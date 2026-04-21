Jabolčni krofi iz pečice: Zdrav in preprost recept za otroke

Priprava jabolčnih donutov je enostavna, zanje pa potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih verjetno že imate doma. Rezultat so mehki krofki, ki jih bodo otroci z veseljem jedli, starši pa lahko mirno vedo, da so polni vlaknin in brez dodanega sladkorja.

Glavna sestavina je jabolčna čežana, ki donutom doda sladkost brez dodanega sladkorja. Skupaj z jajcem, ovsenimi kosmiči in malo jogurta nastane puhasta masa, ki se med peko spremeni v mehke mini krofke.

Jabolčna čežana in ovsena moka vsebujejo vlaknine, ki pripomorejo k boljšemu prebavljanju in daljši sitosti. Mini "donutsi" tako niso le sladek prigrizek, ampak tudi hranljiv obrok.

Mini velikost omogoča, da jih otrok z lahkoto prime, drži in samostojno je. To spodbuja:

Vse sestavine zmešate v nekaj minutah, vlijete v modelčke za mini krofke in pečete 15 minut. Po peki jih lahko shranite v hladilnik ali zamrznete za hitre malice.

Jabolčni mini "donutsi" ali krofi iz pečice so postali pravi viralni hit.

Sestavine

jabolčna čežana

1 jajce,

ovsena moka,

ščepec cimeta,

malo jogurta.

Priprava

Vse sestavine zmešajte v gladko maso. Maso vlijte v modelčke za mini krofke. Pecite 15 minut na 180 C, da rahlo porjavijo. Po želji okrasite z malo jogurta ali naribanim jabolkom.

Nasvet za dojenčke: narežite na manjše koščke, da jih lažje primejo in grizljajo.

So odličen zajtrk, malica ali prigrizek na poti in zagotovo postanejo eden izmed tistih receptov, ki jih bodo otroci želeli večkrat na teden. Namig: Posujte jih z malo cimeta ali jih postrezite v barvitih modelčkih za krofke, da bodo še bolj privlačni za male in velike!