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Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah

S.B.
Recepti za malčke 0
25. 09. 2026 03.45

Ko otrok zelenjavo na krožniku pogosto zavrne, je lahko juha eden najpreprostejših načinov, kako mu ponuditi različna živila v prijetni obliki. Še posebej dobro se obnesejo kremaste zelenjavne juhe, ki so blagega okusa, mehke teksture in jih lahko prilagodimo starosti otroka.

Korenčkova juhica z rdečo lečo
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Ta korenčkova juhica z rdečo lečo je primerna za družinski obrok, pri čemer lahko porcijo za najmlajšega pripravimo brez dodane soli.

Korenčkova juhica z rdečo lečo

Sestavine:

3 večji korenčki

1 manjši krompir

2 žlici rdeče leče

1 manjša čebula

1 žlička olivnega olja

približno 600 ml vode ali neslane zelenjavne jušne osnove

ščepec mlete kumine (po želji)

nekaj kapljic limoninega soka (po želji)

Priprava:

Korenček, krompir in čebulo olupimo ter narežemo na manjše koščke. V loncu segrejemo olivno olje in na njem na kratko podušimo čebulo. Dodamo korenje, krompir in oprano rdečo lečo.

Zalijemo z vodo oziroma neslano zelenjavno osnovo in kuhamo približno 15 do 20 minut, oziroma toliko časa, da se zelenjava popolnoma zmehča.

Juho nato gladko pretlačimo s paličnim mešalnikom. Če je pregosta, dodamo še malo vode.

Za večje otroke lahko dodamo ščepec kumine ali nekaj kapljic limoninega soka. Najmlajšemu otroku soli ni treba dodajati.

Včasih je prav nežna juhica tista jed, s katero otrok naredi naslednji majhen korak k bolj raznoliki prehrani.
Včasih je prav nežna juhica tista jed, s katero otrok naredi naslednji majhen korak k bolj raznoliki prehrani.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je ta juhica dobra izbira za otroke?

Korenje je vir beta-karotena, ki ga telo pretvarja v vitamin A, rdeča leča pa jedi doda rastlinske beljakovine in vlaknine. Krompir juho naravno zgosti in ji da bolj nasiten značaj.

Pomembno pa je, da nobeno posamezno živilo ni čudežno in da otroku ni treba pojesti velike količine določene sestavine, da bi imel od nje koristi. Najpomembnejša je raznolika prehrana.

Za najmlajše brez nepotrebnih dodatkov

Če juhico pripravljate za malčka, je najbolje, da jo prilagodite njegovim prehranskim potrebam in razvoju. Pri majhnih otrocih je pomembna tudi tekstura hrane, nekateri bodo lažje sprejeli gladko kremno juho, drugi pa bodo želeli v njej še mehke koščke zelenjave.

Če juhico pripravljate za vso družino, lahko odvzamete otroško porcijo pred dosoljevanjem. Tako ni treba kuhati posebej za otroka.

Za nekoliko večjega otroka lahko juho postrežete s koščkom mehkega kruha, drobnimi testeninami ali žlico navadnega jogurta.

Majhen trik, če otrok zelenjave ne mara

Če vaš malček nad zelenjavo ni navdušen, ga ni treba prepričevati z besedami, da je juha zelo zdrava ali da jo mora pojesti. Otroci pogosto potrebujejo več ponovljenih priložnosti, preden sprejmejo nov okus.

Juho preprosto ponudite ob družinskem obroku in otroku pustite, da sam določi, koliko je bo pojedel.

Včasih je prav nežna juhica tista jed, s katero otrok naredi naslednji majhen korak k bolj raznoliki prehrani.

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