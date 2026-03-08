Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo

Bučke so zdrave, vsestranske in trenutno v sezoni – a kako jih spraviti na krožnik otrokom, ki ob pogledu na zelenjavo pogosto zavijejo z očmi? Rešitev: okusni in "skrivni" bučkini mini mafini, ki bodo navdušili tudi najbolj izbirčne jedce!
Ti mehki slani prigrizki so ustvarjeni posebej z mislijo na otroke: imajo blago, prijetno teksturo, vabljiv sirast okus in prikrito vsebnost zelenjave. Poleg tega so ravno prav veliki za male roke – idealni za šolsko malico, zajtrk na poti ali zdrav prigrizek med igro.
Zakaj jih otroci obožujejo?
- Bučke so fino naribane in skoraj neopazne – a vseeno poskrbijo za sočnost.
- Dodatek sira in blagega jogurta prinese znan, otrokom prijeten okus.
- Mini velikost je popolna za male želodčke (in škatle za malico).
- Tekstura je mehka, podobna kruhku – brez grudic, brez protestov.
Čas priprave in peke za 16 mini mafinov
- Priprava: 20 minut
- Peka: 12–15 minut
Sestavine
- 1 1/2 skodelice polnozrnate pirine moke
- 1/2 čajne žličke sode bikarbone
- 1/2 čajne žličke pecilnega praška
- 60 g neslanega masla (hladnega, narezanega na koščke)
- 1/2 skodelice navadnega jogurta
- 225 g bučk (fino naribanih, dobro ožetih)
- 1 žlica drobno sesekljanih svežih zelišč (npr. bazilika, timijan)
- 1/4 skodelice naribanega sira po izbiri
Postopek
- Segrejte pečico na 200 C. Namastite 16 vdolbinic v mini pekaču za mafine ali uporabite papirnate košarice.
- Zmešajte suhe sestavine: moko, sodo bikarbono in pecilni prašek.
- Dodajte maslo in ga s prsti nežno vtisnite v moko, da zmes postane podobna drobtinam.
- Bučke naribajte in jih ovijte v čisto kuhinjsko krpo. Dobro iztisnite odvečno tekočino.
- Zmešajte mokre sestavine: bučke, jogurt in zelišča.
- Združite mokro in suho zmes v enotno testo. Ne mešajte predolgo – le toliko, da se sestavine povežejo.
- Napolnite pekač: v vsako vdolbinico dajte približno 2 žlici mase in po vrhu posujte nariban sir.
- Pecite 12–15 minut, da mafini lepo porjavijo in se spečejo do sredine. Pustite jih 2 minuti v pekaču, nato jih prenesite na rešetko.
Nasveti za starše
- Otroci ne bodo niti opazili zelenjave!
- Mafine lahko zamrznete in pogrejete za hiter zajtrk.
- Postrezite jih s skutinim namazom ali grškim jogurtom.
- Za bolj zabavno različico dodajte malo koruze ali nariban korenček.
Shranjevanje
- V hladilniku: do 4 dni (v nepredušni posodi)
- V zamrzovalniku: do 2 meseca
Vir: Kidspot
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV