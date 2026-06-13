Krasen družinski izlet: skozi skrivnosten predor nad morjem

V deževnem sobotnem jutru na Dolenjskem smo iskali kotiček, kamor bi se lahko odpravili na družinski izlet. Slaba napoved je bila za vse konce Slovenije, razen za Obalo. Predlagala sem, da bi se lahko odpravili iz Strunjana v Portorož in nazaj.

V Strunjan smo skozi čudovit pinijev drevored prispeli šele okoli 11.30. Imeli smo srečo s parkiranjem in avtomobil pustili na makadamskem parkirišču ob rdeči tabli na Parenzani, ki je levo usmerjala v šest kilometrov oddaljeno Izolo in desno v Portorož. Po "poti zdravja in prijateljstva" sta se fanta proti mestu rož odpravila s skiroji, medtem ko je naša triletnica malo hodila in se malo vozila v vozičku. Je pa pot primerna in ne preveč zahtevna tudi za najmlajše kolesarje. Parenzana je sicer 123 kilometrov dolga kolesarska in pešpot, ki vodi po poti nekdanje ozkotirne železniške proge, ki je delovala med letoma 1902 do 1935. Z vlakom je tedaj povezovala kar 33 istrskih krajev, od Trsta in Poreča. Danes je po njeni trasi speljana pot, priljubljena med kolesarji, pešci in tekači. Poteka delno po asfaltu in večinoma po makadamu. Vmes je več predorov, nekateri so osvetljeni, drugi ne, zato v njih potrebujete svetilko.

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icon-expand FOTO: Š.Z. 1 / 23 Pinijev drevored, ki vodi v Strunjan













































Tunel nekje na sredini hriba Lucan se imenuje Valeta, je osvetljen in je dolg 550 metrov. V njem je hladno in vlažno, na trenutke s stropa kapljajo vodne kapljice. Otroci so bili navdušeni nad njim. Tekali so gor in dol, levo in desno, pri čemer pa smo morali zelo paziti na mimoidoče kolesarje ter tudi nekaj motoristov, ki so kljub prepovedi in znaku za območje pešcev peljali skozi predor. No, ampak na srečo jih ni bilo veliko in se je vse lepo izšlo.

icon-expand Fanta sta se skozi predor peljala s skiroji. FOTO: Š.Z.

Na drugi strani se hitro začne lepo urejeno portoroško naselje, natančneje hiše in druge stavbe na Senčni poti. Ob blokih so igrala, kjer se lahko otroci vmes poigrajo, starši pa malce spočijejo. Pot se nato po razmeroma globoki dolini (ki je nazaj grede kar strm hrib!) nadaljuje mimo Avditorija, medtem ko v Portorož pridete pri avtobusni postaji. Levo lahko greste v Lucijo, desno proti središču Portoroža.

icon-expand Pešpot Strunjan - Portorož FOTO: Š.Z.

Pot do Portoroža nam je vzela približno uro. Ob prihodu smo se sprehodili najprej po portoroški aveniji in nato po plaži, kjer je bilo kar nekaj kopalcev. Otroci so se malo poigrali na pesku, nato smo se odpravili na pico in po kosilu na igrala ob plaži. Nato smo se odpravili nazaj proti avtomobilu, kjer smo imeli "za vsak slučaj" kopalke v prtljažniku. Želeli smo se sicer okopati na novi strunjanski plaži, a žal na prepolnem parkirišču nismo dobili prostega prostora.

icon-expand Strunjanske soline FOTO: Dreamstime

Strunjan je sicer lepo naselje s trgovino, gostilno, kampom, hotelskim naseljem in čudovito novo plažo, ki so jo obnovili maja 2020. Lepo doživetje je tudi ogled solin, ki so naravni in kulturni spomenik znotraj Krajinskega parka Strunjan. Ponaša se s čudovito in neokrnjeno naravo.

icon-expand Beli križ FOTO: Dreamstime

Za ljubitelje naravnega je Mesečev zaliv zagotovo prava izbira. Do prelepe naravne plaže vodi pešpot, ki pa ni primerna za vozičke, skiroje ali kolesa. Potka po klifu navzdol je namreč ozka, strma ter predvsem za majhne otroke dokaj zahtevna in na trenutke lahko tudi nevarna. Dobra obutev je obvezna. Sicer je pot označena in vodi mimo cerkve Marijinega prikazanja. Na vrhu je velik beli križ na mestu, kjer naj bi se prikazala Marija in rešila mornarje. Tam lahko uživate v prelepem razgledu, nato pa se lahko začnete spuščati navzdol proti morju.

icon-expand Mesečev zaliv FOTO: Dreamstime

Mi smo bili že preveč utrujeni in smo se raje z avtomobilom odpeljali v Izolo. Odlično smo izbrali. Pred slabim vremenom na Dolenjskem smo pobegnili na Obalo, na sonce, na morje. Pozneje smo izvedeli, da je doma skoraj cel dan deževalo, mi pa smo se pred odhodom še veselo kopali v toplem izolskem zalivu. Na koncu smo se še peš odpravili v mesto in si v lokalni izolski slaščičarni privoščili ogromne in slastne sladoledne kupe. Čudovit konec krasnega družinskega izleta.