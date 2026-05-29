Domači rogljički, ki jih otroci jedo še tople iz pečice

Domače rogljičke obožujejo tako odrasli kot otroci. Kot pri vsakem receptu obstaja nešteto različic za pripravo, mi pa vam predstavljamo recept, po katerem so rogljički premazani z majonezo. Nad njihovo mehkobo pa bodo navdušeni vsi, ki jih bodo poskusili.

Sestavine :

500 ml tople vode

1 svež kvas

2 žlici sladkorja

2 čajni žlički soli

5–6 žlic majoneze

1,5 dcl olja

približno 1 kg moke

sezam, lan, kumina

100 g stopljene vroče margarine

Priprava :

Kvas razdrobimo v vroči vodi z 2 žlicama sladkorja in pustimo, da se aktivira, nato dodamo ostale sestavine za testo. Zgnetemo testo in pustimo, da se podvoji. Na pomokani površini oblikujemo rogljičke in jih polagamo v pekač, obložen s papirjem za peko.

Pokrijemo jih s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati približno 20 minut. Vsak rogljiček malo namažemo z majonezo in potresemo s semeni. Pečemo na 180 stopinjah, dokler ne dobijo zlate barve. Ko so rogljički skoraj pripravljeni, segrejemo margarino. Vsakega večkrat namažemo z margarino in na koncu pokrijemo s krpo.