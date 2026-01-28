Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec

Ko se dan bliža večeru, imajo vsi starši le eno željo – da otrok čim prej zaspi in da spi čim bolj mirno. Še posebej, ko pomislimo na to, da nas čaka 'naš čas', ki ga želimo izkoristiti po svoje, četudi zgolj gledamo televizijo.

Vsi starši si želimo, da gredo otroci pravočasno spat in da njihov spanec ni le dolg, temveč tudi kakovosten.

Ključ je morda tudi v večernem obroku, natančneje v hrani, ki jo zaužijejo pred spanjem. Čeprav nekateri menijo, da sadje ni najboljša izbira za večerjo, se zdi, da obstajajo vrste sadja, ki dejansko vplivajo na boljši, kakovostnejši spanec. Nasvete o izbiri sadja je delil strokovnjak za spanje Max Kirsten.