Ta kremasta juhica je rahlo sladka in zato pogosto navduši tudi malčke

Sladki krompir ima naravno rahlo sladkast okus, zato je lahko za otroke privlačnejši od nekaterih bolj izrazitih vrst zelenjave. V kombinaciji s korenčkom, krompirjem in malo peteršilja nastane nežna juhica, ki je primerna za družinski obrok in jo lahko preprosto prilagodimo tudi najmlajšemu članu družine.

Sladki krompir je vir ogljikovih hidratov in vsebuje tudi beta-karoten, korenje pa je prav tako bogato z beta-karotenom, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Krompir juhico prijetno zgosti, olivno olje pa ji doda nekaj maščobe.

Sestavine:

1 večji sladki krompir

2 korenčka

1 manjši krompir

čebule

1 žlička olivnega olja

500 ml vode

malo peteršilja

Priprava

Sladki krompir, korenje in krompir olupimo ter narežemo na manjše koščke. Čebulo drobno sesekljamo.

V loncu segrejemo olivno olje in na njem na hitro ter nežno podušimo čebulo. Dodamo preostalo zelenjavo in zalijemo s približno 500 mililitri vode.

Kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da se zelenjava popolnoma zmehča. Nato juhico s paličnim mešalnikom gladko pretlačimo.

Po želji dodamo malo drobno sesekljanega peteršilja.