Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo

Bučke so zdrave, vsestranske in trenutno v sezoni – a kako jih spraviti na krožnik otrokom, ki ob pogledu na zelenjavo pogosto zavijejo z očmi? Rešitev: okusni in "skrivni" bučkini mini mafini, ki bodo navdušili tudi najbolj izbirčne jedce! Ti mehki slani prigrizki so ustvarjeni posebej z mislijo na otroke: imajo blago, prijetno teksturo, vabljiv sirast okus in prikrito vsebnost zelenjave. Poleg tega so ravno prav veliki za male roke – idealni za šolsko malico, zajtrk na poti ali zdrav prigrizek med igro.

Zakaj jih otroci obožujejo?

- Bučke so fino naribane in skoraj neopazne – a vseeno poskrbijo za sočnost. - Dodatek sira in blagega jogurta prinese znan, otrokom prijeten okus. - Mini velikost je popolna za male želodčke (in škatle za malico). - Tekstura je mehka, podobna kruhku – brez grudic, brez protestov.

icon-expand Bučkini mafini FOTO: Adobe Stock

Čas priprave in peke za 16 mini mafinov

- Priprava: 20 minut - Peka: 12–15 minut

Sestavine

- 1 1/2 skodelice polnozrnate pirine moke - 1/2 čajne žličke sode bikarbone - 1/2 čajne žličke pecilnega praška - 60 g neslanega masla (hladnega, narezanega na koščke) - 1/2 skodelice navadnega jogurta - 225 g bučk (fino naribanih, dobro ožetih) - 1 žlica drobno sesekljanih svežih zelišč (npr. bazilika, timijan) - 1/4 skodelice naribanega sira po izbiri

Postopek

- Segrejte pečico na 200 C. Namastite 16 vdolbinic v mini pekaču za mafine ali uporabite papirnate košarice. - Zmešajte suhe sestavine: moko, sodo bikarbono in pecilni prašek. - Dodajte maslo in ga s prsti nežno vtisnite v moko, da zmes postane podobna drobtinam. - Bučke naribajte in jih ovijte v čisto kuhinjsko krpo. Dobro iztisnite odvečno tekočino. - Zmešajte mokre sestavine: bučke, jogurt in zelišča. - Združite mokro in suho zmes v enotno testo. Ne mešajte predolgo – le toliko, da se sestavine povežejo. - Napolnite pekač: v vsako vdolbinico dajte približno 2 žlici mase in po vrhu posujte nariban sir. - Pecite 12–15 minut, da mafini lepo porjavijo in se spečejo do sredine. Pustite jih 2 minuti v pekaču, nato jih prenesite na rešetko.

icon-expand Bučke so blagega okusa, polne vitaminov in vlaknin ter odličen način, da otroci uživajo zdravo in okusno hrano ... FOTO: AdobeStock

Nasveti za starše

- Otroci ne bodo niti opazili zelenjave! - Mafine lahko zamrznete in pogrejete za hiter zajtrk. - Postrezite jih s skutinim namazom ali grškim jogurtom. - Za bolj zabavno različico dodajte malo koruze ali nariban korenček.

Shranjevanje

- V hladilniku: do 4 dni (v nepredušni posodi) - V zamrzovalniku: do 2 meseca