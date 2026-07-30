Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev

Naravni bazeni, ki jih otroci obožujejo

Reka Iška je znana po kristalno čisti vodi in številnih naravnih tolmunih, kjer si lahko namočite noge ali se na vroč dan tudi osvežite. Voda ostaja prijetno hladna tudi sredi največje poletne vročine, zato je občutek po kratkem čofotanju naravnost odličen. Otroci bodo navdušeni nad raziskovanjem kamenčkov, iskanjem majhnih ribic, gradnjo jezov in opazovanjem kačjih pastirjev. Narava tukaj ponuja veliko več kot katerokoli igrišče.

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Pot je primerna tudi za mlajše otroke

Od parkirišča vodi urejena gozdna pot ob reki, ki je večinoma ravna in prijetna za sprehod. Družine lahko izberejo krajšo različico izleta ali pa se odpravijo nekoliko dlje po soteski. Za najmlajše je priporočljiva nosilka, saj teren ni primeren za voziček. Šolarji pa bodo pot brez težav zmogli in ob tem uživali v raziskovanju narave.

Kaj vzeti s seboj?

Za brezskrben družinski dan ne pozabite na: - kopalke ali rezervna oblačila, - brisače, - čevlje za vodo, saj so kamni lahko spolzki, - dovolj vode, - sadje ali piknik malico, - zaščito pred soncem, - zaščito pred komarji in klopi. Ker v soteski ni veliko gostinske ponudbe, je piknik ob reki odlična izbira.

icon-expand Otroci bodo lahko brez hitenja raziskovali naravo, vi pa si boste privoščili nekaj trenutkov sprostitve v prijetnem hladu. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je Iški vintgar odlična izbira?

- Blizu Ljubljane (približno 25 minut vožnje) - Naravna senca tudi sredi dneva - Brez vstopnine - Veliko prostora za raziskovanje - Odličen izlet za vse generacije

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Še ideja za popoldanski postanek

Če vam po raziskovanju ostane še nekaj energije, se na poti domov ustavite na Kureščku, od koder se odpirajo čudoviti razgledi na Ljubljansko barje. Ob cerkvi je dovolj prostora za krajši sprehod, otroci pa lahko še malo tekajo po travnikih.

Namig za starše

Če se na izlet odpravite zgodaj dopoldne (pred 10. uro), boste ujeli največ sence, manj obiskovalcev in bolj mirno reko. Otroci bodo lahko brez hitenja raziskovali naravo, vi pa si boste privoščili nekaj trenutkov sprostitve v prijetnem hladu.

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