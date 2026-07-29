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3 razlogi za ogled animiranega filma Čarobno potovanje na luno

S.B.
Prosti čas 0
29. 07. 2026 04.00

Počitnice so popoln čas za ustvarjanje skupnih družinskih spominov. Ko se dnevi upočasnijo in je več časa za druženje, je lahko odlična ideja tudi domači filmski večer, ob katerem se otroci prepustijo domišljiji, starši pa se za nekaj trenutkov vrnejo v svet otroške radovednosti.

film

Na VOYO si lahko skupaj z otroki ogledate animirani film Čarobno potovanje na luno, čudovito pravljično pustolovščino, ki temelji na eni najbolj priljubljenih nemških otroških knjig. Film združuje domišljijo, napetost in pomembna sporočila o pogumu, prijateljstvu ter moči družine.

Zgodba o pogumnem Petru in čarobnem svetu

Film spremlja dečka Petra, ki se odpravi na neverjetno potovanje, da bi rešil svojo mlajšo sestrico pred zlobnimi silami Meseca. Na poti se mu pridružijo nenavadni, a prikupni pomočniki, majski hrošč gospod Brenčač ter gospod Spanček.

Skupaj se podajo v čarobni svet, poln skrivnosti in nenavadnih bitij, kjer morajo premagati številne ovire. Čeprav se zdi njihova naloga skoraj nemogoča, jih vodijo pogum, prijateljstvo in želja pomagati nekomu, ki ga imajo radi.

Zgodba je pogosto opisana kot nemška različica Petra Pana, saj tudi ta film otroke popelje v svet, kjer domišljija nima meja in kjer lahko tudi majhen junak naredi velike stvari.

Čarobno potovanje na luno
Čarobno potovanje na lunoFOTO: VOYO

Zakaj si film ogledati skupaj z otroki?

Skupni ogled animiranega filma ni le zabava. Je priložnost, da si družina vzame čas drug za drugega, se sprosti in po ogledu odpre pogovor o pomembnih življenjskih temah.

Spodbuja otroško domišljijo

Otroci potrebujejo pravljice in zgodbe, ki jim omogočajo, da si predstavljajo svet onkraj vsakdanjega. Čarobni svet filma spodbuja ustvarjalnost in jim pokaže, da so lahko ideje, domišljija in radovednost nekaj zelo dragocenega.

Pokaže, kako pomembna je družina

Glavni junak Peter se na pot odpravi zaradi ljubezni do svoje sestrice. Otroci skozi njegovo zgodbo spoznajo, da smo za ljudi, ki jih imamo radi, pripravljeni premagati tudi velike strahove.

Na VOYO si lahko skupaj z otroki ogledate animirani film Čarobno potovanje na luno, čudovito pravljično pustolovščino, ki temelji na eni najbolj priljubljenih nemških otroških knjig.
Na VOYO si lahko skupaj z otroki ogledate animirani film Čarobno potovanje na luno, čudovito pravljično pustolovščino, ki temelji na eni najbolj priljubljenih nemških otroških knjig.FOTO: Adobe Stock

Po filmu se lahko z otroki pogovorite:

Kaj bi naredili, če bi morali pomagati nekomu, ki ga imate radi?

Kdaj so bili sami pogumni?

Zakaj je pomembno pomagati drugim?

Uči o prijateljstvu in sodelovanju

Peter svoje naloge ne zmore sam. Pri tem mu pomagajo prijatelji, ki imajo vsak svoje posebne lastnosti. Film lepo pokaže, da smo skupaj močnejši in da ima vsak posameznik nekaj, s čimer lahko prispeva.

Otrokom pokaže, da pogum ne pomeni, da nas ni strah

Ena najlepših lekcij filma je, da pogumni niso tisti, ki se nikoli ne bojijo, ampak tisti, ki kljub strahu naredijo pravi korak.

To je sporočilo, ki ga otroci lahko prenesejo tudi v vsakdanje življenje, v vrtec, šolo, nova prijateljstva in situacije, ki so jim neznane.

Ena najlepših lekcij filma je, da pogumni niso tisti, ki se nikoli ne bojijo, ampak tisti, ki kljub strahu naredijo pravi korak.
Ena najlepših lekcij filma je, da pogumni niso tisti, ki se nikoli ne bojijo, ampak tisti, ki kljub strahu naredijo pravi korak.FOTO: Adobe Stock

Filmski večer, ki ostane v spominu

Otroci si pogosto najbolj zapomnijo trenutke, ko so starši z njimi počeli nekaj preprostega, a posebnega. Skupno gledanje filma, smeh ob zabavnih prizorih in pogovor po koncu zgodbe so majhni trenutki, ki gradijo povezanost.

Zato si med počitnicami privoščite nekaj čarovnije. Pripravite kokice, se udobno namestite in skupaj z otroki odpotujte v svet, kjer je vse mogoče.

Čarobno potovanje na luno na VOYO je odlična izbira za družinski filmski večer, ki bo otroke zabaval, staršem pa ponudil priložnost za pogovor o pogumu, prijateljstvu in ljubezni do družine.

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