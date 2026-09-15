Ne veste, kaj početi z otroki? Teh 7 idej bo rešilo popoldne

Ne potrebujemo dragih aktivnosti ali dolgih potovanj. Najlepši spomini pogosto nastanejo takrat, ko skupaj raziskujemo, ustvarjamo, se gibamo in predvsem odložimo telefone. Če iščete ideje, kako z otroki kakovostno preživeti prosti čas brez zaslonov, smo pripravili sedem predlogov, ki bodo navdušili tako mlajše kot starejše družinske člane.

1. Priredite družinski pohod z lovom na zaklad

Pohodi z otroki so veliko bolj zabavni, če imajo cilj. Pred odhodom pripravite preprost seznam stvari, ki jih morajo otroci med sprehodom poiskati: rumen list, želod, storž, sled živali ali zanimiv kamen. Takšen "lov na zaklad" spodbuja opazovanje narave, gibanje in sodelovanje med družinskimi člani. Obenem pa otroci skoraj pozabijo vprašati, kdaj bodo lahko spet uporabljali telefon.

2. Organizirajte jesensko ustvarjalno delavnico doma

Jesenska narava ponuja ogromno brezplačnega materiala za ustvarjanje. Iz listov lahko izdelate slike, iz kostanjev figurice, iz želodov okraske za dom. Naj otroci sami zbirajo material na sprehodu, nato pa ga doma spremenijo v svoje male umetnine. Takšne dejavnosti razvijajo domišljijo, fino motoriko in ustvarjalnost.

icon-expand Zelezniski muzej FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

3. Odkrijte svet vlakov, avtomobilov in tehniške dediščine

Veliko otrok navdušujejo vlaki, avtomobili in različni stroji. Zakaj njihove radovednosti ne bi izkoristili za zabaven in poučen družinski izlet? Na dogodku Promet na železnicah in cestah , ki bo potekal 19. septembra v Železniškem muzeju Slovenskih železnic, bodo obiskovalci lahko občudovali tudi starodobna vozila Codelli kluba Ljubljana, si ogledali razstavo Ponos preteklosti, moč prihodnosti – 180 let železnice na Slovenskem, delujočo modelno železnico LGB ter aktivno parno lokomotivo 25-026. Za najmlajše bo poskrbljeno z druženjem z maskoto Slovenskih železnic, obiskovalci pa se bodo lahko posladkali tudi z brezplačnimi palačinkami. Vstop na prireditev na muzejskem dvorišču je brezplačen. Za ogled razstave se plača vstopnina v muzej, organizirano vodenje pa je brezplačno. Takšni izleti so lep primer učenja skozi izkušnjo, saj otroci zgodovino in tehniko spoznavajo na njim razumljiv in zabaven način.

icon-expand Obiskovalci se bodo lahko posladkali tudi z brezplačnimi palačinkami. FOTO: Slovenske železnice

4. Ustvarite družinski album jesenskih dogodivščin

Namesto da fotografije ostanejo pozabljene v telefonu, jih skupaj z otroki natisnite in ustvarite pravi družinski album. Vanj lahko dodate vstopnice, posušene liste, risbice ali zapise o najbolj zabavnih trenutkih posameznega izleta. Tako jesenski vikendi dobijo še dodatno vrednost, otroci pa ob obujanju spominov vadijo pripovedovanje in ustvarjalnost.

5. Preizkusite mini olimpijado

Otroci obožujejo gibanje, še posebno, če ga spremenimo v igro. Na domačem vrtu, v parku ali na igrišču lahko pripravite preproste športne izzive: tek med stožci, skakanje v vrečah, metanje obročev ali prenašanje žogice na žlici. Če želite ideje prepustiti organizatorjem, bo 17. oktobra v Železniškem muzeju Slovenskih železnic potekala Mini olimpijada , ki bo del jesenskega programa za družine.

icon-expand Za najmlajše bo poskrbljeno z druženjem z maskoto Slovenskih železnic. FOTO: Slovenske železnice

6. Povabite tudi babice in dedke

Jesen je idealen čas za medgeneracijsko druženje. Otroci radi poslušajo zgodbe starejših, babice in dedki pa pogosto poznajo igre, ki so jih igrali sami, ko še ni bilo telefonov in tablic. Skupen izlet, peka kostanja ali obisk dogodka, kjer se lahko zabava celotna družina, je lahko čudovita priložnost za ustvarjanje spominov, ki ostanejo še dolgo.

7. Odpravite se na kostanjev piknik

Jesen brez vonja po pečenem kostanju skoraj ni prava jesen. Izlet, na katerem se zbere več generacij družine, je lahko odlična priložnost za pogovor, druženje in ustvarjanje skupnih spominov. Prav zato bo 14. novembra v Železniškem muzeju potekal tudi Kostanjev piknik, ki bo sklenil jesenski cikel družinskih dogodkov.

icon-expand Če letos iščete navdih za jesenske družinske dogodivščine, si velja zapomniti jesenski program Železniškega muzeja Slovenskih železnic. FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Jesen, ki jo bomo zares doživeli