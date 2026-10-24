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Okusni in hitro pripravljeni fingersi za otroke

S.B.
Recepti za malčke 0
24. 10. 2026 04.00

Piščančje jabolčni fingersi so okusen vir beljakovin za vašega malčka. Otrok pa jih bo z veseljem pojedel.

fingersi
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Sestavine:

1 skodelica piščančjega mesa

1 srednji korenček

1 srednje jabolko

1/2 stroka česna

1/2 majhne čebule

1 rumenjak, stepen

1/2 skodelice svežih polnozrnatih drobtin – razdelite na dve četrtini skodelice

ščepec timijana

ščepec črnega popra

Za pripravo fingersov uporabite mleto piščančje meso.
Za pripravo fingersov uporabite mleto piščančje meso.FOTO: Adobe Stock

Postopek priprave:

Pečico predhodno segrejemo na 180 stopinj Celzija. Olupimo in naribamo korenček, jabolko, česen in čebulo. Postavimo v skledo za mešanje. Dodamo mleto piščančje meso. Dodamo stepen rumenjak, eno količino drobtin, timijan in črni poper. Dobro premešamo.

Maso zajemamo z velikimi žlicami in zvaljamo v svaljke – rahlo sploščimo. Iz te mase jih bomo imeli približno osem. Povaljamo v preostalih drobtinah. Položimo na pekač in pečemo 10 minut na vsaki strani (skupaj 20 minut). Pustimo, da se ohladi. Postrežemo skupaj z zelenjavnim pirejem in skodelico solate. 

Namig:

Fingerse lahko tudi zamrznete in jih pripravite na hitro, ko nimate veliko časa in se vam mudi s pripravo obroka. 

Vir: kiwifamilies.co.nz

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