Otroci obožujejo te mini brokoli polpetke

Bibaleze.si
Recepti za malčke 0
15. 04. 2026 04.00

Pripravite hranljive mini brokoli-polpetke, idealen finger food za malčke. Mehki, okusni, polni zelenjave in beljakovin, primerni za zajtrk, malico ali prigrizek na poti.

brokoli

Če iščete hranljivo in zabavno malico, ki bo vašega malčka spodbudila k samostojnemu hranjenju, so mini brokoli-polpetki prava izbira. Mehki, okusni in ravno prav veliki za male ročice, popolni za BLW pristop in malica, ki jo otroci obožujejo.

So idealni za:

- zajtrk ali malico,

- prigrizek na poti,

- meal prep za več dni.

Zakaj so mini brokoli-polpetki tako priljubljeni?

Kombinacija krompirja in brokolija

Kuhan krompir daje polpetkom mehko teksturo, brokoli pa zagotavlja vitamine, minerale in vlaknine. Tako dobimo hranljiv obrok, ki je primeren tudi za izbirčne malčke.

Sir za okus in beljakovine

Malo sira doda aromo in beljakovine, ki pomagajo pri rasti otroka in zagotavljajo energijo za igro.

Idealni za male ročice

Mini velikost omogoča, da otrok polpetke drži, odgrizne košček in raziskuje nove okuse, hkrati pa razvija finomotorične spretnosti.

Priprava in shranjevanje

Polpetke lahko spečete več naenkrat in jih hranite v hladilniku ali zamrzovalniku, super praktično za starše, ki želijo imeti hranljivo malico vedno pri roki.

Mini brokoli-polpetki so hranljiva, mehka in praktična malica za malčke.
Mini brokoli-polpetki so hranljiva, mehka in praktična malica za malčke.FOTO: Adobe Stock

Recept: Mini brokoli-polpetki

Sestavine

- kuhan krompir,

- kuhan brokoli,

- malo sira,

- 1 rumenjak,

- drobtine ali ovsena moka.

Priprava

Kuhani krompir in brokoli pretlačite v gladko maso. Dodajte rumenjak, sir in po potrebi drobtine ali ovseno moko, da masa drži obliko. Oblikujte mini polpetke. Položite jih na pekač in pecite, dokler rahlo ne porjavijo.

Nasvet: Otroci lahko polpetke sami primejo in poskusijo,  odlična vaja za motoriko in samostojnost pri hranjenju.

Mini brokoli-polpetki so hranljiva, mehka in praktična malica za malčke. Združujejo zelenjavo, beljakovine in vlaknine v obliki, ki jo otroci obožujejo. 

