Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji

Jezero Molveno je bilo že deseto leto zapored razglašeno za najlepše jezero v Italiji. To priznanje sta mu podelila Legambiente in Touring Club Italiano, ki sta ga uvrstila na vrh znamenite Guida Blu – modre lestvice najboljših italijanskih jezer. Jezero navdušuje ne le z izjemno naravno lepoto in kristalno čisto vodo, ampak tudi z odlično urejenostjo, trajnostno mobilnostjo in kakovostno turistično ponudbo, ki je posebej prilagojena družinam. Jezero Molveno se nahaja v severnem delu Italije, natančneje v pokrajini Trentino-Alto Adige, približno 40 km severno od mesta Trento. Iz Ljubljane do tja potrebujete približno 5 ur vožnje (okoli 400 km).

Zakaj je jezero Molveno idealno za družine?

Molveno ni le vizualno osupljivo, ampak ponuja številne aktivnosti in storitve, prilagojene potrebam družin z otroki vseh starosti. Zaradi varnega okolja, urejenih plaž in pestre ponudbe je ena izmed najbolj priljubljenih destinacij za družinske počitnice v Italiji. Urejene plaže in otroška igrišča: Jezero ima približno 12 hektarjev urejenih plaž z mehko travo, kjer lahko otroci brezskrbno tečejo in se igrajo. Posebna otroška igrišča, piknik površine in senčniki staršem omogočajo sproščen oddih.

Vodna zabava: Na voljo so pedalini, kajaki, SUP deske in električni čolni, s katerimi se lahko družine odpravijo na raziskovanje mirnih voda jezera. V bližini je tudi vodni park (Aquapark), kjer najmlajši uživajo v otroških bazenih, vodnih toboganih in drugih vodnih atrakcijah. Pohodniške poti in narava: Okolica jezera ponuja lahke pohodniške poti, primerne tudi za vozičke in majhne otroke, kot je priljubljena pot Sentiero di Sciury. Narava je izjemno bogata in omogoča prijetne družinske sprehode ob svežem zraku. Gondola Pelvel-Pradel: Družine lahko izkusijo vožnjo z gondolo, ki jih popelje visoko nad jezero, kjer se razprostira čudovit razgled na Dolomite. Na vrhu so urejene enostavne poti in otroške delavnice, ki so idealne za kombinacijo aktivnega sproščanja in učenja v naravi. Družinska prijaznost in varnost: Molveno se ponaša s priznanjem Bandiera Arancione in petimi Cinque Vele, kar pomeni, da ima vrhunsko turistično infrastrukturo ter visoke standarde čistoče in varnosti, ki so še posebej pomembni za družine z majhnimi otroki.

Namestitve v okolici jezera Molveno

Hoteli: V okolici jezera je na voljo več hotelov različnih kategorij, od družinskih hotelov s ponudbo animacij za otroke do luksuznih hotelov z wellnessom in bazeni. Veliko hotelov ponuja posebne pakete za družine, s popusti za otroke in dodatnimi storitvami. Apartmaji: Za tiste, ki si želijo več zasebnosti in samostojnosti, je na voljo veliko apartmajev in počitniških hišk. Kampi: V bližini jezera deluje nekaj kampov, priljubljenih med ljubitelji narave in tistimi, ki imajo radi bolj "pristen" stik z okoljem. Kampi so opremljeni z vsemi osnovnimi storitvami, nekateri pa ponujajo tudi mobilne hiške oziroma glamping.

Dodatne storitve in infrastruktura