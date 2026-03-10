Bibaleze.si
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri

B.R.
Prehrana 0
10. 03. 2026 04.00

Jutra v družinskih domovih so pogosto zelo kaotična, priprava zdravega zajtrka pa je lahko dodaten izziv. A pravilno uravnotežen obrok je ključnega pomena za otroško energijo in koncentracijo čez dan. Pediatri razkrivajo, katere hitre in hranilne možnosti sami izbirajo za zajtrk – morda vam bodo njihovi nasveti olajšali jutranjo rutino.

Primerni obroki bi naj poviševali raven serotonina, ki je pomemben za uravnavanje razpoloženja.

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, še posebej za otroke, vendar hitenje pogosto oteži njegovo pripravo. Pediatri priporočajo nekaj preprostih, a hranljivih možnosti, kadar se nam mudi. Pediatrinja in mama treh najstnikov Danielle Grant poudarja, da čeprav so jutra kaotična, zajtrk ne bi smel biti še ena ovira. Namesto tega je lahko priložnost, da otroci sodelujejo pri izbiri in pripravi obroka.

Sendvič z jajci

Dr. Christina Johns priporoča sendvič z jajci in sirom kot idealen zajtrk, saj vsebuje beljakovine, vlaknine in ogljikove hidrate. Otroci lahko izbirajo med različnimi vrstami kruha, tortiljami ali rogljički, dodatki, kot so zelenjava, pa obogatijo obrok.

Sadje za na pot

Sadje je odličen dodatek zajtrku, vendar je praktičnost ključna. Johnsova priporoča banane ali skledico jagodičja, ki jih otroci lahko pojedo na poti.

Pecivo z beljakovinami

Dr. Katie Lockwood poudarja, da beljakovine pomagajo otrokom, da ostanejo dlje časa siti in imajo dovolj energije za ves dan. Če otroci za zajtrk jedo mafine ali rogljičke, priporoča kombinacijo s kozarcem mleka ali kikirikijevim maslom, da bo obrok bolj hranljiv.

Jajca na različne načine

Grantova trdo kuhana jajca pripravlja vnaprej, tako otrokom omogoči hitro pripravo obroka. Če pa ima čas, so poširana jajca na polnozrnatem toastu z zelenjavo ali avokadom odlična izbira.

Domači muffin

Nutricionistka Amy Reed dodaja sadne pireje ali zelenjavo v domače muffine, da poveča njihovo hranilno vrednost. Za ohranitev okusa, ki otrokom ustreza, uporablja delno polnozrnato moko.

Ostanki večerje

Dr. Shelly Vaziri Flais meni, da ni nič narobe, če zajtrk sestavljajo ostanki večerje, kot so testenine z mesnimi kroglicami ali piščanec z rižem, saj vsebujejo beljakovine in vitamine. 

Proteinski smutiji

Smuti so odlična izbira, še posebej za tiste, ki zjutraj niso preveč lačni. Grantova dodaja sadje, jogurt in kikirikijevo maslo, medtem ko so najljubša kombinacija njenih otrok banane, mleko, maslo iz kikirikija in čokolada.

Flaisova uporablja proteinsko mešanico za vaflje, v katero doda mleko in jajce, da poveča hranilno vrednost. Johnsova pa pripravlja palačinke iz ajdove moke s sadjem in javorjevim sirupom.

Česa se pediatri izogibajo?

Pediatri ne postavljajo strogih pravil, vendar se izogibajo zajtrkom z veliko sladkorja in brez hranljivih dodatkov. Namesto tega spodbujajo kombinacijo sladkih možnosti z beljakovinami, da bi otroci občutili dolgotrajen občutek sitosti.

Najpomembnejše je, da otroci nekaj pojedo

Če otroci ne marajo zajtrkovati, strokovnjaki priporočajo vsaj lahek obrok, kot je kozarec mleka ali granola ploščica. Pravilna prehrana in hidracija sta ključna za zdravje prebavnega sistema in splošno dobro počutje. Lockwoodova staršem svetuje, naj se ne obremenjujejo preveč, če otroci niso navdušeni nad zajtrkom – pomembno je, da ponujajo raznoliko prehrano in izkoristijo ta čas za skupno preživljanje trenutkov. Vključevanje otrok v pripravo obroka jih lahko motivira, da bolje jedo, in pomaga pri razvoju zdravega odnosa do hrane.

Vir: miss7mama

zajtrk recept
