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Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni

S.B.
Izleti in počitnice 3
14. 08. 2026 03.30

Ko iščemo idejo za družinski izlet, si pogosto želimo nekaj preprostega, malo hoje, veliko narave, prostor za igro in predvsem pobeg pred poletno vročino. Ena takšnih manj poznanih, a izjemno očarljivih destinacij je dolina Kokre, ki se skriva tik ob Kranju.

Kanjon Kokre

Le približno 30 minut vožnje iz Ljubljane vas pričaka miren kotiček ob reki, kjer lahko otroci raziskujejo naravo, skačejo čez potočke, opazujejo živali in uživajo v prijetnem hladu.

Naravni kotiček tik pod mestom

Dolina Kokre je posebna, ker se zelena narava začne skoraj v mestnem središču Kranja. Reka Kokra je skozi tisočletja izdolbla slikovito sotesko, danes pa je to priljubljen prostor za sprehode, sprostitev in družinske izlete.

Ob reki vodijo prijetne poti, obdane z gozdom, kjer je tudi v najbolj vročih poletnih dneh veliko sence. Otroci bodo navdušeni nad občutkom raziskovanja, kot bi se iz mestnega vrveža v nekaj minutah preselili v pravo gozdno pustolovščino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izlet, kjer otroci raziskujejo naravo

Dolina Kokre je odlična izbira za družine, ki si želijo aktiven, a nezahteven izlet. Namesto dolgih vzponov tukaj glavno vlogo igra raziskovanje.

Otroci lahko:

- opazujejo reko in njene prebivalce,

- iščejo zanimive kamne in rastline,

- poslušajo zvoke gozda,

- raziskujejo mostove in gozdne poti,

- uživajo v igri ob vodi.

Takšni izleti so odlična priložnost, da otroci preživijo čas brez ekranov in naravo spoznavajo skozi igro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprehod skozi eno najlepših mestnih sotesk v Sloveniji

Ena največjih posebnosti doline Kokre je kanjon Kokre, ki velja za eno najglobljih mestnih sotesk v Evropi. Sprehod ob reki je slikovit in primeren za družine, ki ne iščejo zahtevnega pohoda, ampak prijeten izlet v naravo.

Pot vodi skozi zelenje, mimo skalnih sten in čez območja, kjer lahko ves čas občutite mir reke in gozda. Najlepše je, da lahko dolžino sprehoda prilagodite starosti in energiji otrok.

Poletna osvežitev ob reki

Čeprav dolina Kokre ni klasično kopališče, je bližina vode tista, ki naredi izlet še posebej prijeten. Otroci lahko ob primernih mestih namakajo noge, raziskujejo obrežje in se igrajo ob šumenju reke.

V vročih dneh je prav hladna senca dreves tista, ki naredi razliko, medtem ko se na soncu temperature dvigajo, je ob Kokri občutek veliko prijetnejši.

V vročih dneh je prav hladna senca dreves tista, ki naredi razliko, medtem ko se na soncu temperature dvigajo, je ob Kokri občutek veliko prijetnejši.
V vročih dneh je prav hladna senca dreves tista, ki naredi razliko, medtem ko se na soncu temperature dvigajo, je ob Kokri občutek veliko prijetnejši.FOTO: Adobe Stock

Kaj vzeti s seboj?

Za brezskrben družinski izlet priporočamo:

- udobna oblačila in športno obutev,

- dovolj vode,

- manjšo malico ali piknik,

- zaščito pred soncem,

- rezervna oblačila za otroke, če se bodo igrali ob vodi.

Za najmlajše je bolj primerna nosilka kot voziček, saj gozdne poti niso povsod prilagojene za otroške vozičke.

Zakaj bo dolina Kokre navdušila družine?

Dolina Kokre je popoln družinski izlet, saj združuje sproščen sprehod, raziskovanje narave in prijetno senco v vročih dneh. Otroci lahko skozi igro spoznavajo reko, gozd in živalski svet, starši pa si medtem privoščijo nekaj mirnih trenutkov v čudovitem naravnem okolju. To je eden tistih izletov, kjer ni pomembno, koliko kilometrov prehodite, ampak koliko lepih trenutkov ustvarite skupaj.

Namig za popoln dan

Izlet v dolino Kokre lahko združite še z obiskom starega mestnega jedra Kranja. Po sprehodu ob reki se lahko ustavite na sladoledu, si ogledate mestne ulice ali se sprehodite do razglednih točk nad sotesko.

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Vir: Visit Kranj – kanjon Kokre in znamenitosti Kranja

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Komentarji (3)

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clox 14. 08. 2026 15.19
+1
A loh kakšne kotičke dejansko pustite skrite al je vse treba na instagram in ta jajca
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1 0
medvedJEkriv 14. 08. 2026 13.50
+1
hvala, preveč Albancev
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1 0
Pinokio 14. 08. 2026 10.42
Res je malo hladneje, ker so na srečo potke naravne, ne pa pokrite z asfaltom. Lahko se naredi krožna pot, ki pa traja ob zmerni hoji slabo urico. Problem je le parkiranje avta, se pa najde vedno kakšno prosto mesto na severnem delu mesta, na večjem parkirišču. Seveda je plačljivo, sicer pa, kje pa niso plačljiva parkirišča.
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