Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo

B.R.
Recepti za malčke 0
08. 03. 2026 04.00

Če imate doma malčka, ki ne mara zelenjave, ali pa iščete idejo za hitro, zdravo in okusno malico – ti bučkini mafini so prava rešitev. Ne le da bodo otroci prosili za še, tudi vi boste z veseljem posegli po njih.

mafin iz bučk

Bučke so zdrave, vsestranske in trenutno v sezoni – a kako jih spraviti na krožnik otrokom, ki ob pogledu na zelenjavo pogosto zavijejo z očmi? Rešitev: okusni in "skrivni" bučkini mini mafini, ki bodo navdušili tudi najbolj izbirčne jedce!

Ti mehki slani prigrizki so ustvarjeni posebej z mislijo na otroke: imajo blago, prijetno teksturo, vabljiv sirast okus in prikrito vsebnost zelenjave. Poleg tega so ravno prav veliki za male roke – idealni za šolsko malico, zajtrk na poti ali zdrav prigrizek med igro.

Zakaj jih otroci obožujejo?

- Bučke so fino naribane in skoraj neopazne – a vseeno poskrbijo za sočnost.

- Dodatek sira in blagega jogurta prinese znan, otrokom prijeten okus.

- Mini velikost je popolna za male želodčke (in škatle za malico).

- Tekstura je mehka, podobna kruhku – brez grudic, brez protestov.

Bučkini mafini
Bučkini mafini FOTO: Adobe Stock

Čas priprave in peke za 16 mini mafinov

- Priprava: 20 minut

- Peka: 12–15 minut

Sestavine

- 1 1/2 skodelice polnozrnate pirine moke

- 1/2 čajne žličke sode bikarbone

- 1/2 čajne žličke pecilnega praška

- 60 g neslanega masla (hladnega, narezanega na koščke)

- 1/2 skodelice navadnega jogurta

- 225 g bučk (fino naribanih, dobro ožetih)

- 1 žlica drobno sesekljanih svežih zelišč (npr. bazilika, timijan)

- 1/4 skodelice naribanega sira po izbiri

Postopek

- Segrejte pečico na 200 C. Namastite 16 vdolbinic v mini pekaču za mafine ali uporabite papirnate košarice.

- Zmešajte suhe sestavine: moko, sodo bikarbono in pecilni prašek.

- Dodajte maslo in ga s prsti nežno vtisnite v moko, da zmes postane podobna drobtinam.

- Bučke naribajte in jih ovijte v čisto kuhinjsko krpo. Dobro iztisnite odvečno tekočino.

- Zmešajte mokre sestavine: bučke, jogurt in zelišča.

- Združite mokro in suho zmes v enotno testo. Ne mešajte predolgo – le toliko, da se sestavine povežejo.

- Napolnite pekač: v vsako vdolbinico dajte približno 2 žlici mase in po vrhu posujte nariban sir.

- Pecite 12–15 minut, da mafini lepo porjavijo in se spečejo do sredine. Pustite jih 2 minuti v pekaču, nato jih prenesite na rešetko.

Bučke so blagega okusa, polne vitaminov in vlaknin ter odličen način, da otroci uživajo zdravo in okusno hrano ...
Bučke so blagega okusa, polne vitaminov in vlaknin ter odličen način, da otroci uživajo zdravo in okusno hrano ... FOTO: AdobeStock

Nasveti za starše

- Otroci ne bodo niti opazili zelenjave!

- Mafine lahko zamrznete in pogrejete za hiter zajtrk.

- Postrezite jih s skutinim namazom ali grškim jogurtom.

-  Za bolj zabavno različico dodajte malo koruze ali nariban korenček.

Shranjevanje

- V hladilniku: do 4 dni (v nepredušni posodi)

- V zamrzovalniku: do 2 meseca

Vir: Kidspot

