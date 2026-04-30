Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke

Če ste tudi vi med tistimi, ki se radi potrudijo ob različnih praznovanjih in otrokom pričarajo nepozaben rojstni dan, imamo za vas kar nekaj kulinaričnih idej, ki bodo navdušile tako slavljenca kot goste. Za nasvet smo prosili umetnico in kulinarično mojstrico Jasmino Drolc, ki je naredila izbor svojih najljubših sladic, s katerimi pogosto razvaja svoje bližnje in goste. "Izbrala sem predvsem takšne recepte, ki so narejeni iz bolj posebnih sestavin, malo bolj zdrave različice, ampak sem prepričana, da noben otrok ne bi ugotovil, kaj se skriva notri," je hudomušno dejala. "Kuhanje sem vzljubila šele pred nekaj leti, ko sem spremenila slog življenja in se spoznala z izključno rastlinsko prehrano. Z veganskim načinom prehrane je moje eksperimentiranje in uživanje v kuhinji pridobilo povsem novo dimenzijo. Potrebnega je bilo kar nekaj novega znanja glede priprave hrane, ki sem ga črpala s spleta in knjig. Najprej sem se posvetila preprostim receptom in nato vse bolj nadgrajevala svoje znanje. Zadnji dve leti pa je moj fokus predvsem na veganskih sladicah in v izziv mi je že poznane recepte preoblikovati v veganske različice," nam je zaupala o svojih začetkih ustvarjanja kulinaričnih mojstrovin.

Jasmina Drolc, umetnica in ljubiteljska pekarica slaščic.

Pravi, da ji je ljubezen do ustvarjanja že v otroštvu privzgojila njena mami. "Že vse življenje se ljubiteljsko in poklicno ukvarjam z oblikovanjem nakita, kjer so smisel za estetiko, kombinacija barv in kompozicija zelo pomembni. Tudi na hrano gledam kot na umetnost. Ne predstavlja mi le vir preživetja, ampak napolni mojo dušo. Sem prepričana, da vsak z veliko večjim užitkom poje estetsko pripravljeno hrano kot na hitro nametan obrok. Obenem pa želim, da se v moji hrani čuti tudi ljubezen, ki jo dam v hrano že med samim pripravljanjem," nam je še zaupala. Kot veganki ji je najbolj pomembno, da so sestavine rastlinskega izvora. "Vsekakor pa je sladica še vedno sladica, ki jo nimamo vsakodnevno na jedilniku, zato se ne izogibam npr. sladkorju, (veganski) smetani in olju. Bolj pomembno se mi zdi, da znamo pravilno uravnotežiti prehrano tekom celotnega dneva, tedna," nam je še dejala in dodala: "Rada pa raziskujem, kako se določene sestavine obnašajo, kakšno teksturo in okus imajo ter kako jih kombinirati med seboj. Pogosto poskušam iskati polnovredne alternative 'manj zdravim' sestavinam. Verjetno mi ne verjamete na besedo, da iz konzerve čičerike in tablice temne čokolade lahko pripravite okusen čokoladni mousse?" Ko smo jo povprašali, kje dobi navdih za vse pisane in raznolike jedi, pa nam je odgovorila, da navdih največkrat pride iz vsakodnevnega življenja. "Največkrat izhajam iz tega, katere hrane si zaželi moja duša in potem grem v akcijo. Seveda ne uspe vedno vse v prvo, ampak sem tako trmasta in vztrajna, da poskušam in pilim recept toliko časa, da uspe! Veliko motivacijo pa mi daje tudi skupnost, ki sem jo 'zgradila' na Instagramovem profilu."

Tu pa je nekaj idej za rojstnodnevne sladice in prigrizke, s katerimi boste navdušili tudi in predvsem najmlajše:

Osvežujoči sadni prigrizki s sladkimi prelivi.

Oblito sadje

Ideja, kako postreči sadje na malo drugačen način. Sadje lahko postrežemo na ražnjič palčkah, ki jih razrežemo na manjše palčke. Preprosto za uživanje in otroci so navdušeni nad okusno malico. Grozdje : Grozdje operemo, osušimo in nataknemo na ražnjič palčko. Do polovice ga potopimo v karamelo in posujemo z zdrobljenimi neslanimi arašidi. Ananas :

Razrežemo na manjše trikotnike in nataknemo na palčko. Do polovice ga potopimo v stopljeno temno čokolado in posujemo s kokosom. Lubenica : Narežemo jo na kocke in do polovice potopimo v stopljeno čokolado. Ko se čokolada strdi, dodamo še palčke.



Kaj pa bi vi najraje izbrali za sladko osvežitev?

