Nasveti za zdravo in uravnoteženo prehrano v času nosečnosti

Na vas čaka celodnevna zabavo za vso družino

Babica iz Nemčije ima že 100 pravnukov: Kako ji je to uspelo

Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino

Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem – skrivno življenje Clinta Eastwooda

Stvari, ki jih je dobro vedeti pri prehrani otroka

Ustrezen način prehrane v obdobju odraščanja je izrednega pomena za gradnjo kosti, mišic in organov, hkrati pa vpliva tudi na razvoj možganov. Zato se je v obdobju otrokovega odraščanja pomembno zavedati naslednjih nekaj dejstev v zvezi z otroško prehrano.

Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo

Pripravite si slastno kremno juho iz kolerabe in zelene, ki je polna vitaminov, mineralov ter bo poskrbela za blagodejni učinek in dobro počutje vseh družinskih članov. Zaradi vsebnosti hranilnih snovi je še posebej priporočljiva za nosečnice, mamice in otroke.

Kako za otroke pripraviti okusnejšo zelenjavo?

Kuharica Emilija Pavlič si že dlje časa prizadeva, da bi se čim več družin in s tem otrok prehranjevalo čim bolj zdravo. "Vsaka družina bi si morala vzeti čas za pripravo obrokov iz svežih sestavin," pravi. Med njimi je seveda zelenjava. A zakaj se zgodi, da je otroci velikokrat ne marajo? "Marsikdo je ne zna pripraviti pravilno," je prepričana Primorka, ki prisega na mediteranski slog kuhanja. Povprašali smo jo za nasvet.

Zato bi nosečnice poleti morale pojesti veliko lubenice

Lubenica nasiti, odžeja, očisti in obenem še ohladi, zato je v poletni vročini idealna malica! Je odlična za nosečnice in doječe mamice, pravi nutricistka Mojca Cepuš.

Babičini recepti za slastne narastke

Se spomnite, ko vam je babica pripravila narastek? Obudite ta običaj in razvajajte svoje domače z okusnim narastkom. Če nimate časa med tednom, ga postrezite za vikend, za sladico, malico, zajtrk ali večerjo. Prepričani smo, da bodo nad njimi navdušeni tudi najmlajši družinski člani.

Boste imeli piknik? Potem morate upoštevati ta navodila!

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da sezona piknikov prinaša povečano tveganje za bolezni, ki so povezane s hrano. Toplo vreme omogoča idealne pogoje za hitro razmnoževanje bakterij, zato so na NIJZ posvarili pred okužbami in zastrupitvami, ki nastanejo v primeru nepravilnih postopkov priprave hrane.

To je najboljši način, da otrok začne jesti zelenjavo, ki je ne mara

Ko vaš otrok ne želi jesti zelenjave, vi pa veste, da bi bilo zanj dobro, da ga navadite na zdravo hrano, ni nič čudnega, če pomislite tudi na podkupovanje. Ali to pomaga in ali je to konstruktiven način vzgoje, so raziskovali Belgijci.

Kako uvajati zelenjavo?

Pogosto pri uvajanju zelenjave starši obupajo prezgodaj, meni prehranska strokovnjakinja Andreja Širca Čampa s Pediatrične klinike. “Ko med četrtim in šestim mesecem začnejo uvajati zelenjavo in jo otrok zavrne prvič, drugič, tretjič in četrtič, zaključijo, da ne mara bučk (ali druge zelenjave). Toda pri dojenčku je treba vztrajati vsaj osemkrat do enajstkrat, nekateri pravijo tudi petnajstkrat.”

Priročen 'snack' s katerim boste navdušili na vsakem poletnem pikniku ali rojstnem dnevu

Vsaka mama si želi sitega in zadovoljnega otroka, hkrati pa mu želi zagotoviti uravnoteženo prehrano in vsa potrebna hranila. Nemalokrat nam ob številnih obveznostih ne uspe skuhati popolnega obroka ali pa imamo doma zelo zahtevnega jedca. Zakaj si ne bi olajšali vsakdana in poskrbeli za več veselja tudi v svoji kuhinji? Več o tem v nadaljevanju.

Krepčilni napitki za doječe mamice

Dojenje od mame zahteva precej energije in dobrega fizičnega počutja. Zato je pomembno tudi, da je prehrana novopečene mamice raznolika in zdrava ter vsebuje veliko mineralov in vitaminov, ki ji bodo pri tem v pomoč.

Zdravi prigrizki, ki jih bodo oboževali tudi otroci

Ker starši pogosto otrokom ponudijo prigrizke ob gledanju televizije ali na sprehodih, smo se z nutricistko Karlo Klander pogovarjali, kako pripraviti zdrav čips iz zelenjave. Zaupala nam je tudi, kaj vse vsebujejo nezdravi prigrizki, ki imajo močne zasvojevalne učinke.

