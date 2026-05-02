Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso

Makaronovo meso je enostaven in cenovno ugoden obrok, ki bo zadovoljil vso družino. Preberite si okusen recept po navodilih vodje vrtčevske kuhinje, Mateja Rotarja , ki pripravlja najboljše makarone za malčke.

Na ogretem olju svetlo prepražimo sekljano čebulo, dodamo sekljan česen in mleto meso. Dušimo 10 minut, dodamo sladko suho papriko, sesekljane pelate in korenje ter dušimo 20 minut. Solimo in popramo.

V slanem kropu skuhamo testenine do dveh tretjin časa, ki je naveden na embalaži. Testenine odcedimo in pretresemo k dušenemu mletemu mesu. Vodo ne zavržemo, ampak z njo zalijemo testenine z mesom. Zalivamo zelo počasi, da ni preveč. Ko so testenine kuhane, dodamo sesekljan drobnjak in sol po potrebi.

Mleto meso je lahko tudi mešano ( svinjsko, piščančje ...).