Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo

Okus rožiča me vrne v otroštvo. Pa ne k babicam, ker pri nas ni nobena pekla rožičeve potice. Ampak takšne male rožičeve zavitke smo kupili v trgovini – 'rožičeva štručka' po domače. Pogosto smo jih imeli za malico v šoli ali pa jih vzeli s seboj na šolske izlete.

Priprava testa:

Testo sem naredila po standardnem receptu za vzhajano testo (kot za cimetove rolice).

Rožičev nadev:

- 350 g rožičeve moke,

- 60 g bio kakava,

- 100 g sladkorja,

- vanilin sladkor,

- 300 ml rastlinskega mleka,

- 100 g rastlinskega (stopljenega) masla,

- 3 žlici rastlinskega jogurta,

- 0,5 ml ruma (po želji, v kolikor je recept za odrasle, sicer pa brez)

- žlička cimeta.