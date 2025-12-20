Bibaleze.si
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki

S.B.
Prehrana 0
20. 12. 2025 03.53

Približuje se najlepši in najbolj čaroben čas v letu, božični čas. Ko enkrat zadiši po božičnih piškotih, vemo, da so prazniki tik pred vrati. Za vas smo poiskali enostaven recept za piškotke, ki jih lahko pod smrečico skupaj s skodelico mleka pustite Božičku, razveselili pa bodo tudi vse ostale, ki jih bodo poskusili!

bozic

Ko se približuje konec leta, vsi mrzlično letamo po zadnjih nakupih, okrašujemo še zadnje kotičke doma, začenjamo s predpripravo kulinaričnih dobrot in poskrbimo za preostala darila. 

A v vsem tem vrvežu nikar ne smemo pozabiti na Božička, ki je prav zelo vesel, če ga ob božičnem drevescu pričakajo skodelica toplega mleka in dobri ter okusni božični piškotki. 

Za vas smo poiskali recept, ki vas bo prav gotovo navdušil. Božični piškotki z okusom cimeta bodo namreč v vaš dom pričarali pravo praznično vzdušje in zadišalo bo po toplini, ljubezni in edinstvenem božičnem vonju – cimetu. 

Sestavine, ki jih potrebujete za pripravo

120 g slanega masla (ki ste ga nekaj časa pustili na sobni temperaturi)
50 g rjavega sladkorja
150 g belega sladkorja
3 žličke mletega cimeta
1/2 vrečke pecilnega praška 
1 jajce
220 g gladke moke
50 g rozin ali koščkov čokolade (oboje po želji)
1 žlica sladkorja v prahu

Skupaj z otroki specite Božičku slastne piškote, ki se super priležejo ob skodelici mleka.
Skupaj z otroki specite Božičku slastne piškote, ki se super priležejo ob skodelici mleka. FOTO: Shutterstock

Postopek priprave:

Maslo vmešajte z mešalnikom, dodajte mu rjavi sladkor, beli sladkor in 2 žlički cimeta. Sestavine dobro zmešajte z električnim mešalnikom, nato dodajte jajce, moko, pecilni prašek in po želji koščke čokolade ali rozin. Znova mešajte 2 do 3 minute z električnim mešalnikom. 

Z žlico zajemite maso in med dlanmi oblikujte kroglice. Pustite jih počivati 2 uri v hladilniku. Pečico predhodno ogrejte na 180 stopinj Celzija, kroglice pa nato postavite na pekač, obložen s peki papirjem. Med posameznimi kroglicami naj bo vsaj 4 cm razmaka. Pecite 10 do 12 minut oz. do zlato rumene barve, nato jih pustite, da se ohladijo na sobni temperaturi. Na koncu jih povaljajte v mešanico sladkorja v prahu in žličke cimeta. Postrezite jih s skodelico mleka. 

Še nekaj odličnih, a enostavnih receptov za praznične piškotke najdete tu

Piškoti z domačo mandarinino marmelado

Krhki piškoti z vzorcem

Mini marmeladni žepki

Lešnikovi piškoti s čokoladno kremo

Vanilijevi čokoladni razpokančki

piskoti bozicni bozicka recept ideja cimetovi cimet božični piškoti recept za piškote peka z otroki cimetovi piškoti praznično pecivo
