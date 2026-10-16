Kaj skuhati malčku? Ta kremasta juhica je pripravljena v 20 minutah

Grah in bučka imata razmeroma blag okus, krompir pa juhico zgosti in naredi bolj kremasto. Zaradi lepe zelene barve je lahko juhica otrokom tudi vizualno zanimiva.
Sestavine
200–250 g graha
1 manjši krompir
1 manjša bučka
manjše čebule
1 žlička olivnega olja
približno 500 ml vode
Priprava
Krompir in bučko narežemo na manjše koščke. Čebulo drobno sesekljamo.
Na olivnem olju jo nežno podušimo, nato dodamo krompir, bučko in grah.
Zalijemo z vodo in kuhamo približno 15–20 minut. Ko je zelenjava popolnoma mehka, jo pretlačimo.
Kaj ponuditi zraven?
Za malčka je lahko juhica samostojen del obroka. Večjemu otroku lahko ponudimo tudi košček mehkega kruha ali nekaj drobnih testenin.
Če otrok ni ljubitelj zelene barve na krožniku, ga vanjo ni treba prepričevati. Otroci imajo različne preference, zato lahko zeleno juhico čez nekaj časa ponovno ponudite.
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