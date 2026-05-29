Domači rogljički, ki jih otroci jedo še tople iz pečice

Recepti za malčke
29. 05. 2026 04.00

Domače pecivo je vedno okusnejše in bolj zdravo od kupljenega.

Rogljički

Domače rogljičke obožujejo tako odrasli kot otroci. Kot pri vsakem receptu obstaja nešteto različic za pripravo, mi pa vam predstavljamo recept, po katerem so rogljički premazani z majonezo. Nad njihovo mehkobo pa bodo navdušeni vsi, ki jih bodo poskusili.  

Kvašeni rogljički
Kvašeni rogljičkiFOTO: Shutterstock

Sestavine:

500 ml tople vode
1 svež kvas
2 žlici sladkorja
2 čajni žlički soli
56 žlic majoneze
1,5 dcl olja
približno 1 kg moke
sezam, lan, kumina
100 g stopljene vroče margarine

Priprava:

Kvas razdrobimo v vroči vodi z 2 žlicama sladkorja in pustimo, da se aktivira, nato dodamo ostale sestavine za testo. Zgnetemo testo in pustimo, da se podvoji. Na pomokani površini oblikujemo rogljičke in jih polagamo v pekač, obložen s papirjem za peko.

Pokrijemo jih s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati približno 20 minut. Vsak rogljiček malo namažemo z majonezo in potresemo s semeni. Pečemo na 180 stopinjah, dokler ne dobijo zlate barve. Ko so rogljički skoraj pripravljeni, segrejemo margarino. Vsakega večkrat namažemo z margarino in na koncu pokrijemo s krpo. 

Vir: roditelji.story.hr