"Iskreno, sama nisem navdušena nad sladicami, pri katerih je bistvo biskvit. Zame mora sladica vsebovati kremo, ganaš, sadje, nadev ... Ampak tale limonin kolač mi je pa ukradel srce!" je navdušeno pojasnila Jasmina in priznala, da ga je skoraj polovico pojedla kar sama. Sestavine : - 500g bele moke,

- 30g škroba,

- 1 pecilni prašek,

- 1 zvrhana žlica limonine lupinice,

- 65g limoninega soka,

- 250g sladkorja,

- 150g olja,

- 400g mleka,

- 2 žlici jabolčne čežane,

- žlica vaniljeve paste,

- ščepec soli,

- žlička kurkume za barvo. Limonina glazura : - sladkor v prahu,

- limonin sok,

- smetana.



Postopek priprave : Vse suhe sestavine zmešamo skupaj in vmešamo zraven mokre. Pekač namastimo z maslom in posujemo po njem moko. Odvečno moko iztresemo iz pekača. Biskvit pečemo cca 50–55min na 180 C.



Ko je biskvit pečen, vendar še topel, ga s čopičem premažemo z mešanico limoninega soka in sladkorja. Kolač pustimo, da se ohladi.



Glazuro naredimo iz sladkorja v prahu, kateremu postopoma po žličkah dodajamo limonin sok ter eno žličko nestepene smetane, da dobimo gosto pasto. Smetana bo glazuri dodala izrazito belo barvo.



*vse sestavine so napisane v gramih, tudi tekočine. Tako lahko vse sestavine odmerite na kuhinjski tehtnici.

Verjetno ne verjamete, da iz konzerve čičerike in tablice temne čokolade lahko pripravite okusen čokoladni mousse?

Preprost recept za čokoladni mousse iz samo dveh sestavin!

Potrebujete le : - temno čokolado

- pločevinko čičerike.



Postopek priprave : Na vodni kopeli stopimo 100g temne čokolade in jo ohladimo. Vodo iz pločevinke čičerike (aquafaba) stepemo v sneg. Čičeriko (140g) olupimo - odstranimo ovoje in jo zmiksamo v gladko zmes. Vse tri komponente nežno zmešamo skupaj in za par ur postavimo v hladilnik. Čokoladni mousse je rahel in nima prav nobenega okusa po čičeriki.

Mini špinačne pite so odličen slan prigrizek.

Mini špinačne pite



Sestavine: - vlečeno testo,

- 200g dimljenega tofuja,

- špinača/blitva,

- zvrhana žlica gorčice,

- 100g rastlinskega jogurta,

- hren,

- česen v prahu,

- sol, poper.



Postopek priprave : Špinačo ali blitvo očistimo, operemo in na hitro (1–2min) blanširamo v blago osoljenem kropu. Ko se odcedi, jo na grobo narežemo. Tofu osušimo in s prsti razdrobimo na manjše koščke, mu primešamo rastlinski jogurt, gorčico, hren ter začimbe in blanširano špinačo. Za peko sem uporabila modelček za mafine. Listnato testo sem narezala na kvadrate in ga "zmečkanega" položila v pekač, tako da so robovi zunaj. Na sredino sem dodala žlico špinačne mase in mošnjiček zaprla.



Mini pite pečemo v ogreti pečici na 200 cca 20 min oziroma dokler zgornja plast ni lepo zlato zapečena.

Veganski sladoled, ki je naravnost božanski.

Domač sladoled s karamelo



Sestavine : - indijski oreščki,

- vaniljevi proteini,

- rastlinsko mleko,

- sojin jogurt,

- karamela,

- temna čokolada,

- arašidi. Postopek priprave : Indijske oreščke za 15 min namočimo v vrelo vodo. Vse sestavine z mešalnikom zmešamo v gladko zmes. Uporabimo vaniljeve proteine, ki so kremni in dodajo super okus. Maso napolnimo v modelčke za sladoled in v sredino dodamo karamelo. Sladoled zmrznemo in ga potopimo v stopljeno čokolado ter posujemo z arašidi. Nato pa uživamo v osvežujočem in žlahtnem okusu.

Priljubljene raffaello kroglice.

Raffaello kroglice

Sestavine : - prosena kaša,

- rastlinsko mleko,

- kokosova moka,

- javorjev sirup,

- stopljena bela čokolada,

- burbonska vanilija,

- po želji lahko dodate tudi olupljene mandlje.



Postopek priprave : Proseno kašo skuhamo v rastlinskem mleku. Kaša naj bo rahlo razkuhana, vendar ne pretekoča. Kuhano in ohlajeno kašo zblendamo skupaj z ostalimi sestavinami v gladko zmes. Zmes pred oblikovanjem kroglic za 1 uro postavite v hladilnik. Oblikujemo kroglice, v sredino dodamo mandelj in jo povaljamo v kokosovi moki. Kroglice pustite nekaj ur v hladilniku.