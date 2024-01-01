Bibaleze.si
Na božični sejem z otroki brez stresa in solz
Na božični sejem z otroki brez stresa in solz

Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji
Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji

December in konec ljubezni: kako preživeti razhod med prazniki
December in konec ljubezni: kako preživeti razhod med prazniki

Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni
Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni

Mlajša različica Beyoncé navdušila na tekmi
Mlajša različica Beyoncé navdušila na tekmi

Kam na božične sejme v Italiji? Najlepše destinacije za družine
Kam na božične sejme v Italiji? Najlepše destinacije za družine

Božični sejmi v Italiji so nekaj posebnega: topla alpska tradicija, odlična hrana, pravljična osvetlitev in čaroben decembrski duh, ki prevzame tako odrasle kot otroke. Italija ponuja številne destinacije, ki so iz Slovenije dosegljive hitro in udobno, zato se vse več družin v adventnem času odloča za krajši praznični izlet čez mejo.

Prihaja Miklavž: kje vse bo letos razveseljeval otroke in odrasle
Prihaja Miklavž: kje vse bo letos razveseljeval otroke in odrasle

V katoliškem liturgičnem letu 6. decembra obeležujemo god svetega Nikolaja, bolj znanega kot Miklavž. Krščanski svetnik, znan po darežljivosti, bo tudi letos v svoji praznični vlogi razveseljeval otroke in odrasle po vsej Sloveniji.

Kam decembra z otroki? Najlepša praznična doživetja po Sloveniji
Kam decembra z otroki? Najlepša praznična doživetja po Sloveniji

Kraji po Sloveniji se decembra spremenijo v praznično pravljico: lučke, jaslice, drsališča, ustvarjalnice in srečanja z dobrimi možmi čakajo na velike in male obiskovalce. Preverite, kam se decembra odpraviti z otroki, da bo zadnji mesec leta res čaroben in nepozaben, ter izberite najljubše ideje za nepozabne družinske trenutke.

Božični sejmi v Avstriji 2025: Najlepše destinacije za družinski izlet
Božični sejmi v Avstriji 2025: Najlepše destinacije za družinski izlet

Avstrija tudi v letu 2025 ostaja ena najbolj pravljičnih božičnih destinacij v Evropi. Le nekaj ur vožnje iz Slovenije vas čakajo žareče luči, čarobne stojnice, vonj po cimetu, praženih mandljih in punču ter programi, ki navdušijo tako otroke kot odrasle.

Otroci komaj čakajo: katera mesta bodo prva zažarela v prazničnih lučkah?
Otroci komaj čakajo: katera mesta bodo prva zažarela v prazničnih lučkah?

Se vaši malčki že veselijo čarobnih večerov, ko se mesta oblečejo v tisoče lučk? Praznični čas se hitro približuje in Slovenija se pripravlja, da bo znova zasijala v svoji najlepši praznični podobi. Če se sprašujete, kdaj bodo letos prižgali luči v vašem mestu, smo pripravili pregled vseh potrjenih datumov. Letos bo najprej zasijal Maribor, ki bo praznično vzdušje prižgal že 27. novembra – dan pred prestolnico.

Krasna vas Štanjel: kamnite uličice in bogata zgodovina
Krasna vas Štanjel: kamnite uličice in bogata zgodovina

Na Turnu stoji krasna kraška vasica z ozkimi uličicami in kamnitimi hišami. Obdana je z obzidjem, v katerem so cerkev z nenavadnim zvonikom, prelep vrt in grad.

Jesenski navdih za družine: štirje vikend izleti, ki jih ne smete zamuditi
Jesenski navdih za družine: štirje vikend izleti, ki jih ne smete zamuditi

Poletje se je poslovilo, prišel je hladnejši zrak, ki pa diši po kostanju in bučah. Jesen je idealen čas za kratke družinske izlete, saj prelepa narava kar kliče. Pripravili smo štiri vikend izlete v okolici Slovenije, ki bodo všeč tako malčkom kot najstnikom.

Ko zasvetijo buče: Zabava za vso družino
Ko zasvetijo buče: Zabava za vso družino

Ko se jeseni zasvetijo buče, zrak pa zadiši po kostanjih in cimetu, je napočil čas, ki ga otroci nestrpno pričakujejo – noč čarovnic. To obdobje je kot nalašč za družinske izlete, ustvarjalne popoldneve in nove dogodivščine.

Iščete idejo za izlet? Tu so 4 čudovite panoramske poti po Sloveniji
Iščete idejo za izlet? Tu so 4 čudovite panoramske poti po Sloveniji

Slovenija je polna skritih kotičkov, slikovitih dolin in razgledov, ki jih je najbolje doživeti počasi, skozi okno vlaka. Od panonskih ravnic, vinorodnih gričev, čarobnih rek do alpskih vrhov, pot z vlakom omogoča, da naravo in kulturo doživite na povsem nov način.

Izlet z družino: Belopeška jezera in vožnja z gondolo na Svete Višarje
Izlet z družino: Belopeška jezera in vožnja z gondolo na Svete Višarje

Če iščete popoln enodnevni izlet za vso družino, ki združuje naravne lepote, čudovite razglede in sproščeno hojo, je kombinacija Belopeških jezer in vzpona z gondolo na Svete Višarje (Monte Lussari) odlična izbira.

Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih

Če iščete počitnice brez vrveža, gneče in hrupa avtomobilov, je Vrgada morda vaša naslednja najljubša destinacija. Ta majhen, a čaroben otok, ki leži med Biogradom na Moru in otokom Murter, ponuja popolno okolje za družine, ki si želijo sprostitve, narave in pristnega stika z lokalnim življenjem.

Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
