Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?

Naravno sladkobo v sladicah lahko uspešno zagotovijo zrelo sadje, kot so banane, mango in jagodičevje, zato dodan sladkor pogosto sploh ni potreben.

To je ena najbolj priljubljenih zdravih različic sladoleda za otroke, saj je naravno sladek in zelo hiter za pripravo.

Ena najbolj priljubljenih in preprostih metod je sladoled iz zamrznjenih banan. Banane po zamrzovanju dobijo kremasto teksturo, ki zelo spominja na klasični sladoled, brez dodane smetane ali sladkorja.

Druga odlična možnost je zamrznjen jogurt, ki doda več beljakovin in kalcija. Strokovnjaki poudarjajo, da polnomastni ali grški jogurt poskrbi za bolj kremasto teksturo in boljši občutek sitosti kot nizkomaščobne različice.

Takšni recepti so pogosto uporabljeni tudi v otroških različicah sladoleda, saj vsebujejo samo naravne sestavine brez dodanega sladkorja.

Presenetljivo dobro delujejo tudi kombinacije sadja in zelenjave, kot so:

. Otroci ga pogosto obožujejo prav zato, ker je svež, barvit in ga lahko pripravite skupaj z njimi.

Strokovnjaki svetujejo, da ne pretiravate z dodanim sladkorjem ali medom, da uporabljate polnomastni jogurt za boljšo teksturo ter da sladoled ponudite takoj ali ga pravilno shranite, da ne postane leden.

Zdrav sladoled ni kompromis. Lahko je enako kremast in okusen kot kupljen, le da temelji na sadju, jogurtu in naravnih sestavinah. Otroci ga pogosto obožujejo prav zato, ker je svež, barvit in ga lahko pripravite skupaj z njimi. Največji trik? Zrelo sadje + dobra tekstura = sladica, ki ne potrebuje sladkorja.