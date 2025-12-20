Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki

Ko se približuje konec leta, vsi mrzlično letamo po zadnjih nakupih, okrašujemo še zadnje kotičke doma, začenjamo s predpripravo kulinaričnih dobrot in poskrbimo za preostala darila.
A v vsem tem vrvežu nikar ne smemo pozabiti na Božička, ki je prav zelo vesel, če ga ob božičnem drevescu pričakajo skodelica toplega mleka in dobri ter okusni božični piškotki.
Za vas smo poiskali recept, ki vas bo prav gotovo navdušil. Božični piškotki z okusom cimeta bodo namreč v vaš dom pričarali pravo praznično vzdušje in zadišalo bo po toplini, ljubezni in edinstvenem božičnem vonju – cimetu.
Sestavine, ki jih potrebujete za pripravo:
120 g slanega masla (ki ste ga nekaj časa pustili na sobni temperaturi)
50 g rjavega sladkorja
150 g belega sladkorja
3 žličke mletega cimeta
1/2 vrečke pecilnega praška
1 jajce
220 g gladke moke
50 g rozin ali koščkov čokolade (oboje po želji)
1 žlica sladkorja v prahu
Postopek priprave:
Maslo vmešajte z mešalnikom, dodajte mu rjavi sladkor, beli sladkor in 2 žlički cimeta. Sestavine dobro zmešajte z električnim mešalnikom, nato dodajte jajce, moko, pecilni prašek in po želji koščke čokolade ali rozin. Znova mešajte 2 do 3 minute z električnim mešalnikom.
Z žlico zajemite maso in med dlanmi oblikujte kroglice. Pustite jih počivati 2 uri v hladilniku. Pečico predhodno ogrejte na 180 stopinj Celzija, kroglice pa nato postavite na pekač, obložen s peki papirjem. Med posameznimi kroglicami naj bo vsaj 4 cm razmaka. Pecite 10 do 12 minut oz. do zlato rumene barve, nato jih pustite, da se ohladijo na sobni temperaturi. Na koncu jih povaljajte v mešanico sladkorja v prahu in žličke cimeta. Postrezite jih s skodelico mleka.
Še nekaj odličnih, a enostavnih receptov za praznične piškotke najdete tu:
Piškoti z domačo mandarinino marmelado
Lešnikovi piškoti s čokoladno kremo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV