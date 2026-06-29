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Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo

S.B.
Recepti za malčke 0
29. 06. 2026 04.00

Ribe so pogosto izziv pri malčkih, a številni prehranski strokovnjaki poudarjajo, da se sprejemljivost močno poveča, če jih združimo z znanimi okusi in mehko teksturo. Ti mini polpetki so zato kombinacija lososa, krompirja in blage zelenjave, mehki, rahlo sladki in enostavni za držanje.

lososovi polpeti

Sestavine (za približno 10–12 mini polpetkov)

200 g kuhanega ali pečenega lososa

1 srednje velik krompir (kuhan)

1 jajce

2 žlici drobno naribane bučke ali korenja

1–2 žlici ovsenih kosmičev

kapljica olivnega olja

Priprava

Lososa dobro razdrobi na drobne koščke.

Krompir pretlači v pire.

Dodaj jajce, zelenjavo in ovsene kosmiče.

Oblikuj majhne polpetke in jih speci na ponvi ali v pečici (180 C, približno 15 minut).

Losos je bogat z omega-3 maščobami, ki podpirajo razvoj otrokovih možganov in kognitivnih funkcij.
Losos je bogat z omega-3 maščobami, ki podpirajo razvoj otrokovih možganov in kognitivnih funkcij.FOTO: Adobe Stock

Zakaj so ti polpetki odlični za malčke?

Losos je bogat z omega-3 maščobami, ki podpirajo razvoj otrokovih možganov in kognitivnih funkcij. Jajce prispeva pomembne beljakovine, ki pomagajo pri rasti in razvoju mišic. Krompir in oves zagotavljata otroku energijo ter vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo in dolgotrajno sitost. Zelenjava pa dodaja vitamine in minerale ter poskrbi za mehkejšo teksturo, ki je primerna za malčke. Strokovnjaki pa pogosto poudarjajo, da kombinacija 'poznano + novo' otroku pomaga lažje sprejeti nove okuse in živila.

Ideja za serviranje

Postrezi z jogurtovo omako ali avokadovim namazom za dodatne zdrave maščobe.

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