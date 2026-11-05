Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke

Matej Rotar
Recepti za malčke 0
05. 11. 2026 04.00

Včasih so bili gluhi štruklji pogosto na jedilniku. Danes pa se odlično priležejo kot priloga k mesnim ali zelenjavnim jedem, radi pa jih imajo tudi najmlajši.

štruklji
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Nekdaj so gluhi štruklji veljali za hrano revnih, a z nekaj domišljije lahko ta jed postane zelo zanimiva in okusna. Štruklji so lahko preprosta priloga, ki se odlično poda k mesnim in zelenjavnim jedem, radi pa jih imajo tudi otroci. Za vas smo pripravili enostaven recept, za katerega potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki se prav gotovo nahajajo v vaši kuhinji.

Sestavine: 

- 1 kg moke, 

- 4 dag kvasa, 

- 2 do 2,5 l tople vode, 

- 2 dag soli, 

- maslo za zabelo, 

- žlička sladkorja

Gluhi štruklji so bili nekoč zelo pogosto na jedilniku. Jih še znate pripraviti?
Gluhi štruklji so bili nekoč zelo pogosto na jedilniku. Jih še znate pripraviti?FOTO: Adobe Stock

Priprava:

Pripravimo kvasni nastavek. Kvas zdrobimo in zamešamo z žlico moke, sladkorja in tople vode, da dobimo gostoto žvrkljanega testa. Postavimo na toplo, da vzhaja vsaj enkratno količino.

V skledo presejemo moko, ji dodamo kvasni nastavek, sol in postopoma vlivamo toplo vodo med mešanjem. Vse pregnetemo v gladko testo. Testo naj ne bo premehko. Gnetemo čim manj zaradi kvasa. Pregnetenega pokrijemo s toplim prtom in pustimo vzhajati vsaj enkrat toliko. Vzhajano testo oblikujemo v štruklje. Debelina naj bo 3 cm. Štruklji naj vzhajajo na toplem. Vzhajane štruklje kuhamo nad soparo vsaj 25 minut. Kuhane poljubno narežemo ali natrgamo. Narezane polijemo z raztopljenim maslom in drobtinami.

Namesto masla lahko uporabimo tudi praženo slanino ali čebulo.

gluhi štruklji štruklji recept za otroke otroška prehrana ideja za kosilo
Naslednji članek
Recepti za malčke

Juhica, ki jo bodo jeseni z veseljem jedli tudi izbirčni otroci: kremasta in nežna

Bibaleze.si Hitro pripravljeno in okusno kosilo za malčke
Okusno.je Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Bibaleze.si Domači rogljički, ki jih otroci jedo še tople iz pečice
Okusno.je Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Okusno.je Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Bibaleze.si Zdrava zimska jed na žlico, ki jo otroci obožujejo
Okusno.je Ideja za preprosto in cenovno ugodno kosilo, ki ga imamo vsi radi
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014