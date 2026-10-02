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Otrok ne mara cvetače? Poskusite jo ponuditi v tej kremasti juhici

S.B.
Recepti za malčke 0
02. 10. 2026 03.15

Cvetača ni vedno prva zelenjava, po kateri posežejo otroci. A način priprave lahko veliko spremeni. Če jo združimo s krompirjem in korenjem ter pripravimo v kremasti juhici, je njen okus precej bolj nežen.

cvetačna juha
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Takšne juhice so lahko tudi dobra priložnost za spoznavanje novih okusov. Otroku ni treba pojesti velike količine, pomembno je predvsem, da ima možnost živilo večkrat poskusiti.

Sestavine

približno 200 g cvetače

1 manjši krompir

1 korenček

manjše čebule

1 žlička olivnega olja

približno 500 ml vode

Priprava

Cvetačo razdelimo na manjše cvetke. Krompir in korenje narežemo na koščke.

Čebulo nežno podušimo na olivnem olju, nato dodamo zelenjavo in zalijemo z vodo.

Kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da je vsa zelenjava popolnoma mehka. Nato juho pretlačimo do gladkega.

Večjim otrokom lahko ponudite tudi manj pasirano juhico.
Večjim otrokom lahko ponudite tudi manj pasirano juhico.FOTO: Adobe Stock

Za večje otroke

Starejšemu otroku lahko na koncu dodate žlico navadnega jogurta ali nekaj kapljic limoninega soka. Ponudite jo lahko tudi s koščkom kruha.

Za najmlajše dodatno soljenje ni potrebno.

Če otrok reče ne

Tudi če otrok juhice prvič zavrne, to še ne pomeni, da je cvetača zanj za vedno na seznamu ne maram. Okusi se pri otrocih razvijajo, zato je smiselno različna živila mirno in brez pritiska ponovno ponuditi.

Včasih potrebuje otrok samo še nekaj priložnosti, da nov okus postane domač.

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