Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo

Jasmina Drolc
Recepti za malčke 0
12. 03. 2026 04.00

Preverite enostaven recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v okuse iz otroških dni. Z nami ga je delila kuharska mojstrica, Jasmina Drolc.

rožičeve štručke

Okus rožiča me vrne v otroštvo. Pa ne k babicam, ker pri nas ni nobena pekla rožičeve potice. Ampak takšne male rožičeve zavitke smo kupili v trgovini – 'rožičeva štručka' po domače. Pogosto smo jih imeli za malico v šoli ali pa jih vzeli s seboj na šolske izlete.

Priprava testa:

Testo sem naredila po standardnem receptu za vzhajano testo (kot za cimetove rolice).

Rožičev nadev:
- 350 g rožičeve moke,
- 60 g bio kakava,
- 100 g sladkorja,
- vanilin sladkor,
- 300 ml rastlinskega mleka,
- 100 g rastlinskega (stopljenega) masla,
- 3 žlici rastlinskega jogurta,
- 0,5 ml ruma (po želji, v kolikor je recept za odrasle, sicer pa brez)
- žlička cimeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Z nadevom res ne varčujte. Naj ga bo raje več kot premalo

Rolice sem pekla na 200 stopnjah Celzija približno 40 minut. Pečene rolice sem polila z mešanico sojinega mleka, ruma in bele čokolade. Zaupajte mi in poskusite! To je res balzam za dušo.

Škoda, da je rožič kar malo pozabljena sestavina. Včasih so rožiči veljali za hrano siromakov, saj so jih v preteklosti uporabljali kot nadomestek čokolade, kave in ostalih takrat predragih in luksuznih priboljškov.

Rožiči so odličen nadomestek čokolade, saj vsebujejo do petdeset odstotkov sladkorja, vendar so v primerjavi s čokolado trikrat bogatejši s kalcijem in imajo tretjino manj kalorij ter sedemnajstkrat manj maščob. 

Rožiči že v črevesju nase vežejo strupene snovi in naj bi bili zato v veliko pomoč pri različnih prebavnih težavah. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin, ki igrajo ključno vlogo pri dobri prebavi, so rožiči živilo, ki bi moralo biti pogosteje v naši prehrani. 

Več odličnih Jasmininih receptov za različne priložnosti najdete tudi tukaj.

jasmina drolc recept rožič rožičeve štručke rožičeve potičke rožičeva potica
Prejšnji članek
Recepti za malčke

Razveselite šolarja s torto, ki jo pripravite v 15 minutah

Naslednji članek
Recepti za malčke

Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558