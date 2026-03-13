Razveselite šolarja s torto, ki jo pripravite v 15 minutah

Ljubezen otrok do čokoladne torte je skoraj univerzalna in zlahka lahko razumemo, zakaj. Bogat, sladek okus čokolade v kombinaciji z mehko in sočno teksturo torte ustvari neustavljivo poslastico, ki navduši njihove brbončice. Poleg okusa čokoladna torta pogosto predstavlja posebne trenutke in praznovanja – pa naj gre za rojstni dan, praznik ali samo zabavno družinsko srečanje.
Veselje ob uživanju rezine čokoladne torte je pogosto prepleteno s srečnimi spomini in občutkom navdušenja, zaradi česar je to priljubljena sladica, ki se ji otroci ne morejo upreti. Zato vam tokrat predstavljamo enostaven recept za pripravo te univerzalne sladice.
Lahka čokoladna torta je pripravljena v približno 15 minutah, potrebne pa so le štiri sestavine: maslo, piškoti, čokoladni namaz in kremni sir. Da bo torta bolj okusna, jo je treba dobro ohladiti, ta čas pa ni vštet v pripravo. Namesto kremnega sira lahko uporabimo mascarpone.
Sestavine:
80 gramov masla
400 gramov čokoladnega namaza
500 gramov kremnega sira
200 gramov mletih piškotov
Priprava:
Maslo raztopimo z žlico čokoladnega namaza. Piškote zmeljemo (ali zdrobimo z valjarjem) in jih zmešamo s stopljenim maslom ter namažemo. S to mešanico obložimo dno 20-centimetrskega tortnega modela. Da bo masa kompaktna, jo z dlanjo ali hrbtno stranjo žlice pritisnemo ob dno. Nato jo postavimo v hladilnik.
Preostali čokoladni namaz in kremni sir dobro zmešamo z električnim mešalnikom. Kremo enakomerno razporedimo po piškotni podlagi in jo po vrhu pogladimo. Torto postavimo v hladilnik za vsaj pol ure, najbolje pa čez noč. Ko se torta ohladi, jo razrežemo na kose in po želji postrežemo s stepeno smetano, sadjem ali kepico sladoleda, piše Okusno.je.
