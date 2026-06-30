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Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?

S.B.
Recepti za malčke 0
30. 06. 2026 04.00

Ko temperature narastejo, otroci pogosto želijo nekaj hladnega in sladkega, starši pa iščejo bolj zdrave alternative klasičnemu sladoledu. Dobra novica je, da lahko doma pripravite sladoled, ki je kremast, okusen in brez odvečnega sladkorja, pri tem pa ga otroci še vedno obožujejo.

sladoled

Naravno sladkobo v sladicah lahko uspešno zagotovijo zrelo sadje, kot so banane, mango in jagodičevje, zato dodan sladkor pogosto sploh ni potreben.

Osnova zdravega sladoleda: zamrznjeno sadje

Ena najbolj priljubljenih in preprostih metod je sladoled iz zamrznjenih banan. Banane po zamrzovanju dobijo kremasto teksturo, ki zelo spominja na klasični sladoled, brez dodane smetane ali sladkorja.

Osnovni recept:

- 2–3 zrele banane (narezane in zamrznjene)

- po želji jagode, mango ali borovnice

Vse skupaj zmiksate v blenderju do gladke, kremaste teksture.

To je ena najbolj priljubljenih zdravih različic sladoleda za otroke, saj je naravno sladek in zelo hiter za pripravo.

Bananin mlečni sladoled
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Jogurtov sladoled za več beljakovin

Druga odlična možnost je zamrznjen jogurt, ki doda več beljakovin in kalcija. Strokovnjaki poudarjajo, da polnomastni ali grški jogurt poskrbi za bolj kremasto teksturo in boljši občutek sitosti kot nizkomaščobne različice.

Preprosta osnova:

- 2 skodelici grškega jogurta

- 1 skodelica sadja (jagode, maline, mango)

- po želji malo medu (za starejše otroke)

Zmes zmešate in zamrznete ali uporabite aparat za sladoled.

"Skriti" sladoled z zelenjavo (da, tudi to deluje)

Presenetljivo dobro delujejo tudi kombinacije sadja in zelenjave, kot so:

- banana + špinača (okus banane prevlada)

- mango + korenje (za sladek, gladek okus)

- avokado + kakav (kremasta čokoladna tekstura)

Takšni recepti so pogosto uporabljeni tudi v otroških različicah sladoleda, saj vsebujejo samo naravne sestavine brez dodanega sladkorja.

Hitra priprava brez aparata

Večina zdravih sladoledov danes ne potrebuje aparata. Najpogostejša metoda:

- sadje narežete in zamrznete

- zmešate v močnem blenderju

- po potrebi dodate malo jogurta ali rastlinskega mleka

- postrežete takoj ali na kratko ponovno zamrznete

Ključ je v uporabi zelo zrelega sadja, saj naravno zagotovi sladkost.

. Otroci ga pogosto obožujejo prav zato, ker je svež, barvit in ga lahko pripravite skupaj z njimi.
. Otroci ga pogosto obožujejo prav zato, ker je svež, barvit in ga lahko pripravite skupaj z njimi.FOTO: Shutterstock

Kaj pa dodatki za popestritev sladoleda?

Da bo sladoled še bolj zanimiv, lahko dodate:

- koščke temne čokolade

- kokosove kosmiče

- arašidovo maslo

- piškotni drobljenec (v zmernih količinah)

- pisane posipe iz zamrznjenega sadja

Na kaj paziti?

Strokovnjaki svetujejo, da ne pretiravate z dodanim sladkorjem ali medom, da uporabljate polnomastni jogurt za boljšo teksturo ter da sladoled ponudite takoj ali ga pravilno shranite, da ne postane leden.

Zdrav sladoled ni kompromis. Lahko je enako kremast in okusen kot kupljen, le da temelji na sadju, jogurtu in naravnih sestavinah. Otroci ga pogosto obožujejo prav zato, ker je svež, barvit in ga lahko pripravite skupaj z njimi. Največji trik? Zrelo sadje + dobra tekstura = sladica, ki ne potrebuje sladkorja.

Viri: Healthline, NHS, Mayo Clinic

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