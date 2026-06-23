Topel obrok za malčke, ki podpira energijo in razvoj

Po želji del juhe zmiksaj, da dobi kremno teksturo, ali jo pusti rahlo grobo.

Vse sestavine kuhaj v vodi približno 20 minut, dokler se ne zmehčajo.

Kremna lečina juha z zelenjavo je bogata z železom. Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.

Ta juha je nežna, kremna in rahlo sladkasta zaradi zelenjave, zato je primerna tudi za bolj izbirčne otroke.

Leča je bogat vir železa in rastlinskih beljakovin, ki so pomembne za rast in razvoj otroka. Korenje in bučka dodata jedi vitamine ter naravno sladkost, zaradi katere je juha bolj prijetna za malčke. Krompir poskrbi za sitost in energijo, ki jo otrok potrebuje čez dan. Olivno olje pa pomaga pri boljši absorpciji vitaminov in doda zdrave maščobe.

Prehranski strokovnjaki pogosto svetujejo tudi kombiniranje živil, bogatih z železom, z živili, ki vsebujejo vitamin C (na primer sadje ob obroku), saj to izboljša absorpcijo železa v telesu.

Ideja za serviranje: postrezi z mehkim kruhom ali koščki avokada za dodatne zdrave maščobe.