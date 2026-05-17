Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo

Vse o prehrani 0
17. 05. 2026 04.00

Pripravite si slastno kremno juho iz kolerabe in zelene, ki je polna vitaminov, mineralov ter bo poskrbela za blagodejni učinek in dobro počutje vseh družinskih članov. Zaradi vsebnosti hranilnih snovi je še posebej priporočljiva za nosečnice, mamice in otroke.

zelenjavna kremna juha

Sestavine:

- Koleraba 1 kg, 
- zelena 0,3 kg, 
- korenje 0,15 kg, 
- hruška 0,1 kg, 
- čebula 0,1 kg, 
- sladka smetana 0,2 l, 
- maslo 0,25 kg, 
- česen 1 strok, 
- jušna osnova za zalivanje, 
- peteršilj, olje, sol, poper in začimbe po želji.

Zelenjavna juhica iz kolerabe in zelene bo blagodejno vplivala na vaše počutje.FOTO: Shutterstock

Priprava:

3/4 kolerabe, zeleno, hruško, čebulo, česen očistimo in narežemo. Narezano zelenjavo, sadje in začimbe damo na pomaščen pekač in pečemo 20 min na 200 stopinj Celzija.

Pečeno zelenjavo zalijemo z jušno osnovo in vse skupaj pretresemo v večji lonec. Počakamo da zavre, dodamo smetano in maslo ter kuhamo do mehkega. 

Kuhano zelenjavo in sadje zmiksamo s paličnim mešalnikom in začinimo. Posebej narežemo na kocke (majhne) preostalo kolerabo in jo opečemo v pečici, enako kot preostalo zelenjavo ter sadje. Kocke uporabimo kot jušni vložek pri serviranju.

