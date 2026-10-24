Okusni in hitro pripravljeni fingersi za otroke

Postopek priprave:

Pečico predhodno segrejemo na 180 stopinj Celzija. Olupimo in naribamo korenček, jabolko, česen in čebulo. Postavimo v skledo za mešanje. Dodamo mleto piščančje meso. Dodamo stepen rumenjak, eno količino drobtin, timijan in črni poper. Dobro premešamo.

Maso zajemamo z velikimi žlicami in zvaljamo v svaljke – rahlo sploščimo. Iz te mase jih bomo imeli približno osem. Povaljamo v preostalih drobtinah. Položimo na pekač in pečemo 10 minut na vsaki strani (skupaj 20 minut). Pustimo, da se ohladi. Postrežemo skupaj z zelenjavnim pirejem in skodelico solate.