Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Jabolčni krofi iz pečice: Zdrav in preprost recept za otroke

Recepti za malčke
21. 04. 2026 04.00

Ko iščemo hitre in okusne malice za otroke, je enostavno slediti receptu, ki je hkrati zdrav in fotogeničen. Jabolčni mini "donutsi" ali krofi iz pečice so postali pravi viralni hit, ker so mehki, naravno sladki in popolni za male ročice.

donuti

Priprava jabolčnih donutov je enostavna, zanje pa potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih verjetno že imate doma. Rezultat so mehki krofki, ki jih bodo otroci z veseljem jedli, starši pa lahko mirno vedo, da so polni vlaknin in brez dodanega sladkorja.

Zakaj so jabolčni "donutsi" tako priljubljeni?

So naravno sladki in mehki

Glavna sestavina je jabolčna čežana, ki donutom doda sladkost brez dodanega sladkorja. Skupaj z jajcem, ovsenimi kosmiči in malo jogurta nastane puhasta masa, ki se med peko spremeni v mehke mini krofke.

Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke

Polni vlaknin in vitaminov

Jabolčna čežana in ovsena moka vsebujejo vlaknine, ki pripomorejo k boljšemu prebavljanju in daljši sitosti. Mini "donutsi" tako niso le sladek prigrizek, ampak tudi hranljiv obrok.

Primerni za male ročice

Mini velikost omogoča, da jih otrok z lahkoto prime, drži in samostojno je. To spodbuja:

- motorične sposobnosti,

- koordinacijo roka–usta,

- samostojnost pri hranjenju.

Hitri in enostavni

Vse sestavine zmešate v nekaj minutah, vlijete v modelčke za mini krofke in pečete 15 minut. Po peki jih lahko shranite v hladilnik ali zamrznete za hitre malice.

Jabolčni mini "donutsi" ali krofi iz pečice so postali pravi viralni hit.FOTO: Adobe Stock

Recept: Jabolčni "donutsi" iz pečice

Sestavine

jabolčna čežana

1 jajce,

ovsena moka,

ščepec cimeta,

malo jogurta.

Priprava

Vse sestavine zmešajte v gladko maso. Maso vlijte v modelčke za mini krofke. Pecite 15 minut na 180 C, da rahlo porjavijo. Po želji okrasite z malo jogurta ali naribanim jabolkom.

Nasvet za dojenčke: narežite na manjše koščke, da jih lažje primejo in grizljajo.

So odličen zajtrk, malica ali prigrizek na poti in zagotovo postanejo eden izmed tistih receptov, ki jih bodo otroci želeli večkrat na teden. Namig: Posujte jih z malo cimeta ali jih postrezite v barvitih modelčkih za krofke, da bodo še bolj privlačni za male in velike!

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647