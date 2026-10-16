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Kaj skuhati malčku? Ta kremasta juhica je pripravljena v 20 minutah

S.B.
Recepti za malčke 0
16. 10. 2026 04.00

Če želite otroku ponuditi več zelenjave, je kremasta juhica preprost način, da v enem obroku združite več različnih okusov.

zelena juha
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Grah in bučka imata razmeroma blag okus, krompir pa juhico zgosti in naredi bolj kremasto. Zaradi lepe zelene barve je lahko juhica otrokom tudi vizualno zanimiva.

Sestavine

200–250 g graha

1 manjši krompir

1 manjša bučka

manjše čebule

1 žlička olivnega olja

približno 500 ml vode

Priprava

Krompir in bučko narežemo na manjše koščke. Čebulo drobno sesekljamo.

Na olivnem olju jo nežno podušimo, nato dodamo krompir, bučko in grah.

Zalijemo z vodo in kuhamo približno 15–20 minut. Ko je zelenjava popolnoma mehka, jo pretlačimo.

Juhica, ki jo bodo otroci z veseljem zmazali s krožnika.
Juhica, ki jo bodo otroci z veseljem zmazali s krožnika. FOTO: Adobe Stock

Kaj ponuditi zraven?

Za malčka je lahko juhica samostojen del obroka. Večjemu otroku lahko ponudimo tudi košček mehkega kruha ali nekaj drobnih testenin.

Če otrok ni ljubitelj zelene barve na krožniku, ga vanjo ni treba prepričevati. Otroci imajo različne preference, zato lahko zeleno juhico čez nekaj časa ponovno ponudite.

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