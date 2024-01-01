Božični prazniki so pred vrati, otroci pa bodo kmalu uživali v počitnicah. Čeprav je čas počitka, je odlična priložnost, da jih zaposlimo na zabaven in poučen način. V nadaljevanju smo zbrali super ideje, kako otroka aktivno vključiti, razvijati njegovo ustvarjalnost in hkrati ohraniti praznično vzdušje.
Božični sejmi v Italiji so nekaj posebnega: topla alpska tradicija, odlična hrana, pravljična osvetlitev in čaroben decembrski duh, ki prevzame tako odrasle kot otroke. Italija ponuja številne destinacije, ki so iz Slovenije dosegljive hitro in udobno, zato se vse več družin v adventnem času odloča za krajši praznični izlet čez mejo.
Kraji po Sloveniji se decembra spremenijo v praznično pravljico: lučke, jaslice, drsališča, ustvarjalnice in srečanja z dobrimi možmi čakajo na velike in male obiskovalce. Preverite, kam se decembra odpraviti z otroki, da bo zadnji mesec leta res čaroben in nepozaben, ter izberite najljubše ideje za nepozabne družinske trenutke.
Avstrija tudi v letu 2025 ostaja ena najbolj pravljičnih božičnih destinacij v Evropi. Le nekaj ur vožnje iz Slovenije vas čakajo žareče luči, čarobne stojnice, vonj po cimetu, praženih mandljih in punču ter programi, ki navdušijo tako otroke kot odrasle.
Se vaši malčki že veselijo čarobnih večerov, ko se mesta oblečejo v tisoče lučk? Praznični čas se hitro približuje in Slovenija se pripravlja, da bo znova zasijala v svoji najlepši praznični podobi. Če se sprašujete, kdaj bodo letos prižgali luči v vašem mestu, smo pripravili pregled vseh potrjenih datumov. Letos bo najprej zasijal Maribor, ki bo praznično vzdušje prižgal že 27. novembra – dan pred prestolnico.
Otroci se morajo gibati tudi, ko je hladno, saj svež zrak in igra na prostem krepita zdravje, izboljšujeta počutje in dvigujeta odpornost, poudarjajo strokovnjaki. Ko dodamo ustrezna oblačila in domišljijo, so lahko zimski dnevi zunaj prav tako zabavni kot poletni, če ne še bolj.
Na Turnu stoji krasna kraška vasica z ozkimi uličicami in kamnitimi hišami. Obdana je z obzidjem, v katerem so cerkev z nenavadnim zvonikom, prelep vrt in grad.
Čeprav je jesen že v polnem razmahu, to še zdaleč ne pomeni konca družinskih doživetij. Prav nasprotno – jesenski dnevi so popolna priložnost, da z otroki preživite kakovosten čas, raziskujete zanimive kotičke in skupaj odkrivate zgodbe, ki jih piše preteklost, tudi tiste, ki jih hranijo muzeji.
Nižje temperature, dež, veter in megla, vse to lahko neprijetno vpliva na naše razpoloženje, pa tudi na počutje otroka. Toda ne glede na to, kakšno je vreme, imamo možnost, da se imamo skupaj vseeno lepo. Za vas smo pripravili nekaj idej, ki kljubujejo tudi slabemu vremenu.
Poletje se je poslovilo, prišel je hladnejši zrak, ki pa diši po kostanju in bučah. Jesen je idealen čas za kratke družinske izlete, saj prelepa narava kar kliče. Pripravili smo štiri vikend izlete v okolici Slovenije, ki bodo všeč tako malčkom kot najstnikom.
Ko se jeseni zasvetijo buče, zrak pa zadiši po kostanjih in cimetu, je napočil čas, ki ga otroci nestrpno pričakujejo – noč čarovnic. To obdobje je kot nalašč za družinske izlete, ustvarjalne popoldneve in nove dogodivščine.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.