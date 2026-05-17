Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo

Sestavine:
- Koleraba 1 kg,
- zelena 0,3 kg,
- korenje 0,15 kg,
- hruška 0,1 kg,
- čebula 0,1 kg,
- sladka smetana 0,2 l,
- maslo 0,25 kg,
- česen 1 strok,
- jušna osnova za zalivanje,
- peteršilj, olje, sol, poper in začimbe po želji.
Priprava:
3/4 kolerabe, zeleno, hruško, čebulo, česen očistimo in narežemo. Narezano zelenjavo, sadje in začimbe damo na pomaščen pekač in pečemo 20 min na 200 stopinj Celzija.
Pečeno zelenjavo zalijemo z jušno osnovo in vse skupaj pretresemo v večji lonec. Počakamo da zavre, dodamo smetano in maslo ter kuhamo do mehkega.
Kuhano zelenjavo in sadje zmiksamo s paličnim mešalnikom in začinimo. Posebej narežemo na kocke (majhne) preostalo kolerabo in jo opečemo v pečici, enako kot preostalo zelenjavo ter sadje. Kocke uporabimo kot jušni vložek pri serviranju.
