Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso

Bibaleze.si
Recepti za malčke 0
02. 05. 2026 04.00

Pripravite priljubljeno jed iz otroštva, makaronovo meso. Če imate radi enostavne recepte, je ta kot nalašč za vas.

makaronovo meso

Makaronovo meso je enostaven in cenovno ugoden obrok, ki bo zadovoljil vso družino. Preberite si okusen recept po navodilih vodje vrtčevske kuhinje, Mateja Rotarja, ki pripravlja najboljše makarone za malčke. 

Sestavine:

goveje mleto 0,5 kg, 
čebula 0,2 kg, 
česen 1 strok, 
pelati 0,5 l, 
korenje 0,1 kg, 
suha sladka paprika v prahu, 
drobnjak sveži, 
polžki 0,40 kg, 
sol, 
poper, 
olje.

Makaronovo meso bo razveselilo tudi najmlajše jedce.
Makaronovo meso bo razveselilo tudi najmlajše jedce. FOTO: Adobe Stock

Priprava:

Na ogretem olju svetlo prepražimo sekljano čebulo, dodamo sekljan česen in mleto meso. Dušimo 10 minut, dodamo sladko suho papriko, sesekljane pelate in korenje ter dušimo 20 minut. Solimo in popramo.

V slanem kropu skuhamo testenine do dveh tretjin časa, ki je naveden na embalaži. Testenine odcedimo in pretresemo k dušenemu mletemu mesu. Vodo ne zavržemo, ampak z njo zalijemo testenine z mesom. Zalivamo zelo počasi, da ni preveč. Ko so testenine kuhane, dodamo sesekljan drobnjak in sol po potrebi.

Mleto meso je lahko tudi mešano ( svinjsko, piščančje ...).

makaronovo meso meso makaroni ideja za kosilo kosilo za otroke
Naslednji članek
Recepti za malčke

Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke

Okusno.je 5 odličnih jedi, ki jih lahko pripravijo tudi neizkušeni kuharji
Okusno.je Top recept za testenine, pripravljene v manj kot pol ure
Bibaleze.si Je to najbolj popoln recept za palačinke?
Okusno.je Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Okusno.je Kaj skuhati za kosilo za otroke? 7 receptov, ki ne razočarajo
Okusno.je Super ideje za hitro in enostavno kosilo
Okusno.je Najnovejši recepti naših bralcev, ki vas bodo zagotovo navdušili
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688