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Topel obrok za malčke, ki podpira energijo in razvoj

S.B.
Recepti za malčke 0
23. 06. 2026 04.00

Leča je ena izmed najbolj priporočljivih rastlinskih živil v otroški prehrani, saj vsebuje železo, beljakovine in vlaknine. Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je železo ključno za razvoj možganov in preprečevanje utrujenosti pri malčkih.

juha

Kremna lečina juha z zelenjavo je bogata z železom. Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.

Sestavine (za 2–3 otroške porcije)

skodelice rdeče leče

1 korenček

manjše bučke

1 manjši krompir

1 žlička olivnega olja

voda ali nesoljena zelenjavna jušna osnova

ščepec kurkume (opcijsko)

Priprava

Zelenjavo nareži na majhne kose.

Vse sestavine kuhaj v vodi približno 20 minut, dokler se ne zmehčajo.

Po želji del juhe zmiksaj, da dobi kremno teksturo, ali jo pusti rahlo grobo.

Dodaj kapljico olivnega olja na koncu.

Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.
Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je ta juha odlična izbira za prehrano otroka?

Leča je bogat vir železa in rastlinskih beljakovin, ki so pomembne za rast in razvoj otroka. Korenje in bučka dodata jedi vitamine ter naravno sladkost, zaradi katere je juha bolj prijetna za malčke. Krompir poskrbi za sitost in energijo, ki jo otrok potrebuje čez dan. Olivno olje pa pomaga pri boljši absorpciji vitaminov in doda zdrave maščobe.

Prehranski strokovnjaki pogosto svetujejo tudi kombiniranje živil, bogatih z železom, z živili, ki vsebujejo vitamin C (na primer sadje ob obroku), saj to izboljša absorpcijo železa v telesu.

Ideja za serviranje: postrezi z mehkim kruhom ali koščki avokada za dodatne zdrave maščobe.

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