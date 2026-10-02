Otrok ne mara cvetače? Poskusite jo ponuditi v tej kremasti juhici

Takšne juhice so lahko tudi dobra priložnost za spoznavanje novih okusov. Otroku ni treba pojesti velike količine, pomembno je predvsem, da ima možnost živilo večkrat poskusiti.
Sestavine
približno 200 g cvetače
1 manjši krompir
1 korenček
manjše čebule
1 žlička olivnega olja
približno 500 ml vode
Priprava
Cvetačo razdelimo na manjše cvetke. Krompir in korenje narežemo na koščke.
Čebulo nežno podušimo na olivnem olju, nato dodamo zelenjavo in zalijemo z vodo.
Kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da je vsa zelenjava popolnoma mehka. Nato juho pretlačimo do gladkega.
Za večje otroke
Starejšemu otroku lahko na koncu dodate žlico navadnega jogurta ali nekaj kapljic limoninega soka. Ponudite jo lahko tudi s koščkom kruha.
Za najmlajše dodatno soljenje ni potrebno.
Če otrok reče ne
Tudi če otrok juhice prvič zavrne, to še ne pomeni, da je cvetača zanj za vedno na seznamu ne maram. Okusi se pri otrocih razvijajo, zato je smiselno različna živila mirno in brez pritiska ponovno ponuditi.
Včasih potrebuje otrok samo še nekaj priložnosti, da nov okus postane domač.
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