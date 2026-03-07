Odlična destinacija za družinski oddih v Beneški laguni

To slikovito ribiško mesto združuje vse, kar si lahko družina zaželi: kanale z manj gneče, pristno lokalno vzdušje, dolge peščene plaže, kulturne zaklade in obilo možnosti za raziskovanje – tako v mestu kot v njegovi čudoviti okolici. Chioggia je kraj, kjer se tradicija in turizem srečata na prijazen in dostopen način, zato je odlična izbira za družine, ki si želijo aktivnih, zabavnih in hkrati sproščenih počitnic.
Chioggia je staro ribiško mesto, katerega korenine segajo vse do antičnega časa, ko je bilo pomembno pristanišče v Beneški laguni. V srednjem veku je Chioggia razvila močno pomorsko tradicijo in je bila zaradi svoje strateške lege pogosto predmet spopadov med Beneško republiko in Genovo.
Kako do Chioggie
Chioggia leži približno 50 km južno od Benetk in je lahko dostopna. Vožnja iz Ljubljane traja okoli tri ure in pol (275 km) lagodne vožnje, zato je odlična destinacija za vikend izlet.
Zanimivosti v mestu
Corso del Popolo
Srce mesta – skoraj kilometer dolga pešpot, obdana s kavarnami, trgovinami in mestnim utripom. Zjutraj zaživi s tržnico in ribjo dražbo, zvečer pa je idealna za tradicionalno "passeggiato" (večerni sprehod).
Ribja tržnica (Mercato Ittico)
Ena najbolj avtentičnih v Italiji. Odprta je zgodaj zjutraj – otrokom bo zanimivo opazovati sveže ulove in lokalne ribiče.
Torre di Sant'Andrea
Znamenit stolp iz 11. stoletja, s katerega je razgled na mesto in Beneško laguno. V njem deluje tudi najstarejša mehanična mestna ura v Italiji.
Muzej Laguna Sud
Nahaja se v nekdanjem frančiškanskem samostanu. V treh nadstropjih so razstave o ribištvu, pomorski zgodovini, arheologiji in tradicionalnih barkah.
Katedrala Santa Maria Assunta & Bazilika San Giacomo Apostolo
Baročne cerkve s slikami znanih umetnikov, kot sta Tiepolo in Cima da Conegliano.
Palazzo Grassi – Muzej Giuseppe Olivi
Zbirka o morskih organizmih, fosilih in tradicionalnem življenju v laguni – odlična izbira za radovedne otroke.
Družinske aktivnosti in plaže
Sottomarina
Glavna mestna plaža Chioggie z več kot 5 km peščene obale:
- otroška igrišča,
- napihljivi vodni parki,
- mini klubi in animacije v kampih,
- igrišča za odbojko, tenis in bočanje,
- možnost najema ležalnikov ali prostih plaž.
Kolesarjenje
Odlične, varne poti ob obali in med Chioggio ter Sottomarino, primerne za vozičke in otroške prikolice.
Ribolov s pomola ali "pescaturismo"
Preizkusite ribolov z lokalnimi ribiči – pogosto vključuje tudi malico na krovu. Otroci se naučijo osnov ribolova in morskih običajev.
Izleti z ladjo
Kanal Vena in laguna – s čolnom z vodnikom.
Poleti tudi čolni s steklenim dnom (odvisno od ponudnika).
Družini prijazna kulinarika
- Ribje specialitete: sardoni, školjke, fritto misto (ocvrte ribe), pripravljeni na preprost in svež način.
- Tradicionalne sladice: Bossolà (obročasta sladica), Papini in Peverini.
- Spritz in tipični beneški prigrizki 'cicchetti': za starše, ob večerni "passeggiati" ob kanalu.
Večina restavracij je prijazna do otrok, z meniji z manjšimi porcijami, testeninami ali picami.
Letni dogodki
Palio della Marciliana (tretji vikend v juniju): zgodovinski festival z vitezi, turnirji in sprevodi v srednjeveških kostumih.
Sagra del Pesce (julij): ribiški festival s stojnicami in morskimi jedmi ob kanalu.
Tedenska tržnica: vsak četrtek dopoldne na Corso del Popolo – odlična priložnost za nakup sadja, spominkov in lokalnih izdelkov.
Izleti v okolico (do 1 ure)
1. Pellestrina (30 min s čolnom)
- Otok brez avtomobilov, idealen za kolesarjenje in mirno kopanje.
- Na voljo najem koles.
2. Benetke (1 ura)
- Enostaven dostop z avtobusom ali ladjo.
- Družinam priporočamo: Naravoslovni muzej ali Muzej igrač, vožnjo z vaporetto, obisk Trga sv. Marka.
3. Delta reke Pad (Delta del Po)
- Naravni park z možnostjo opazovanja ptic (flamingi!), izletov s čolni in učnih poti.
- Družinam prijazna vodenja in opazovalnice.
4. Rosolina Mare in botanični vrt
- Mirna obalna destinacija, primerna za enodnevni izlet.
- Botanični vrt Giardino Botanico Litoraneo ponuja sprehode in naravoslovne poti.
5. Padova
Le uro vožnje stran, z bogato znanstveno in kulturno ponudbo:
- Botanični vrt (najstarejši na svetu),
- Planetarij,
- Znanstveni muzej Galileo.
Namestitev in nasveti
Priporočamo: apartmaje v središču mesta ali družinam prijazne kampe ob plaži (z bazeni in animacijo).
Večina nastanitev nudi tudi izposojo koles.
Mesto je primerno za vozičke, razdalje so kratke, veliko sence in možnosti za postanke.
Odlično je tudi za kolesarjenje, tako po mestu kot okolici.
