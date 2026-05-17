Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo

- Koleraba 1 kg, - zelena 0,3 kg, - korenje 0,15 kg, - hruška 0,1 kg, - čebula 0,1 kg, - sladka smetana 0,2 l, - maslo 0,25 kg, - česen 1 strok, - jušna osnova za zalivanje, - peteršilj, olje, sol, poper in začimbe po želji.

Zelenjavna juhica iz kolerabe in zelene bo blagodejno vplivala na vaše počutje.

Priprava :

3/4 kolerabe, zeleno, hruško, čebulo, česen očistimo in narežemo. Narezano zelenjavo, sadje in začimbe damo na pomaščen pekač in pečemo 20 min na 200 stopinj Celzija.

Pečeno zelenjavo zalijemo z jušno osnovo in vse skupaj pretresemo v večji lonec. Počakamo da zavre, dodamo smetano in maslo ter kuhamo do mehkega.

Kuhano zelenjavo in sadje zmiksamo s paličnim mešalnikom in začinimo. Posebej narežemo na kocke (majhne) preostalo kolerabo in jo opečemo v pečici, enako kot preostalo zelenjavo ter sadje. Kocke uporabimo kot jušni vložek pri serviranju.