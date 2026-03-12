Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo

Okus rožiča me vrne v otroštvo. Pa ne k babicam, ker pri nas ni nobena pekla rožičeve potice. Ampak takšne male rožičeve zavitke smo kupili v trgovini – 'rožičeva štručka' po domače. Pogosto smo jih imeli za malico v šoli ali pa jih vzeli s seboj na šolske izlete.
Priprava testa:
Testo sem naredila po standardnem receptu za vzhajano testo (kot za cimetove rolice).
Rožičev nadev:
- 350 g rožičeve moke,
- 60 g bio kakava,
- 100 g sladkorja,
- vanilin sladkor,
- 300 ml rastlinskega mleka,
- 100 g rastlinskega (stopljenega) masla,
- 3 žlici rastlinskega jogurta,
- 0,5 ml ruma (po želji, v kolikor je recept za odrasle, sicer pa brez)
- žlička cimeta.
Z nadevom res ne varčujte. Naj ga bo raje več kot premalo
Rolice sem pekla na 200 stopnjah Celzija približno 40 minut. Pečene rolice sem polila z mešanico sojinega mleka, ruma in bele čokolade. Zaupajte mi in poskusite! To je res balzam za dušo.
Škoda, da je rožič kar malo pozabljena sestavina. Včasih so rožiči veljali za hrano siromakov, saj so jih v preteklosti uporabljali kot nadomestek čokolade, kave in ostalih takrat predragih in luksuznih priboljškov.
Rožiči so odličen nadomestek čokolade, saj vsebujejo do petdeset odstotkov sladkorja, vendar so v primerjavi s čokolado trikrat bogatejši s kalcijem in imajo tretjino manj kalorij ter sedemnajstkrat manj maščob.
Rožiči že v črevesju nase vežejo strupene snovi in naj bi bili zato v veliko pomoč pri različnih prebavnih težavah. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin, ki igrajo ključno vlogo pri dobri prebavi, so rožiči živilo, ki bi moralo biti pogosteje v naši prehrani.
Več odličnih Jasmininih receptov za različne priložnosti najdete tudi tukaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV