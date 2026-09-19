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Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte

Bibaleze.si
Prehrana 1
19. 09. 2026 04.00

Nosečnice in otroci so najbolj občutljivi na negativne spremembe v hrani zaradi pogrevanja. Preberite, katera živila je najbolje uživati samo sveže pripravljena.

otrok

Najbolj zdravo je jesti sveže pripravljene jedi, a včasih zaradi hitrega načina življenja ne moremo. Kuhanje obrokov za naslednji dan ali celo naslednjih nekaj dni je današnja realnost, pogrevanje hrane pa način življenja. Ne glede na praktičnost pa obstajajo živila, ki jih je najbolje uživati le sveže pripravljena, saj pogrevanje lahko resno škoduje zdravju, pišejo na missGastro.hr.

Korenje in špinača

Zelenjava, kot sta korenje in predvsem špinača, vsebuje nitrate, ki sami po sebi niso škodljivi, pri ponovnem segrevanju pa se z vrsto reakcij spremenijo v končni produkt: nitrozamine, ki delujejo rakotvorno. Enako velja za zeleno, repo in peso, zato je jedi iz teh sestavin priporočljivo pripravljati le sveže in v količini, ki zadostuje za en obrok.

Na te negativne spremembe v hrani so še posebej občutljivi malčki, zato jim ni priporočljivo pogrevati juhe ali enolončnice s korenčkom. Ko pogrevate juho ali enolončnico, odstranite zelenjavo in segrejte samo tekočino.

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Gobe so občutljivo živilo

Gobe so izjemno občutljivo živilo. Beljakovine, ki jih vsebujejo, se zlahka uničijo, zlasti pod vplivom encimov in mikroorganizmov. Če gob ne očistimo dobro in jih po toplotni obdelavi ne postavimo zelo hitro v hladilnik, se lahko pokvarijo, zato jih ni priporočljivo pogrevati.

Če pa ste pri pripravi jedi uporabili sveže gobe, ki ste jih dobro očistili in jih po pripravi postavili v hladilnik za največ 24 ur, jih lahko pogrejete na temperaturi okoli 70 stopinj Celzija.

Riža, korenčka in pese ni dobro pogrevati.
Riža, korenčka in pese ni dobro pogrevati. FOTO: Shutterstock

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa navajajo tudi naslednja živila:&nbsp;

Piščanec je bogat vir beljakovin, vendar ponovno segrevanje povzroči spremembo sestave beljakovin, kar lahko zaznamo na kakovosti (okus je slabši). Hrana, bogata z beljakovinami, lahko pri ponovnem pogrevanju povzroči prebavne težave, ker beljakovine ob kuhanju denaturirajo. Hladne ostanke piščanca lahko uporabimo v solatah ali sendvičih.

Špinača je zelo hranljiva, vendar se moramo izogibati ponovnemu segrevanju. Ne smemo je ponovno pogreti, ker vsebuje veliko nitratov, ki se ob ponovnem segrevanju pretvorijo v rakotvorne nitrite.

Pesa je tudi bogata z nitrati in je tako kot špinače ne smemo pogrevati. Bolje je, da jo jemo hladno.

Riž je najpogostejši ostanek v naši kuhinji in tudi pogosto pogrevana hrana. Najbolje se je izogniti ponovnemu segrevanju v mikrovalovni pečici. Nekuhan riž vsebuje spore bakterij in ponovno segrevanje teh bakterij ne bo uničilo, kar se lahko izkaže za strupeno in lahko povzroči bruhanje in drisko.

Jajca – treba se je izogibati ponovnemu segrevanju kuhanih ali umešanih jajc. Beljakovine v jajcih se namreč uničijo, ko so ponovno izpostavljene vročini.

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Še nekaj nasvetov:

Hrano pogrejemo le enkrat, saj večkratno pogrevanje poveča tveganje za rast bakterij in potencialno okužbo ali zastrupitev. Pogrejmo le toliko hrane, kot jo nameravamo zaužiti! Kadar nismo prepričani glede varnosti živila, ga raje zavrzimo, kot da tvegamo bolezen.

Priporočljivo je, da v mikrovalovni pečici naenkrat pogrejemo le eno vrsto živila. Skuhana hrana mora biti pravilno ohlajena in shranjena. Ko jo grejemo, mora biti temperatura dovolj visoka, med pripravo jedi pa mora biti poskrbljeno za higieno.

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abmam 31. 10. 2025 17.59
Kar nekaj nesmislov je vmes.
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