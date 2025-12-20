Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki

Ko se približuje konec leta, vsi mrzlično letamo po zadnjih nakupih, okrašujemo še zadnje kotičke doma, začenjamo s predpripravo kulinaričnih dobrot in poskrbimo za preostala darila.

A v vsem tem vrvežu nikar ne smemo pozabiti na Božička, ki je prav zelo vesel, če ga ob božičnem drevescu pričakajo skodelica toplega mleka in dobri ter okusni božični piškotki.

Za vas smo poiskali recept, ki vas bo prav gotovo navdušil. Božični piškotki z okusom cimeta bodo namreč v vaš dom pričarali pravo praznično vzdušje in zadišalo bo po toplini, ljubezni in edinstvenem božičnem vonju – cimetu.

Sestavine, ki jih potrebujete za pripravo :

120 g slanega masla (ki ste ga nekaj časa pustili na sobni temperaturi)

50 g rjavega sladkorja

150 g belega sladkorja

3 žličke mletega cimeta

1/2 vrečke pecilnega praška

1 jajce

220 g gladke moke

50 g rozin ali koščkov čokolade (oboje po želji)

1 žlica sladkorja v prahu