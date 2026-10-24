Okusni in hitro pripravljeni fingersi za otroke

Sestavine:
1 skodelica piščančjega mesa
1 srednji korenček
1 srednje jabolko
1/2 stroka česna
1/2 majhne čebule
1 rumenjak, stepen
1/2 skodelice svežih polnozrnatih drobtin – razdelite na dve četrtini skodelice
ščepec timijana
ščepec črnega popra
Postopek priprave:
Pečico predhodno segrejemo na 180 stopinj Celzija. Olupimo in naribamo korenček, jabolko, česen in čebulo. Postavimo v skledo za mešanje. Dodamo mleto piščančje meso. Dodamo stepen rumenjak, eno količino drobtin, timijan in črni poper. Dobro premešamo.
Maso zajemamo z velikimi žlicami in zvaljamo v svaljke – rahlo sploščimo. Iz te mase jih bomo imeli približno osem. Povaljamo v preostalih drobtinah. Položimo na pekač in pečemo 10 minut na vsaki strani (skupaj 20 minut). Pustimo, da se ohladi. Postrežemo skupaj z zelenjavnim pirejem in skodelico solate.
Namig:
Fingerse lahko tudi zamrznete in jih pripravite na hitro, ko nimate veliko časa in se vam mudi s pripravo obroka.
Vir: kiwifamilies.co.nz
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