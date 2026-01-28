Bibaleze.si
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec

B.R.
Prehrana 0
28. 01. 2026 11.16

Za boljši in mirnejši spanec vaših otrok lahko pripomore tudi preprosta sprememba pri hrani. Nekatere vrste sadja so še posebej učinkovite pri spodbujanju kakovostnega spanca, zato preverite, katero sadje je najbolje ponuditi pred spanjem, da bo spanec vaših malčkov še boljši.

Dojenček je sadje

Ko se dan bliža večeru, imajo vsi starši le eno željo – da otrok čim prej zaspi in da spi čim bolj mirno. Še posebej, ko pomislimo na to, da nas čaka 'naš čas', ki ga želimo izkoristiti po svoje, četudi zgolj gledamo televizijo.

Vsi starši si želimo, da gredo otroci pravočasno spat in da njihov spanec ni le dolg, temveč tudi kakovosten.

Ključ je morda tudi v večernem obroku, natančneje v hrani, ki jo zaužijejo pred spanjem. Čeprav nekateri menijo, da sadje ni najboljša izbira za večerjo, se zdi, da obstajajo vrste sadja, ki dejansko vplivajo na boljši, kakovostnejši spanec. Nasvete o izbiri sadja je delil strokovnjak za spanje Max Kirsten.

Banane

Čeprav je splošno znano, da banana daje energijo, zaradi česar jo športniki pogosto uživajo v ključnih trenutkih, ko potrebujejo energijo, ima banana tudi drugo vlogo. Ko jo zaužijemo pred spanjem, lahko deluje podobno kot melatonin in pomaga ljudem, da kakovostno spijo. Banane so sadje z visoko vsebnostjo magnezija in kalija, ki lahko pomagata sprostiti mišice, ter triptofanom, ki se v telesu pretvori v serotonin in pomaga umiriti možgane.

Češnje

Kot mnogi že vedo, češnje – in še bolj višnje – lahko dobro vplivajo na spanje. Sok iz višenj vsebuje melatonin, zaradi česar je izvrstna izbira za izboljšanje kakovosti in trajanja spanja.

Ananas

Ananas vsebuje melatonin, vitamin C, magnezij in vlaknine, vsi pa lahko pomagajo pri uravnavanju ciklusa spanja in budnosti. Vsebuje tudi bromelain, ki pomaga pri sproščanju mišic zaradi svojih protivnetnih lastnosti in lahko olajša spanec.

Kivi

Kivi je poln vitamina C in spodbuja tvorbo serotonina. Vitamin C in višja raven serotonina spodbujata, da se sprostimo, zato je kivi odličen prigrizek pred spanjem. Mnogi otroci ga sicer ne uživajo radi zaradi začetnega neprijetnega okusa, vendar, če ga imajo radi, naj ga le uživajo!

Pomaranče

Pri pomarančah ima glavno vlogo vitamin C. Poleg tega naravni sladkorji v tem slastnem sadju telesu in umu ponudijo kratkoročni dvig tik pred spanjem, da bodo pripravljeni na sprostitev. Nekaj podobnega kot skakanje po posteljah, preden se potopite v spanec.

Jabolka

Vlaknine in naravni sladkorji v jabolkih lahko pomagajo preprečiti nespečnost. Hkrati pa lahko pomagajo stabilizirati raven sladkorja v krvi in izboljšajo splošno počutje.

Vir: miss7mama

prehrana hrana spanje spanec večerja sadje spanec otrok sadje pred spanjem melatonin magnezij kalij
