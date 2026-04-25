Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke

Bibaleze.si
Recepti za malčke 0
25. 04. 2026 04.00

Preverite, zakaj so ovseni mafini brez sladkorja popolna malica za dojenčke in malčke. Mehki, hranljivi, naravno sladki in idealni za na pot ali v vrtec. Prilagamo tudi enostaven recept.

mafini

Sestavine:

2 banani

1 jajce

100 g ovsenih kosmičev

malo cimeta

borovnice ali jabolko

Priprava:

Vse sestavine zmešajte, dajte v modelčke za mafine in pecite 20 minut na 180 C.

Mafini so mehki, s sladkim okusom po sadju in super za na pot.FOTO: Adobe Stock

Zakaj so ovseni mafini odlična izbira za malico?

Ovseni kosmiči vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate in topne vlaknine, ki se prebavljajo počasneje kot bela moka ali sladki prigrizki. To pomeni bolj enakomerno sproščanje energije in manj hitrih padcev sladkorja v krvi.

Za otroka to pomeni daljšo sitost, več stabilne energije za igro ter manj potrebe po hrani kmalu po malici. Namesto dodanega sladkorja uporabite sadje, kot so borovnice, ki mafine naravno posladkajo in dodajo vitamine. To je še posebej pomembno pri mlajših otrocih, saj se tako že zgodaj navadijo na manj sladek, bolj naraven okus hrane.

Lahko jih pripravite za več dni vnaprej:

- 3 dni v hladilniku,

- več tednov v zamrzovalniku.

Tako imate vedno pri roki hitro, domačo in hranljivo malico brez poseganja po kupljenih ploščicah ali piškotih.

