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Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev

L.G.
Izleti in počitnice 0
02. 08. 2026 04.00

Počitnice so rezervirane, kovčki spakirani, otroci navdušeni. Nato pa šok tik pred vkrcanjem na letalo. Prav to se je zgodilo britanski družini, ki je po dveh letih varčevanja ostala na letališču zaradi podrobnosti, na katero številni starši sploh ne pomislijo.

Victoria, Roxie and Riley

Počitnice iz sanj so se končale v nekaj minutah

Britanka Victoria Vigors je s svojima otrokoma, 15-letnim Rileyjem in devetletno Roxie, načrtovala prve skupne dvotedenske počitnice v egiptovskem letovišču Hurgada. Za potovanje je varčevala dve leti.

Na londonskem letališču Gatwick je šlo sprva vse po načrtih. Družina je uspešno opravila spletno prijavo, oddala prtljago in prestala varnostni pregled. Težava se je pojavila šele pri izhodu za vkrcanje, ko je osebje preverjalo potne liste.

Takrat so ugotovili, da Roxie ne izpolnjuje pogojev za vstop v Egipt, zato ji niso dovolili na letalo. Ker mladoletni otrok ne more potovati sam, je morala na letališču ostati celotna družina.

Victoria je za britanske medije povedala, da so bili otroci popolnoma strti, sama pa ni mogla zadržati solz. Počitnice, ki so jih nestrpno pričakovali, so se končale še pred vzletom.

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Potni list je bil veljaven. Kje je bila težava?

Največje presenečenje je bilo, da dekličin potni list ni bil potečen. Veljal je še več mesecev.

Toda številne države imajo dodatna pravila glede veljavnosti potnih listov. Po informacijah britanskega zunanjega ministrstva mora biti potni list za vstop v Egipt veljaven še najmanj šest mesecev od datuma prihoda v državo. Potniki, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko ostanejo brez možnosti vkrcanja že na odhodnem letališču.

Prav to se je zgodilo Roxie.

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Napaka, ki jo naredi veliko družin

Strokovnjaki za potovanja že leta opozarjajo, da številni ljudje preverijo le, ali je potni list še veljaven, ne pa tudi posebnih pogojev države, v katero potujejo.

Po podatkih različnih mednarodnih potovalnih portalov številne države zahtevajo, da ima potni list ob prihodu še najmanj tri ali šest mesecev veljavnosti. Pravila se razlikujejo od države do države, zato enotnega pravila ni.

Težava je še posebej pogosta pri otrocih. Ker otroški potni listi pogosto veljajo krajši čas kot dokumenti odraslih, starši včasih spregledajo, da se datum izteka hitro približuje.

Številne države imajo dodatna pravila glede veljavnosti potnih listov.
Številne države imajo dodatna pravila glede veljavnosti potnih listov. FOTO: Adobe Stock
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Pet stvari, ki jih preverite pred družinskim dopustom

Da se podobna zgodba ne bi zgodila tudi vam, pred odhodom preverite:

1. Veljavnost vseh potnih listov

Ne preverite le datuma poteka, ampak tudi pogoje države, kamor potujete.

2. Vstopne pogoje države

Nekatere države zahtevajo vizum, druge posebna dokazila ali zdravstveno dokumentacijo.

3. Dokumente otrok

Poskrbite, da ima vsak otrok svoj veljaven potni list in da so vsi podatki pravilni.

4. Morebitna soglasja staršev

Če otrok potuje samo z enim staršem ali z drugo odraslo osebo, nekatere države zahtevajo dodatna soglasja.

5. Potovalno zavarovanje

Nepričakovani zapleti lahko povzročijo visoke dodatne stroške, zato je dobro preveriti, kaj krije zavarovanje.

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Ena podrobnost lahko pokvari vse načrte

Primer britanske družine je postal viralen prav zato, ker je šlo za napako, ki se lahko zgodi skoraj vsakomur. Starši pogosto mesece načrtujejo popolne počitnice, medtem ko administrativnim podrobnostim namenijo le nekaj minut.

Toda ravno te podrobnosti lahko odločijo, ali boste sedeli na plaži ob morju ali pa boste morali nepričakovano domov z letališča.

Pred naslednjim družinskim oddihom si zato vzemite nekaj dodatnih minut za pregled dokumentov. Morda bo prav to tisto, kar bo rešilo vaše počitnice.

Viri: GOV.UK, Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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