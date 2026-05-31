Hitro pripravljeno in okusno kosilo za malčke

Polpeti iz zelenjave in krompirja so malčkom ena ljubših jedi, saj jih lahko pomakajo v smetanovo ali kakšno drugo slastno omako in uživajo kar z rokami. Poleg polpetov lahko postrežete še toplo juho ali svežo solato.

Sestavine:

Bučke, korenje, čebula, česen, paprika (rdeča), krompir, moka, olje, sol, poper in muškatni orešček.

Priprava:

Zelenjavo očistimo in operemo pod tekočo vodo. Krompir, čebulo, korenje in česen olupimo. Bučke, korenje, papriko in krompir nastrgamo na drobne rezance. Čebulo in česen sesekljamo.

Pripravljeno zelenjavo in krompir začinimo, dodamo jajca in moko ter zmešamo v posodi. Polpete oblikujemo v okroglih modelih. Pečemo v segreti pečici 20 minut na 180 stopinjah.

Namig:

Polpetom lahko dodamo lečo, čičeriko, sojo ...