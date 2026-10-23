Ta kremasta juhica je rahlo sladka in zato pogosto navduši tudi malčke

Sladki krompir ima naravno rahlo sladkast okus, zato je lahko za otroke privlačnejši od nekaterih bolj izrazitih vrst zelenjave. V kombinaciji s korenčkom, krompirjem in malo peteršilja nastane nežna juhica, ki je primerna za družinski obrok in jo lahko preprosto prilagodimo tudi najmlajšemu članu družine.
Sladki krompir je vir ogljikovih hidratov in vsebuje tudi beta-karoten, korenje pa je prav tako bogato z beta-karotenom, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Krompir juhico prijetno zgosti, olivno olje pa ji doda nekaj maščobe.
Sestavine:
1 večji sladki krompir
2 korenčka
1 manjši krompir
čebule
1 žlička olivnega olja
500 ml vode
malo peteršilja
Priprava
Sladki krompir, korenje in krompir olupimo ter narežemo na manjše koščke. Čebulo drobno sesekljamo.
V loncu segrejemo olivno olje in na njem na hitro ter nežno podušimo čebulo. Dodamo preostalo zelenjavo in zalijemo s približno 500 mililitri vode.
Kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da se zelenjava popolnoma zmehča. Nato juhico s paličnim mešalnikom gladko pretlačimo.
Po želji dodamo malo drobno sesekljanega peteršilja.
Kako jo prilagoditi malčku?
Za najmlajše dodatno soljenje ni potrebno. Če juhico pripravljate za vso družino, lahko otroško porcijo odvzamete pred dodajanjem soli.
Pri otroku, ki že uživa bolj raznoliko hrano, lahko juhico pustite nekoliko bolj gosto. Če ima raje bolj tekoče jedi, dodajte še malo vode.
Za večje otroke lahko v juhico dodate nekaj drobnih testenin ali jo postrežete s koščkom mehkega oziroma rahlo popečenega kruha.
Majhen trik za starše
Če otrok določene zelenjave ne mara, je ni treba skrivati ali ga siliti, da jo poje. Juhica je lahko preprost način, da se z novim okusom sreča v drugačni teksturi. Če je prvič ne želi poskusiti, jo lahko ponudite ponovno čez nekaj dni, brez pritiska in prepričevanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV