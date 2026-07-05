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Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin

B.R.
Recepti za malčke 0
05. 07. 2026 04.00

Ko poletno sonce neusmiljeno pripeka in otroci iščejo nekaj hladnega, sladkega in zabavnega, je pravi čas, da jih presenetimo z nečim preprostim, a čarobnim nutellinimi lučkami!

nutellina lučka

Ta recept je popolna poletna osvežitev, ki bo razveselila prav vsakega otroka (pa tudi odraslega!), obenem pa zahteva minimalno truda in le dve sestavini. Lučke lahko pripravite skupaj z otroki, saj je priprava enostavna in zabavna – in prav nič ne bo narobe, če kakšna žlička nutelle izgine že med pripravo!

Nutelline lučke

Za: 6 lučk

Čas priprave: 14 minut (+ čas za zamrzovanje)

Potrebujete:

1 skodelico polnomastnega mleka

Nutelline lučke
Nutelline lučke FOTO: Adobe Stock

1/3 skodelice Nutelle ali drugega lešnikovega namaza

Namig: Če želite različico brez laktoze ali nežnejši okus, lahko uporabite tudi mandljevo mleko.

Postopek:

- Pripravite sestavine in modelčke za lučke. Če imate lesene palčke, jih pripravite na stran.

- Nutello in mleko dajte v mešalnik ter mešajte, dokler ne dobite gladke, kremaste zmesi.

- Zmes vlijte v modelčke za sladoled. Pustite nekaj prostora pri vrhu, saj se zmes pri zamrzovanju rahlo razširi.

- Vstavite palčke in modelčke postavite v zamrzovalnik za vsaj 4 ure (ali čez noč).

- Postrezite otrokom kot sladko presenečenje na vroč dan!

Namigi za ustvarjalne različice:

Dodajte nekaj narezanih banan ali jagod v modelčke, preden vlijete zmes.

Po vrhu potresite malo nasekljanih lešnikov za dodatno hrustljavost.

Uporabite modelčke v obliki živali ali superjunakov za še več zabave!

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Vir: kidspot

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