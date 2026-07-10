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Zmajevo kosilo: testenine, ki jih otroci obožujejo

S.B.
Recepti za malčke 0
10. 07. 2026 04.00

Pri malčkih je včasih največji izziv pripraviti kosilo, ki je hkrati okusno, hranljivo in dovolj zanimivo, da ga bodo z veseljem poskusili. Majhen trik, ki pogosto deluje, je igriva predstavitev hrane. Navadne testenine se lahko v trenutku spremenijo v pravo otroško dogodivščino, v zmajevo kosilo, ki bo navdušilo male ljubitelje pravljic.

hrana

Ko krožnik postane domišljijski svet

Otroci radi poslušajo zgodbe o zmajih, junakih in čarobnih bitjih. Zakaj torej ne bi tudi kosilo dobilo svoje zgodbe?

Namesto običajnega krožnika testenin lahko pripravimo "zmajevo gnezdo":

- testenine predstavljajo zmajevo zvito telo,

- pisana zelenjava so zmajevi zakladi,

- omaka je skrivnostna čarobna zmes,

- koščki sira pa so "zmajevi kristali".

Že sama ideja lahko otroka spodbudi, da z več zanimanja pogleda hrano in poskusi nove okuse.

Z nekaj domišljije lahko vsak obrok spremenite v pravljico.
Z nekaj domišljije lahko vsak obrok spremenite v pravljico.FOTO: Adobe Stock

Kaj potrebujemo za zmajevo kosilo?

Za pripravo potrebujemo preproste sestavine:

- polnozrnate ali navadne testenine,

- paradižnikovo omako ali blago zelenjavno omako,

- koščke piščanca, purana ali stročnic,

- naribano korenje,

- bučko,

- grah ali brokoli,

- malo naribanega sira.

Za bolj "zmajev videz" lahko dodamo še:

- trakove rdeče paprike kot zmajev ogenj,

- zelene listke špinače kot zmajeve luske,

- koščke sira v obliki zvezdic ali trikotnikov.

Otroci se pogosto lažje odločijo poskusiti hrano, ki je predstavljena igrivo in brez pritiska.
Otroci se pogosto lažje odločijo poskusiti hrano, ki je predstavljena igrivo in brez pritiska.FOTO: Adobe Stock

 

Priprava

Testenine skuhamo po navodilih. Pripravimo nežno omako iz zelenjave in izbranega vira beljakovin. Testenine zmešamo z omako ali jih na krožniku oblikujemo v veliko spiralo, kot zvitega zmaja. Dodamo zelenjavne "zaklade" in okrasimo po otrokovi domišljiji.

Če imamo malo več časa, lahko skupaj z otrokom ustvarimo tudi zmajev obraz:

- dve majhni kroglici sira za oči,

- košček korenja za nos,

- trak paprike za zmajev plamen.

Zakaj takšna kosila delujejo?

Otroci se pogosto lažje odločijo poskusiti hrano, ki je predstavljena igrivo in brez pritiska. Pri malčkih je raziskovanje hrane normalen del razvoja, pomembno je, da jim ponudimo raznolike okuse in jim dovolimo, da jih spoznavajo v svojem tempu.

Takšno kosilo lahko pomaga tudi pri vključevanju zelenjave, saj otrok ne vidi le "koščkov zelenega na krožniku", ampak del zgodbe.

Zmajevo gnezdo s polnozrnatimi špageti.
Zmajevo gnezdo s polnozrnatimi špageti.FOTO: Barilla

Majhen trik za starše

Otroku lahko ponudimo izbiro: "Bo danes tvoj zmaj jedel zeleni brokoli ali rdeči zmajev ogenj iz paprike?" Ko ima otrok občutek, da sodeluje pri ustvarjanju obroka, je pogosto bolj pripravljen poskusiti nekaj novega.

Zdravo, zabavno in enostavno

Zmajevo kosilo ni poseben recept z zapletenimi sestavinami. Njegova skrivnost je v domišljiji. Tudi povsem običajne testenine lahko postanejo čarobni obrok, če jih povežemo z zgodbo.

Morda bo prav danes vaš mali jedec prvič z veseljem pojedel nekaj zelenjave, ker ni več samo zelenjava, ampak del velike pustolovščine malega zmaja.

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