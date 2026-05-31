Hitro pripravljeno in okusno kosilo za malčke

Matej Rotar
Recepti za malčke 0
31. 05. 2026 04.00

Če iščete idejo, kaj bi pripravili za današnje kosilo, so polpeti iz zelenjave in krompirja kot nalašč za vas. Gre za okusen in hranljiv obrok, ki bo navdušil tudi najmlajše.

zelenjavni polpet

Polpeti iz zelenjave in krompirja so malčkom ena ljubših jedi, saj jih lahko pomakajo v smetanovo ali kakšno drugo slastno omako in uživajo kar z rokami. Poleg polpetov lahko postrežete še toplo juho ali svežo solato. 

Polpete lahko postrežete z omako ali svežo solato.FOTO: Adobe Stock

Sestavine:

Bučke, korenje, čebula, česen, paprika (rdeča), krompir, moka, olje, sol, poper in muškatni orešček.

Priprava:

Zelenjavo očistimo in operemo pod tekočo vodo. Krompir, čebulo, korenje in česen olupimo. Bučke, korenje, papriko in krompir nastrgamo na drobne rezance. Čebulo in česen sesekljamo.

Pripravljeno zelenjavo in krompir začinimo, dodamo jajca in moko ter zmešamo v posodi. Polpete oblikujemo v okroglih modelih. Pečemo v segreti pečici 20 minut na 180 stopinjah.

Namig:

Polpetom lahko dodamo lečo, čičeriko, sojo ...

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

