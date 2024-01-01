Ustrezen način prehrane v obdobju odraščanja je izrednega pomena za gradnjo kosti, mišic in organov, hkrati pa vpliva tudi na razvoj možganov. Zato se je v obdobju otrokovega odraščanja pomembno zavedati naslednjih nekaj dejstev v zvezi z otroško prehrano.
Pripravite si slastno kremno juho iz kolerabe in zelene, ki je polna vitaminov, mineralov ter bo poskrbela za blagodejni učinek in dobro počutje vseh družinskih članov. Zaradi vsebnosti hranilnih snovi je še posebej priporočljiva za nosečnice, mamice in otroke.
Kuharica Emilija Pavlič si že dlje časa prizadeva, da bi se čim več družin in s tem otrok prehranjevalo čim bolj zdravo. "Vsaka družina bi si morala vzeti čas za pripravo obrokov iz svežih sestavin," pravi. Med njimi je seveda zelenjava. A zakaj se zgodi, da je otroci velikokrat ne marajo? "Marsikdo je ne zna pripraviti pravilno," je prepričana Primorka, ki prisega na mediteranski slog kuhanja. Povprašali smo jo za nasvet.
Lubenica nasiti, odžeja, očisti in obenem še ohladi, zato je v poletni vročini idealna malica! Je odlična za nosečnice in doječe mamice, pravi nutricistka Mojca Cepuš.
Se spomnite, ko vam je babica pripravila narastek? Obudite ta običaj in razvajajte svoje domače z okusnim narastkom. Če nimate časa med tednom, ga postrezite za vikend, za sladico, malico, zajtrk ali večerjo. Prepričani smo, da bodo nad njimi navdušeni tudi najmlajši družinski člani.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da sezona piknikov prinaša povečano tveganje za bolezni, ki so povezane s hrano. Toplo vreme omogoča idealne pogoje za hitro razmnoževanje bakterij, zato so na NIJZ posvarili pred okužbami in zastrupitvami, ki nastanejo v primeru nepravilnih postopkov priprave hrane.
Ko vaš otrok ne želi jesti zelenjave, vi pa veste, da bi bilo zanj dobro, da ga navadite na zdravo hrano, ni nič čudnega, če pomislite tudi na podkupovanje. Ali to pomaga in ali je to konstruktiven način vzgoje, so raziskovali Belgijci.
Pogosto pri uvajanju zelenjave starši obupajo prezgodaj, meni prehranska strokovnjakinja Andreja Širca Čampa s Pediatrične klinike. “Ko med četrtim in šestim mesecem začnejo uvajati zelenjavo in jo otrok zavrne prvič, drugič, tretjič in četrtič, zaključijo, da ne mara bučk (ali druge zelenjave). Toda pri dojenčku je treba vztrajati vsaj osemkrat do enajstkrat, nekateri pravijo tudi petnajstkrat.”
Vsaka mama si želi sitega in zadovoljnega otroka, hkrati pa mu želi zagotoviti uravnoteženo prehrano in vsa potrebna hranila. Nemalokrat nam ob številnih obveznostih ne uspe skuhati popolnega obroka ali pa imamo doma zelo zahtevnega jedca. Zakaj si ne bi olajšali vsakdana in poskrbeli za več veselja tudi v svoji kuhinji? Več o tem v nadaljevanju.
Dojenje od mame zahteva precej energije in dobrega fizičnega počutja. Zato je pomembno tudi, da je prehrana novopečene mamice raznolika in zdrava ter vsebuje veliko mineralov in vitaminov, ki ji bodo pri tem v pomoč.
Ker starši pogosto otrokom ponudijo prigrizke ob gledanju televizije ali na sprehodih, smo se z nutricistko Karlo Klander pogovarjali, kako pripraviti zdrav čips iz zelenjave. Zaupala nam je tudi, kaj vse vsebujejo nezdravi prigrizki, ki imajo močne zasvojevalne učinke.
