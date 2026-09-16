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Teh 5 sadežev otroku ponudite čim večkrat

S.B.
Prehrana 0
16. 09. 2026 02.30

Ko se začnejo hladnejši dnevi in se otroci vrnejo v šolske in vrtčevske kolektive, marsikateri starš razmišlja, kako na jedilnik vključiti več živil, ki vsebujejo pomembna hranila. Med njimi je tudi vitamin C, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema in pomaga telesu pri absorpciji železa.

sadje

Med sadjem je kar nekaj odličnih virov vitamina C. Nekateri so jeseni še posebej praktični, saj jih lahko brez težav hranimo doma in ponudimo kot malico.

1. Kivi

Kivi je eden izmed sadežev, ki vsebujejo precej vitamina C. En srednje velik kivi vsebuje približno 64 mg vitamina C.

To je lahko zelo priročen način, kako otroku ponuditi vitamin C brez posebnih priprav. Kivi lahko narežete na koščke, ga dodate jogurtu ali ovseni kaši oziroma ponudite samostojno kot malico.

Če je otroku njegova kiselkast okus premočan, ga lahko kombinirate z banano ali sladkejšim sadjem.

2. Pomaranča

Pomaranče so jeseni in pozimi ena najbolj prepoznavnih izbir, ko pomislimo na vitamin C. En srednje velik sadež vsebuje približno 70 mg vitamina C.

Pomarančo je najbolje ponuditi kot cel sadež oziroma narezano na koščke. Tako otrok poleg vitamina C zaužije tudi vlaknine.

Pri otrocih je bolje spodbujati uživanje celega sadja namesto sadnega soka, saj cel sadež vsebuje vlaknine in je bolj nasiten.

Med sadjem je kar nekaj odličnih virov vitamina C.
Med sadjem je kar nekaj odličnih virov vitamina C.FOTO: Adobe Stock

3. Mandarine

Mandarine so lahko še posebej priročne za otroke, saj jih je mogoče enostavno olupiti in razdeliti na krhlje. Na 100 gramov vsebujejo približno 27 mg vitamina C, zato so lahko preprost dodatek k jesenski malici.

Še ena njihova prednost je praktičnost. Nekaj mandarin lahko pripravite za šolo, izlet ali popoldansko malico, brez posebnega rezanja ali kuhanja.

Otroku jih lahko ponudite samostojno ali skupaj z jogurtom, skuto oziroma pestjo oreščkov, če je ta zanj primerna glede na starost.

4. Grenivka

Grenivka je nekoliko manj priljubljena med otroki zaradi izrazitejšega grenkega in kislega okusa, vendar vsebuje precej vitamina C. Polovica srednje velike grenivke vsebuje približno 39 mg vitamina C.

Če je otrok ne mara same, jo lahko kombinirate z drugim, slajšim sadjem.

Pri grenivki pa velja pomembna opomba: če otrok jemlje katero od zdravil, je dobro preveriti navodila oziroma pri zdravniku ali farmacevtu vprašati, ali je grenivka primerna, saj lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil.

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5. Črni ribez

Črni ribez je morda nekoliko manj očitna izbira, vendar je s prehranskega vidika zelo zanimiv. Prehranski strokovnjaki ga omenjajo kot sadež, bogat z vitaminom C, vsebnost pa se lahko precej razlikuje glede na sorto in pogoje pridelave.

Ker svež črni ribez nima dolge obstojnosti, je praktična možnost tudi zamrznjen ribez. Dodate ga lahko v jogurt, kašo ali domači sadni namaz.

Koliko vitamina C otrok sploh potrebuje?

Potrebe so odvisne od otrokove starosti. Otroci od 1 do 3 let potrebujejo približno 15 mg vitamina C na dan, od 4 do 8 let 25 mg, od 9 do 13 let pa 45 mg.

To pomeni, da za večino zdravih otrok ni treba iskati posebnih izdelkov ali prehranskih dopolnil, če imajo raznoliko prehrano. Sadje in zelenjava sta med najboljšimi naravnimi viri vitamina C.

Sadje je boljša izbira kot sok

Če želite otroku ponuditi več vitamina C, ni treba, da vsak dan pripravite kozarec pomarančnega soka. Pravzaprav strokovnjaki pri otrocih dajejo prednost celemu sadju.

Sadni sok v primerjavi s celim sadežem vsebuje manj oziroma nič vlaknin in ga otroci lahko zaužijejo precej hitreje. Zato naj bo celo sadje prva izbira, sok pa naj bo omejen.

Otroci od 1 do 3 let potrebujejo približno 15 mg vitamina C na dan, od 4 do 8 let 25 mg, od 9 do 13 let pa 45 mg.
Otroci od 1 do 3 let potrebujejo približno 15 mg vitamina C na dan, od 4 do 8 let 25 mg, od 9 do 13 let pa 45 mg.FOTO: Adobe Stock

In še nekaj pomembnega

Vitamin C ni čudežno sredstvo proti jesenskim prehladom. Njegova naloga je precej bolj osnovna: sodeluje pri številnih procesih v telesu, med drugim pri normalnem delovanju imunskega sistema in absorpciji železa.

Zato je najboljša strategija preprosta: namesto iskanja enega superživila otroku čez dan ponudite čim bolj raznoliko sadje in zelenjavo.

Kivi, pomaranča, mandarina, grenivka in črni ribez so lahko jeseni odlični zavezniki na otroškem krožniku, ne kot zaščita pred vsakim prehladom, ampak kot okusen način za vnos pomembnih hranil.

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Viri: NHS, PubMed

vitamin C otrokova prehrana jesensko sadje zdrava malica imunski sistem
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