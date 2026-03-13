Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Razveselite šolarja s torto, ki jo pripravite v 15 minutah

S.B.
Recepti za malčke 0
13. 03. 2026 04.00

Čokoladna torta je brezčasna in najljubša sladica, ki vedno privabi nasmehe na male obrazke. Ta recept je povsem preprost, saj vsebuje le štiri sestavine, torto pa pripravite brez peke, zaradi česar boste za pripravo porabili malo časa. Ne glede na to, ali praznujete posebno priložnost ali se samo želite sladkati, bo ta čokoladna torta zagotovo postala cenjen spomin za vaše otroke.

torta

Ljubezen otrok do čokoladne torte je skoraj univerzalna in zlahka lahko razumemo, zakaj. Bogat, sladek okus čokolade v kombinaciji z mehko in sočno teksturo torte ustvari neustavljivo poslastico, ki navduši njihove brbončice. Poleg okusa čokoladna torta pogosto predstavlja posebne trenutke in praznovanja – pa naj gre za rojstni dan, praznik ali samo zabavno družinsko srečanje. 

Veselje ob uživanju rezine čokoladne torte je pogosto prepleteno s srečnimi spomini in občutkom navdušenja, zaradi česar je to priljubljena sladica, ki se ji otroci ne morejo upreti. Zato vam tokrat predstavljamo enostaven recept za pripravo te univerzalne sladice.

Čokoladna torta brez peke je pripravljena v 15 minutah.
Čokoladna torta brez peke je pripravljena v 15 minutah. FOTO: Adobe Stock

Lahka čokoladna torta je pripravljena v približno 15 minutah, potrebne pa so le štiri sestavine: maslo, piškoti, čokoladni namaz in kremni sir. Da bo torta bolj okusna, jo je treba dobro ohladiti, ta čas pa ni vštet v pripravo. Namesto kremnega sira lahko uporabimo mascarpone.

Sestavine:

80 gramov masla

400 gramov čokoladnega namaza

500 gramov kremnega sira

200 gramov mletih piškotov

Čokoladna torta, ki je bodo otroci zelo veseli.
Čokoladna torta, ki je bodo otroci zelo veseli.FOTO: Adobe Stock

Priprava:

Maslo raztopimo z žlico čokoladnega namaza. Piškote zmeljemo (ali zdrobimo z valjarjem) in jih zmešamo s stopljenim maslom ter namažemo. S to mešanico obložimo dno 20-centimetrskega tortnega modela. Da bo masa kompaktna, jo z dlanjo ali hrbtno stranjo žlice pritisnemo ob dno. Nato jo postavimo v hladilnik.

Preostali čokoladni namaz in kremni sir dobro zmešamo z električnim mešalnikom. Kremo enakomerno razporedimo po piškotni podlagi in jo po vrhu pogladimo. Torto postavimo v hladilnik za vsaj pol ure, najbolje pa čez noč. Ko se torta ohladi, jo razrežemo na kose in po želji postrežemo s stepeno smetano, sadjem ali kepico sladoleda, piše Okusno.je.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558