Otroci obožujejo te mini brokoli polpetke

Če iščete hranljivo in zabavno malico, ki bo vašega malčka spodbudila k samostojnemu hranjenju, so mini brokoli-polpetki prava izbira. Mehki, okusni in ravno prav veliki za male ročice, popolni za BLW pristop in malica, ki jo otroci obožujejo.
So idealni za:
- zajtrk ali malico,
- prigrizek na poti,
- meal prep za več dni.
Zakaj so mini brokoli-polpetki tako priljubljeni?
Kombinacija krompirja in brokolija
Kuhan krompir daje polpetkom mehko teksturo, brokoli pa zagotavlja vitamine, minerale in vlaknine. Tako dobimo hranljiv obrok, ki je primeren tudi za izbirčne malčke.
Sir za okus in beljakovine
Malo sira doda aromo in beljakovine, ki pomagajo pri rasti otroka in zagotavljajo energijo za igro.
Idealni za male ročice
Mini velikost omogoča, da otrok polpetke drži, odgrizne košček in raziskuje nove okuse, hkrati pa razvija finomotorične spretnosti.
Priprava in shranjevanje
Polpetke lahko spečete več naenkrat in jih hranite v hladilniku ali zamrzovalniku, super praktično za starše, ki želijo imeti hranljivo malico vedno pri roki.
Recept: Mini brokoli-polpetki
Sestavine
- kuhan krompir,
- kuhan brokoli,
- malo sira,
- 1 rumenjak,
- drobtine ali ovsena moka.
Priprava
Kuhani krompir in brokoli pretlačite v gladko maso. Dodajte rumenjak, sir in po potrebi drobtine ali ovseno moko, da masa drži obliko. Oblikujte mini polpetke. Položite jih na pekač in pecite, dokler rahlo ne porjavijo.
Nasvet: Otroci lahko polpetke sami primejo in poskusijo, odlična vaja za motoriko in samostojnost pri hranjenju.
Mini brokoli-polpetki so hranljiva, mehka in praktična malica za malčke. Združujejo zelenjavo, beljakovine in vlaknine v obliki, ki jo otroci obožujejo.
