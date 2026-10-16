Kaj skuhati malčku? Ta kremasta juhica je pripravljena v 20 minutah

Zalijemo z vodo in kuhamo približno 15–20 minut. Ko je zelenjava popolnoma mehka, jo pretlačimo.

Na olivnem olju jo nežno podušimo, nato dodamo krompir, bučko in grah.

Grah in bučka imata razmeroma blag okus, krompir pa juhico zgosti in naredi bolj kremasto. Zaradi lepe zelene barve je lahko juhica otrokom tudi vizualno zanimiva.

Juhica, ki jo bodo otroci z veseljem zmazali s krožnika.

Za malčka je lahko juhica samostojen del obroka. Večjemu otroku lahko ponudimo tudi košček mehkega kruha ali nekaj drobnih testenin.

Če otrok ni ljubitelj zelene barve na krožniku, ga vanjo ni treba prepričevati. Otroci imajo različne preference, zato lahko zeleno juhico čez nekaj časa ponovno ponudite.