi urejen vrtiček z zelišči, ki so ga poimenovali kot Vrt tete Johance. Tu se radi zadržujejo starejši občani in občanke, ki skrbijo za urejenost vrta, pozimi pa tudi za kakšen odličen domači čaj, ki ga pripravijo iz različnih zdravilnih rastlinic.

icon-expand Vrt tete Johance. FOTO: osebni arhiv

Odlična izhodiščna točka za pohode