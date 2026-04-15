Otroci obožujejo te mini brokoli polpetke

Če iščete hranljivo in zabavno malico, ki bo vašega malčka spodbudila k samostojnemu hranjenju, so mini brokoli-polpetki prava izbira. Mehki, okusni in ravno prav veliki za male ročice, popolni za BLW pristop in malica, ki jo otroci obožujejo.

Kuhan krompir daje polpetkom mehko teksturo, brokoli pa zagotavlja vitamine, minerale in vlaknine. Tako dobimo hranljiv obrok, ki je primeren tudi za izbirčne malčke.

Malo sira doda aromo in beljakovine, ki pomagajo pri rasti otroka in zagotavljajo energijo za igro.

Mini velikost omogoča, da otrok polpetke drži, odgrizne košček in raziskuje nove okuse, hkrati pa razvija finomotorične spretnosti.

Polpetke lahko spečete več naenkrat in jih hranite v hladilniku ali zamrzovalniku, super praktično za starše, ki želijo imeti hranljivo malico vedno pri roki.

Sestavine

- kuhan krompir,

- kuhan brokoli,

- malo sira,

- 1 rumenjak,

- drobtine ali ovsena moka.

Priprava

Kuhani krompir in brokoli pretlačite v gladko maso. Dodajte rumenjak, sir in po potrebi drobtine ali ovseno moko, da masa drži obliko. Oblikujte mini polpetke. Položite jih na pekač in pecite, dokler rahlo ne porjavijo.

Nasvet: Otroci lahko polpetke sami primejo in poskusijo, odlična vaja za motoriko in samostojnost pri hranjenju.

Mini brokoli-polpetki so hranljiva, mehka in praktična malica za malčke. Združujejo zelenjavo, beljakovine in vlaknine v obliki, ki jo otroci obožujejo.