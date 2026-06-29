Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo

Sestavine (za približno 10–12 mini polpetkov)
200 g kuhanega ali pečenega lososa
1 srednje velik krompir (kuhan)
1 jajce
2 žlici drobno naribane bučke ali korenja
1–2 žlici ovsenih kosmičev
kapljica olivnega olja
Priprava
Lososa dobro razdrobi na drobne koščke.
Krompir pretlači v pire.
Dodaj jajce, zelenjavo in ovsene kosmiče.
Oblikuj majhne polpetke in jih speci na ponvi ali v pečici (180 C, približno 15 minut).
Zakaj so ti polpetki odlični za malčke?
Losos je bogat z omega-3 maščobami, ki podpirajo razvoj otrokovih možganov in kognitivnih funkcij. Jajce prispeva pomembne beljakovine, ki pomagajo pri rasti in razvoju mišic. Krompir in oves zagotavljata otroku energijo ter vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo in dolgotrajno sitost. Zelenjava pa dodaja vitamine in minerale ter poskrbi za mehkejšo teksturo, ki je primerna za malčke. Strokovnjaki pa pogosto poudarjajo, da kombinacija 'poznano + novo' otroku pomaga lažje sprejeti nove okuse in živila.
Ideja za serviranje
Postrezi z jogurtovo omako ali avokadovim namazom za dodatne zdrave maščobe.
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