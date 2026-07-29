3 razlogi za ogled animiranega filma Čarobno potovanje na luno

Na VOYO si lahko skupaj z otroki ogledate animirani film Čarobno potovanje na luno, čudovito pravljično pustolovščino, ki temelji na eni najbolj priljubljenih nemških otroških knjig. Film združuje domišljijo, napetost in pomembna sporočila o pogumu, prijateljstvu ter moči družine.

Zgodba o pogumnem Petru in čarobnem svetu

Film spremlja dečka Petra, ki se odpravi na neverjetno potovanje, da bi rešil svojo mlajšo sestrico pred zlobnimi silami Meseca. Na poti se mu pridružijo nenavadni, a prikupni pomočniki, majski hrošč gospod Brenčač ter gospod Spanček. Skupaj se podajo v čarobni svet, poln skrivnosti in nenavadnih bitij, kjer morajo premagati številne ovire. Čeprav se zdi njihova naloga skoraj nemogoča, jih vodijo pogum, prijateljstvo in želja pomagati nekomu, ki ga imajo radi. Zgodba je pogosto opisana kot nemška različica Petra Pana, saj tudi ta film otroke popelje v svet, kjer domišljija nima meja in kjer lahko tudi majhen junak naredi velike stvari.

icon-expand Čarobno potovanje na luno FOTO: VOYO

Zakaj si film ogledati skupaj z otroki?

Skupni ogled animiranega filma ni le zabava. Je priložnost, da si družina vzame čas drug za drugega, se sprosti in po ogledu odpre pogovor o pomembnih življenjskih temah. Spodbuja otroško domišljijo Otroci potrebujejo pravljice in zgodbe, ki jim omogočajo, da si predstavljajo svet onkraj vsakdanjega. Čarobni svet filma spodbuja ustvarjalnost in jim pokaže, da so lahko ideje, domišljija in radovednost nekaj zelo dragocenega. Pokaže, kako pomembna je družina Glavni junak Peter se na pot odpravi zaradi ljubezni do svoje sestrice. Otroci skozi njegovo zgodbo spoznajo, da smo za ljudi, ki jih imamo radi, pripravljeni premagati tudi velike strahove.

icon-expand Na VOYO si lahko skupaj z otroki ogledate animirani film Čarobno potovanje na luno, čudovito pravljično pustolovščino, ki temelji na eni najbolj priljubljenih nemških otroških knjig. FOTO: Adobe Stock

Po filmu se lahko z otroki pogovorite: Kaj bi naredili, če bi morali pomagati nekomu, ki ga imate radi? Kdaj so bili sami pogumni? Zakaj je pomembno pomagati drugim? Uči o prijateljstvu in sodelovanju Peter svoje naloge ne zmore sam. Pri tem mu pomagajo prijatelji, ki imajo vsak svoje posebne lastnosti. Film lepo pokaže, da smo skupaj močnejši in da ima vsak posameznik nekaj, s čimer lahko prispeva. Otrokom pokaže, da pogum ne pomeni, da nas ni strah Ena najlepših lekcij filma je, da pogumni niso tisti, ki se nikoli ne bojijo, ampak tisti, ki kljub strahu naredijo pravi korak. To je sporočilo, ki ga otroci lahko prenesejo tudi v vsakdanje življenje, v vrtec, šolo, nova prijateljstva in situacije, ki so jim neznane.

icon-expand Ena najlepših lekcij filma je, da pogumni niso tisti, ki se nikoli ne bojijo, ampak tisti, ki kljub strahu naredijo pravi korak. FOTO: Adobe Stock

Filmski večer, ki ostane v spominu