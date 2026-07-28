Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Hiter obrok, ki ga bodo otroci z veseljem pojedli

S.B.
Recepti za malčke 0
28. 07. 2026 04.00

Pripraviti kosilo, ki je hkrati zdravo, nasitno in všeč otrokom, je včasih pravi izziv. Dobra novica je, da za okusen obrok ne potrebujete zapletenih receptov ali veliko časa.

polpeti

Ti mehki zelenjavni polpetki so odlična izbira za kosilo ali večerjo, poleg tega pa jih lahko pripravite vnaprej in zamrznete za dni, ko se vam mudi. Takšni obroki, ki združujejo zelenjavo, beljakovine in ogljikove hidrate, pomagajo otroku zagotoviti raznoliko prehrano.

Zelenjavni polpetki s sirom

Sestavine

- 2 srednje velika krompirja

- 2 korenčka

- 1 manjša bučka

- 1 jajce

- 60 g naribanega sira

- 3–4 žlice ovsenih kosmičev ali drobtin

- žlica sesekljanega peteršilja

- ščepec sladke paprike (po želji)

Priprava

Krompir in korenje skuhajte do mehkega. Bučko naribajte in iz nje iztisnite odvečno tekočino. Krompir in korenje pretlačite, dodajte bučko, jajce, sir, ovsene kosmiče in peteršilj. Dobro premešajte ter oblikujte manjše polpetke.

Pecite jih približno 20 minut v pečici, ogreti na 200 C, na polovici peke pa jih obrnite.

Ti mehki zelenjavni polpetki so odlična izbira za kosilo ali večerjo.
Ti mehki zelenjavni polpetki so odlična izbira za kosilo ali večerjo.FOTO: Adobe Stock

Jogurtova omaka

Zmešajte:

- 150 g grškega jogurta,

- žličko limoninega soka,

- drobno sesekljan drobnjak ali peteršilj.

Omaka je osvežilna in otrokom pogosto še dodatno popestri obrok.

Kaj ponuditi zraven?

Obrok dopolnite s svežo zelenjavo (kumare, paradižnik ali paprika) oziroma sezonsko solato za starejše otroke. Za sladico lahko ponudite koščke lubenice, breskve ali borovnic.

Takšni obroki, ki združujejo zelenjavo, beljakovine in ogljikove hidrate, pomagajo otroku zagotoviti raznoliko prehrano.
Takšni obroki, ki združujejo zelenjavo, beljakovine in ogljikove hidrate, pomagajo otroku zagotoviti raznoliko prehrano.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je ta recept odlična izbira?

- vsebuje veliko zelenjave,

- jajce in sir poskrbita za beljakovine,

- priprava je hitra in preprosta,

- polpetke lahko zamrznete,

- primerni so tudi za malčke, ki se šele navajajo na različne okuse in teksture.

Nasvet za starše

Če vaš otrok zavrača zelenjavo, ga vključite v pripravo. Naj pomaga naribati sir, premešati maso ali oblikovati polpetke. Raziskave kažejo, da otroci pogosteje poskusijo jed, pri kateri so sodelovali tudi sami. Poleg tega strokovnjaki priporočajo, da otrokom večkrat ponudimo ista živila brez pritiska, saj je za sprejem novega okusa pogosto potrebnih več poskusov.

Zdravi obroki – kako vanje skriti zelenjavo?
Preberi še
Zdravi obroki – kako vanje skriti zelenjavo?
Ne boste verjeli, kaj deluje pri izbirčnih otrocih
Preberi še
Ne boste verjeli, kaj deluje pri izbirčnih otrocih

Vir: BBC Good Food

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroški recepti zelenjavni polpeti zdrava prehrana otrok kosilo za otroke izbirčni jedci
Naslednji članek
Recepti za malčke

Zmajevo kosilo: testenine, ki jih otroci obožujejo

Okusno.je Enostavni obroki za hitrejši povratek v rutino
Okusno.je Praktične ideje za hitre, a hranljive obroke v službi
Okusno.je Odlična rešitev za dni, ko nimamo časa za pripravo kosila
Okusno.je Fit obroki v nekaj minutah
Bibaleze.si Hitro pripravljeno in okusno kosilo za malčke
Okusno.je Enostavni recepti za nedeljsko kosilo, pripravljeno v največ eni uri
Okusno.je Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1826