Hiter obrok, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

Ti mehki zelenjavni polpetki so odlična izbira za kosilo ali večerjo, poleg tega pa jih lahko pripravite vnaprej in zamrznete za dni, ko se vam mudi. Takšni obroki, ki združujejo zelenjavo, beljakovine in ogljikove hidrate, pomagajo otroku zagotoviti raznoliko prehrano.

Sestavine

- 2 srednje velika krompirja

- 2 korenčka

- 1 manjša bučka

- 1 jajce

- 60 g naribanega sira

- 3–4 žlice ovsenih kosmičev ali drobtin

- žlica sesekljanega peteršilja

- ščepec sladke paprike (po želji)

Priprava

Krompir in korenje skuhajte do mehkega. Bučko naribajte in iz nje iztisnite odvečno tekočino. Krompir in korenje pretlačite, dodajte bučko, jajce, sir, ovsene kosmiče in peteršilj. Dobro premešajte ter oblikujte manjše polpetke.

Pecite jih približno 20 minut v pečici, ogreti na 200 C, na polovici peke pa jih obrnite.