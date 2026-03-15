Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci

Kaj je tanghulu?

Tanghulu ali bing tanghulu je starodavna kitajska sladica, ki izvira iz obdobja dinastije Song (960–1279). Gre za sadje, običajno nataknjeno na leseno ali bambusovo palčko, ki je oblito s tanko, stekleno plastjo karameliziranega sladkorja. Tanghulu navdušuje z raznovrstnim sadjem, kot so jagode, grozdje, kivi, mandarine in celo banane.

Zakaj pripraviti tanghulu doma?

Tanghulu je izjemno preprost za pripravo, vizualno privlačen in prilagodljiv glede na sezonsko sadje. Je čudovita kombinacija naravne sadne svežine in hrustljave sladkorne prevleke, ki poči pod zobmi. Navdušil bo tako otroke kot odrasle, lahko pa služi tudi kot domiseln okras za torte in druge sladice.

Sestavine (za 4–6 nabodal): - sadje po izbiri: jagode, grozdje, mandarine (olupljene in razdeljene na krhlje), koščki jabolka, kivija ali banane - 200 g belega kristalnega sladkorja - 100 ml vode - 1 žlica glukoznega sirupa ali medu (neobvezno, a priporočljivo za bolj gladko glazuro) - lesene paličice (nabodala za ražnjiče) - papir za peko ali silikonska podloga

Priprava: 1. Priprava sadja - Sadje temeljito operite in predvsem popolnoma osušite – vlaga je sovražnik hrustljave glazure. - Manjše sadeže (npr. jagode ali grozdje) lahko uporabite cele, večje pa narežite na primerne koščke. - Nabodite sadje na lesene paličice. 2. Priprava sladkornega sirupa - V manjši kozici zmešajte sladkor, vodo in po želji glukozni sirup ali med. - Segrevajte na srednji temperaturi, brez mešanja. Mešanje lahko povzroči kristalizacijo. - Pustite, da mešanica zavre in kuha, dokler ne doseže 150 C – to je tako imenovana 'hard crack' faza. Če nimate kuhinjskega termometra, naredite test z vodo: kanite kapljico sirupa v kozarec zelo hladne vode. Če se strdi v trd, krhek košček, je pripravljeno.

OPOZORILO: Previdno pri vročem sladkorju!

Sladkorni sirup pri tej temperaturi (150 C) je zelo vroč in nevaren za kožo, saj se ob stiku z njo prilepi in povzroči hude opekline. Ne delajte s sirupom brez nadzora in otroke vključite le v del z nabadanjem sadja. Uporabljajte kuhinjske pripomočke z dolgimi ročaji in zaščitite roke. 3. Kandiranje sadja - Ko sirup doseže pravo temperaturo, odstranite lonec z ognja. - Vsako sadno nabodalo hitro in previdno potopite v sirup. Pomagajte si z žlico ali z vrtenjem paličice, da sadje enakomerno prekrijete. - Položite nabodala na papir za peko ali silikonsko podlogo, da se glazura strdi – to traja le nekaj minut. - Ne dotikajte se glazure, dokler se popolnoma ne ohladi in postane hrustljava.

Sadje naj bo resnično suho – vlaga povzroči, da se sladkor ne prime ali postane lepljiv.