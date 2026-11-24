Če imate občutek, da ste ves dan v kuhinji, ker otrok vedno znova prosi za hrano, niste edini. Otroški apetit se namreč spreminja, včasih celo iz dneva v dan. Medtem ko lahko otrok en dan komaj kaj poje, je lahko naslednji dan njegov apetit precej večji. Otroci hrano včasih iščejo tudi zaradi čustev, ne zgolj zaradi fizične lakote. Zato je pomembno razumeti, kaj se skriva za njihovimi prošnjami za hrano, in se nanje odzivati brez nepotrebnega omejevanja ali obsojanja.

Otrok morda ne zaužije dovolj nasitnih obrokov

Ni pomembno samo, koliko otrok poje, temveč tudi, kaj je na njegovem krožniku. Če njegovi obroki večinoma vsebujejo živila iz bele moke, sladke kosmiče, krekerje in druge manj hranljive prigrizke, lahko hitro spet postane lačen. Takšna živila lahko sicer zagotovijo energijo, vendar obrok brez dovolj beljakovin in vlaknin pogosto ne nasiti za dolgo. Poskrbi, da bodo otrokovi obroki čim bolj raznoliki. Vključujejo naj polnozrnata žita, sadje, zelenjavo, beljakovinska živila in zdrave maščobe. Za malico lahko na primer ponudiš jogurt s sadjem, polnozrnat kruh s sirom, jajce ali ovseno kašo. Ameriška akademija za pediatrijo poudarja tudi pomen rednih obrokov in načrtovanih malic. Otroci imajo zaradi manjšega želodca pogosto potrebo po več manjših obrokih čez dan.

icon-expand Otroci imajo zaradi manjšega želodca pogosto potrebo po več manjših obrokih čez dan. FOTO: Adobe Stock

Morda je v obdobju intenzivne rasti

Se ti zdi, da otrok nenadoma poje dvakrat več kot običajno? Morda je razlog povsem naraven – raste. Otroške prehranske potrebe se spreminjajo glede na starost, razvoj in telesno dejavnost. V obdobjih intenzivnejše rasti se lahko poveča tudi apetit. To je še posebej opazno pri otrocih, ki so telesno zelo dejavni, veliko tečejo, se ukvarjajo s športom ali preživljajo veliko časa na prostem. Starši naj otroku omogočijo dostop do hranljivih živil in mu dovolijo, da poje toliko, kolikor potrebuje. Pomembno je, da ga ne silijo, naj krožnik izprazni, hkrati pa ga ne omejujejo, če po obroku še vedno čuti lakoto.

Hrano išče zaradi dolgčasa ali čustev

Včasih otrok ne potrebuje dodatne hrane, ampak pozornost, bližino ali zaposlitev. Tudi otroci lahko posežejo po hrani, kadar jim je dolgčas, so vznemirjeni, žalostni, utrujeni ali pod stresom. Ameriška akademija za pediatrijo opozarja, da je lahko hrana za otroka tudi način odzivanja na čustva. Zato je koristno opazovati, kdaj najpogosteje prosi za prigrizke. Se to dogaja predvsem med gledanjem televizije, ko se dolgočasi ali takrat, ko potrebuje več pozornosti? Namesto da ga takoj zavrneš, ga lahko nežno vprašaš, ali je zares lačen ali bi se raje skupaj igrala, odšla na sprehod oziroma počela kaj drugega. To seveda ne pomeni, da mu hrane ne smeš ponuditi. Pomembno je predvsem, da se nauči prepoznavati razliko med fizično lakoto in drugimi občutki.

icon-expand Tudi otroci lahko posežejo po hrani, kadar jim je dolgčas, so vznemirjeni, žalostni, utrujeni ali pod stresom. FOTO: Adobe Stock

Morda je žejen, ne lačen

Otroci se med igro pogosto tako zatopijo v dogajanje, da pozabijo piti. Včasih lahko žejo zamenjajo za lakoto, zato je smiselno preveriti, ali so čez dan zaužili dovolj tekočine. Otroku redno ponujaj vodo, še posebej po telesni dejavnosti in med igro. Če tudi po pitju še vedno pravi, da je lačen, mu ponudi hranljiv prigrizek.

Kaj storiti, če otrok nenehno prosi za hrano?

Starši lahko z nekaj preprostimi navadami pomagajo vzpostaviti bolj urejen odnos do prehranjevanja: - Vzpostavite predvidljiv ritem: poskrbite za redne glavne obroke in vmesne malice. Otrok tako ve, kdaj bo naslednjič jedel. - Izbirajte hranljive prigrizke: doma imejte na voljo sadje, jogurt, sir, polnozrnate izdelke in druga živila, ki zagotavljajo pomembna hranila. - Ne uporabljajte hrane kot nagrade: sladkarije naj ne bodo nagrada za lepo vedenje ali uspeh, saj lahko tako otrok začne hrano povezovati z drugimi čustvenimi potrebami. - Ne silite ga, naj poje vse: otrok se mora postopoma naučiti prepoznavati občutek sitosti in poslušati svoje telo. - Jejte skupaj: skupni obroki so priložnost, da otrok opazuje prehranjevalne navade odraslih in spoznava različna živila. Strokovnjaki poudarjajo, da se je pomembno odzvati na otrokove signale lakote in sitosti. Starši naj poskrbijo za strukturo obrokov in kakovostno ponudbo hrane, otrok pa naj ima možnost, da sam prepozna, koliko je lačen.

Kdaj je nenehna lakota lahko razlog za skrb?

Če otrok nenadoma začne jesti bistveno več kot običajno, je smiselno opazovati tudi druge spremembe. Večji apetit je lahko povsem običajen del razvoja, vendar ga ne smemo vedno pripisati zgolj rasti. Posebno pozornost zahtevajo naslednji znaki: - otrok je ves čas lačen, vendar kljub povečanemu vnosu hrane izgublja telesno težo; - nenadoma začne piti bistveno več vode; - pogosteje urinira ali se ponoči zbuja zaradi potrebe po uriniranju; - je nenavadno utrujen, brez energije ali razdražljiv. Takšna kombinacija simptomov je lahko eden od znakov sladkorne bolezni tipa 1. Ameriški Nacionalni inštitut za diabetes ter prebavne in ledvične bolezni (NIDDK) med značilne simptome uvršča povečano lakoto, žejo, pogosto uriniranje, utrujenost in nepojasnjeno izgubo telesne teže. Britanska zdravstvena služba NHS opozarja, da se lahko simptomi sladkorne bolezni tipa 1 pri otrocih pojavijo hitro, v nekaj dneh ali tednih. Če starši opazijo takšne znake, naj z otrokom nemudoma obiščejo zdravnika. Ob bolečinah v trebuhu, bruhanju, zaspanosti ali globokem in pospešenem dihanju je potrebna nujna medicinska pomoč. Najpomembneje je, da starši otrokove lakote ne označujejo za požrešnost in ga zaradi nje ne sramotijo. Otroci se šele učijo razumeti svoje telo, zato potrebujejo našo podporo, uravnoteženo prehrano in varen odnos do hrane.