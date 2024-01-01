Božični sejmi v Italiji so nekaj posebnega: topla alpska tradicija, odlična hrana, pravljična osvetlitev in čaroben decembrski duh, ki prevzame tako odrasle kot otroke. Italija ponuja številne destinacije, ki so iz Slovenije dosegljive hitro in udobno, zato se vse več družin v adventnem času odloča za krajši praznični izlet čez mejo.
V katoliškem liturgičnem letu 6. decembra obeležujemo god svetega Nikolaja, bolj znanega kot Miklavž. Krščanski svetnik, znan po darežljivosti, bo tudi letos v svoji praznični vlogi razveseljeval otroke in odrasle po vsej Sloveniji.
Kraji po Sloveniji se decembra spremenijo v praznično pravljico: lučke, jaslice, drsališča, ustvarjalnice in srečanja z dobrimi možmi čakajo na velike in male obiskovalce. Preverite, kam se decembra odpraviti z otroki, da bo zadnji mesec leta res čaroben in nepozaben, ter izberite najljubše ideje za nepozabne družinske trenutke.
Avstrija tudi v letu 2025 ostaja ena najbolj pravljičnih božičnih destinacij v Evropi. Le nekaj ur vožnje iz Slovenije vas čakajo žareče luči, čarobne stojnice, vonj po cimetu, praženih mandljih in punču ter programi, ki navdušijo tako otroke kot odrasle.
Se vaši malčki že veselijo čarobnih večerov, ko se mesta oblečejo v tisoče lučk? Praznični čas se hitro približuje in Slovenija se pripravlja, da bo znova zasijala v svoji najlepši praznični podobi. Če se sprašujete, kdaj bodo letos prižgali luči v vašem mestu, smo pripravili pregled vseh potrjenih datumov. Letos bo najprej zasijal Maribor, ki bo praznično vzdušje prižgal že 27. novembra – dan pred prestolnico.
Na Turnu stoji krasna kraška vasica z ozkimi uličicami in kamnitimi hišami. Obdana je z obzidjem, v katerem so cerkev z nenavadnim zvonikom, prelep vrt in grad.
Poletje se je poslovilo, prišel je hladnejši zrak, ki pa diši po kostanju in bučah. Jesen je idealen čas za kratke družinske izlete, saj prelepa narava kar kliče. Pripravili smo štiri vikend izlete v okolici Slovenije, ki bodo všeč tako malčkom kot najstnikom.
Ko se jeseni zasvetijo buče, zrak pa zadiši po kostanjih in cimetu, je napočil čas, ki ga otroci nestrpno pričakujejo – noč čarovnic. To obdobje je kot nalašč za družinske izlete, ustvarjalne popoldneve in nove dogodivščine.
Slovenija je polna skritih kotičkov, slikovitih dolin in razgledov, ki jih je najbolje doživeti počasi, skozi okno vlaka. Od panonskih ravnic, vinorodnih gričev, čarobnih rek do alpskih vrhov, pot z vlakom omogoča, da naravo in kulturo doživite na povsem nov način.
Če iščete popoln enodnevni izlet za vso družino, ki združuje naravne lepote, čudovite razglede in sproščeno hojo, je kombinacija Belopeških jezer in vzpona z gondolo na Svete Višarje (Monte Lussari) odlična izbira.
Če iščete počitnice brez vrveža, gneče in hrupa avtomobilov, je Vrgada morda vaša naslednja najljubša destinacija. Ta majhen, a čaroben otok, ki leži med Biogradom na Moru in otokom Murter, ponuja popolno okolje za družine, ki si želijo sprostitve, narave in pristnega stika z lokalnim življenjem.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.