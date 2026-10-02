Otrok ne mara cvetače? Poskusite jo ponuditi v tej kremasti juhici

Kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da je vsa zelenjava popolnoma mehka. Nato juho pretlačimo do gladkega.

Čebulo nežno podušimo na olivnem olju, nato dodamo zelenjavo in zalijemo z vodo.

Takšne juhice so lahko tudi dobra priložnost za spoznavanje novih okusov. Otroku ni treba pojesti velike količine, pomembno je predvsem, da ima možnost živilo večkrat poskusiti.

Starejšemu otroku lahko na koncu dodate žlico navadnega jogurta ali nekaj kapljic limoninega soka. Ponudite jo lahko tudi s koščkom kruha.

Tudi če otrok juhice prvič zavrne, to še ne pomeni, da je cvetača zanj za vedno na seznamu ne maram. Okusi se pri otrocih razvijajo, zato je smiselno različna živila mirno in brez pritiska ponovno ponuditi.

Včasih potrebuje otrok samo še nekaj priložnosti, da nov okus postane domač.