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Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop

S.B.
Izleti in počitnice 0
05. 08. 2026 09.44

Vročinski val, ki je zajel Slovenijo, prinaša izjemno visoke temperature, zato je Javni zavod Šport Ljubljana sprejel odločitev, ki bo razveselila številne družine. Od danes pa do preklica je vstop na štiri ljubljanska kopališča brezplačen za vse obiskovalce.

bazen

Brezplačno se lahko osvežite na naslednjih kopališčih:

Kopališče Kodeljevo

Kopališče Kolezija

Kopališče Vevče

Športni center Ilirija

Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča in do preklica vročinskega vala.

Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča in do preklica vročinskega vala.
Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča in do preklica vročinskega vala.FOTO: Adobe Stock

Vročina je za otroke še posebej obremenjujoča

Majhni otroci se pregrejejo hitreje kot odrasli, saj njihovo telo še ne uravnava temperature tako učinkovito. Dojenčki in malčki se tudi manj potijo, zato težje oddajajo odvečno toploto. Posledica so lahko dehidracija, izčrpanost zaradi vročine ali celo vročinski udar.

Strokovnjaki zato priporočajo, da se v najbolj vročem delu dneva, običajno med 10. in 17. uro, z otroki čim manj zadržujete na neposrednem soncu. Če se odpravljate na bazen, poiščite senco, redno ponujajte tekočino in otrokom večkrat privoščite odmor od sonca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj ne sme manjkati v torbi za bazen?

Da bo dan ob vodi prijeten in varen, s seboj vzemite:

- dovolj pitne vode,

- zaščitno kremo z visokim zaščitnim faktorjem (SPF 30 ali 50),

- pokrivalo za glavo,

- sončna očala z UV-zaščito,

- lahko bombažno majico ali UV-zaščitna oblačila,

- kopalke in rezervna suha oblačila,

- brisačo ali dve,

- natikače,

- sadje ali lahek prigrizek,

- plavalne pripomočke za otroke, če jih potrebujejo.

Ne pozabite na zaščito pred soncem

Zaščitno kremo nanesite približno 20 do 30 minut pred odhodom na sonce in jo obnavljajte vsaki dve uri oziroma po vsakem kopanju. Tudi če je otrok večino časa v vodi, ga UV-žarki še vedno dosežejo, saj se sončna svetloba od vodne gladine odbija.

dopust
dopustFOTO: Adobe Stock

Bodite pozorni na znake pregrevanja

Če otrok postane nenavadno zaspan, razdražljiv, ima vročo in pordelo kožo, se pritožuje zaradi glavobola ali mu je slabo, ga nemudoma umaknite v senco ali hladen prostor, mu ponudite tekočino in ga postopoma ohlajajte. Ob hujših znakih, kot so zmedenost, bruhanje ali izguba zavesti, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Poletni dnevi so kot nalašč za igro in osvežitev v vodi, vendar naj bo varnost vedno na prvem mestu. Če nameravate izkoristiti brezplačen obisk ljubljanskih kopališč, se odpravite dovolj zgodaj, saj je vstop mogoč le do zapolnitve kapacitet posameznega kopališča.

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