Hiter obrok, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

Ti mehki zelenjavni polpetki so odlična izbira za kosilo ali večerjo, poleg tega pa jih lahko pripravite vnaprej in zamrznete za dni, ko se vam mudi. Takšni obroki, ki združujejo zelenjavo, beljakovine in ogljikove hidrate, pomagajo otroku zagotoviti raznoliko prehrano.
Zelenjavni polpetki s sirom
Sestavine
- 2 srednje velika krompirja
- 2 korenčka
- 1 manjša bučka
- 1 jajce
- 60 g naribanega sira
- 3–4 žlice ovsenih kosmičev ali drobtin
- žlica sesekljanega peteršilja
- ščepec sladke paprike (po želji)
Priprava
Krompir in korenje skuhajte do mehkega. Bučko naribajte in iz nje iztisnite odvečno tekočino. Krompir in korenje pretlačite, dodajte bučko, jajce, sir, ovsene kosmiče in peteršilj. Dobro premešajte ter oblikujte manjše polpetke.
Pecite jih približno 20 minut v pečici, ogreti na 200 C, na polovici peke pa jih obrnite.
Jogurtova omaka
Zmešajte:
- 150 g grškega jogurta,
- žličko limoninega soka,
- drobno sesekljan drobnjak ali peteršilj.
Omaka je osvežilna in otrokom pogosto še dodatno popestri obrok.
Kaj ponuditi zraven?
Obrok dopolnite s svežo zelenjavo (kumare, paradižnik ali paprika) oziroma sezonsko solato za starejše otroke. Za sladico lahko ponudite koščke lubenice, breskve ali borovnic.
Zakaj je ta recept odlična izbira?
- vsebuje veliko zelenjave,
- jajce in sir poskrbita za beljakovine,
- priprava je hitra in preprosta,
- polpetke lahko zamrznete,
- primerni so tudi za malčke, ki se šele navajajo na različne okuse in teksture.
Nasvet za starše
Če vaš otrok zavrača zelenjavo, ga vključite v pripravo. Naj pomaga naribati sir, premešati maso ali oblikovati polpetke. Raziskave kažejo, da otroci pogosteje poskusijo jed, pri kateri so sodelovali tudi sami. Poleg tega strokovnjaki priporočajo, da otrokom večkrat ponudimo ista živila brez pritiska, saj je za sprejem novega okusa pogosto potrebnih več poskusov.
Vir: BBC Good Food
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