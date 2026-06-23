Topel obrok za malčke, ki podpira energijo in razvoj

Kremna lečina juha z zelenjavo je bogata z železom. Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.
Sestavine (za 2–3 otroške porcije)
skodelice rdeče leče
1 korenček
manjše bučke
1 manjši krompir
1 žlička olivnega olja
voda ali nesoljena zelenjavna jušna osnova
ščepec kurkume (opcijsko)
Priprava
Zelenjavo nareži na majhne kose.
Vse sestavine kuhaj v vodi približno 20 minut, dokler se ne zmehčajo.
Po želji del juhe zmiksaj, da dobi kremno teksturo, ali jo pusti rahlo grobo.
Dodaj kapljico olivnega olja na koncu.
Zakaj je ta juha odlična izbira za prehrano otroka?
Leča je bogat vir železa in rastlinskih beljakovin, ki so pomembne za rast in razvoj otroka. Korenje in bučka dodata jedi vitamine ter naravno sladkost, zaradi katere je juha bolj prijetna za malčke. Krompir poskrbi za sitost in energijo, ki jo otrok potrebuje čez dan. Olivno olje pa pomaga pri boljši absorpciji vitaminov in doda zdrave maščobe.
Prehranski strokovnjaki pogosto svetujejo tudi kombiniranje živil, bogatih z železom, z živili, ki vsebujejo vitamin C (na primer sadje ob obroku), saj to izboljša absorpcijo železa v telesu.
Ideja za serviranje: postrezi z mehkim kruhom ali koščki avokada za dodatne zdrave maščobe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV