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Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci

S.B.
Recepti za malčke 0
10. 11. 2026 02.15

Martinovo je čas tradicionalnih jesenskih okusov, ko na mizi ne smejo manjkati pečena gos ali raca, mlinci in rdeče zelje. A kaj pripraviti, če so za praznično mizo tudi otroci, ki niso navdušeni nad vsemi tradicionalnimi jedmi? Z nekaj preprostimi prilagoditvami lahko pripravimo martinovo pojedino, ki bo dišala po jeseni in razveselila vso družino.

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V Sloveniji je martinovanje povezano s praznovanjem novega vina in obilno pojedino. Slovenski etnografski muzej med značilne jedi uvršča pečeno gos, mlince in rdeče zelje. Podobno tradicijo poznajo tudi v Avstriji in Nemčiji, kjer ob prazniku svetega Martina prav tako pripravljajo pečeno gos z rdečim zeljem in cmoki. 

Kako torej tradicionalne jedi približati tudi najmlajšim?

1. Pečena gos, raca ali piščanec

Pečena gos je ena najbolj prepoznavnih martinovih jedi. Vendar ima lahko precej mastno meso in izrazitejši okus, zato nekateri otroci raje posežejo po piščancu. Če vaši otroci niso navdušeni nad gosjo ali raco, lahko brez slabe vesti pripravite pečenega piščanca, ki se prav tako lepo poda k mlinem in rdečemu zelju.

Meso lahko začinite z blagimi zelišči, na primer z majaronom in timijanom. Če pripravljate gos ali raco, lahko v pekač dodate tudi jabolka, ki se med peko zmehčajo in dobijo prijetno sladek okus.

Namig za starše: Otroku ponudite manjši kos mehkega mesa, pri katerem ste skrbno odstranili vse kosti in hrustanec. Za najmlajše je pomembno tudi, da je meso primerno mehko in narezano na koščke, ki jih lahko varno prežvečijo.

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2. Mlinci, ki se podajo skoraj k vsemu

Mlinci so ena najbolj priljubljenih prilog k martinovi pojedini. Pripravljeni so iz preprostega testa, običajno iz moke, jajc in vode, nato pa se zmehčajo z vročo vodo ter po želji zabelijo.

Otrokom jih lahko ponudite v nekoliko preprostejši različici. Namesto močne zabele jih prelijte z malo mesnega soka ali jih postrezite z nekaj kapljicami oljčnega olja. Če jih otrok še ne pozna, mu ponudite manjšo porcijo ob hrani, ki jo ima rad.

Mlinci so priročni tudi zato, ker jih lahko pripravite vnaprej, tik pred obrokom pa jih le zmehčate in pogrejete.

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3. Rdeče zelje z jabolki

Rdeče zelje je tradicionalna priloga k pečeni gosi ali raci, a njegov sladko-kisel okus ni všeč vsakemu otroku. Pomaga lahko, če ga pripravite z jabolki, ki zelje nekoliko osladijo in mu dodajo prijetno sadno noto.

Preprosta priprava:

Rdeče zelje narežite na tanke trakove.

Na malo olja ali masla ga na kratko podušite.

Dodajte naribano ali na drobno narezano jabolko in nekaj žlic vode.

Pokrito kuhajte, dokler se zelje ne zmehča.

Po želji dodajte malo limoninega soka, vendar z začimbami in sladkorjem ne pretiravajte.

Če otroci zelja ne marajo, jim ga ni treba vsiljevati. Lahko jim ponudite nekaj koščkov jabolka ali drugo prilogo, ki jo imajo radi. Cilj prazničnega kosila ni, da mora vsak pojesti vse, temveč da lahko družina skupaj uživa ob mizi.

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4. Pečena jabolka z vonjem po jeseni

Pečena jabolka so preprosta sladica, ki se lepo ujema z jesenskim in martinovim jedilnikom. V različnih evropskih kuhinjah jih postrežejo tudi ob prazničnih jedeh iz perutnine.

Za pripravo potrebujete jabolka, malo cimeta in po želji nekaj ovsenih kosmičev. Jabolka operite, odstranite peščišče in jih pecite, dokler se ne zmehčajo. Za mlajše otroke jih po potrebi olupite in narežite na manjše, mehke koščke.

Sladkor običajno ni potreben, saj so pečena jabolka že sama po sebi prijetno sladka. Otrokom lahko ponudite tudi navaden jogurt, ki se lepo poda k topli sadni sladici.

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5. Kostanjev pire za ljubitelje jesenskih okusov

Kostanj je še ena značilna jesenska sestavina, ki jo lahko vključimo v martinovo kosilo. Namesto zapletene sladice lahko pripravite preprost kostanjev pire.

Kuhan in olupljen kostanj pretlačite ter mu dodajte malo mleka, da dobite gladko teksturo. Za slajšo različico lahko primešate nekaj jabolčne čežane. Tako dobite nežno prilogo ali sladico, ki ne potrebuje veliko dodatkov.

Kostanj mora biti za otroke dobro kuhan in mehak. Pri majhnih otrocih pazite tudi na teksturo ter ga ponudite pretlačenega ali v obliki, primerni njihovim sposobnostim žvečenja.

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Kaj pa, če otroci ne marajo tradicionalnih jedi?

Martinovo kosilo je lahko praznično tudi brez tega, da bi otroci jedli gos, rdeče zelje ali mlince. Če imajo raje krompir, korenje, riž ali pečenega piščanca, lahko jedilnik prilagodite njihovemu okusu in tradicionalne jedi ponudite kot možnost za pokušino.

Dobro je, da otroka vključite tudi v pripravo

Lahko pomaga oprati jabolka, zmešati sestavine za prilogo ali izbrati sladico. Otroci pogosto z večjim zanimanjem poskusijo jed, pri pripravi katere so sodelovali.

Pri pripravi hrane za najmlajše bodite pozorni na količino soli. Britanska zdravstvena služba NHS opozarja, da dojenčkom hrane ne dodajamo soli, saj jo številna živila že vsebujejo. Pri majhnih otrocih je treba upoštevati tudi nevarnost zadušitve: meso naj bo brez kosti, trša živila pa ustrezno zmehčana in narezana. 

Pri martinovi pojedini ni najpomembneje, da je na mizi popolnoma tradicionalen meni. Pomembneje je, da se ob dobri hrani zbere družina, da otroci spoznajo del slovenske kulturne dediščine in da praznik povežejo s prijetnimi spomini.
Pri martinovi pojedini ni najpomembneje, da je na mizi popolnoma tradicionalen meni. Pomembneje je, da se ob dobri hrani zbere družina, da otroci spoznajo del slovenske kulturne dediščine in da praznik povežejo s prijetnimi spomini.FOTO: Shutterstock

Martinovo je predvsem praznik druženja

Pri martinovi pojedini ni najpomembneje, da je na mizi popolnoma tradicionalen meni. Pomembneje je, da se ob dobri hrani zbere družina, da otroci spoznajo del slovenske kulturne dediščine in da praznik povežejo s prijetnimi spomini.

Zato lahko pripravite klasično pečeno gos z mlinci in rdečim zeljem ali pa jedilnik nekoliko prilagodite najmlajšim. Tudi pečen piščanec, mehki mlinci, zelje z jabolki in preprosta jesenska sladica lahko ustvarijo pravo martinovo vzdušje.

Vir: Vienna.info, NHS

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