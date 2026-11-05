Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke

Nekdaj so gluhi štruklji veljali za hrano revnih, a z nekaj domišljije lahko ta jed postane zelo zanimiva in okusna. Štruklji so lahko preprosta priloga, ki se odlično poda k mesnim in zelenjavnim jedem, radi pa jih imajo tudi otroci. Za vas smo pripravili enostaven recept, za katerega potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki se prav gotovo nahajajo v vaši kuhinji.

Gluhi štruklji so bili nekoč zelo pogosto na jedilniku. Jih še znate pripraviti?

Priprava:

Pripravimo kvasni nastavek. Kvas zdrobimo in zamešamo z žlico moke, sladkorja in tople vode, da dobimo gostoto žvrkljanega testa. Postavimo na toplo, da vzhaja vsaj enkratno količino.

V skledo presejemo moko, ji dodamo kvasni nastavek, sol in postopoma vlivamo toplo vodo med mešanjem. Vse pregnetemo v gladko testo. Testo naj ne bo premehko. Gnetemo čim manj zaradi kvasa. Pregnetenega pokrijemo s toplim prtom in pustimo vzhajati vsaj enkrat toliko. Vzhajano testo oblikujemo v štruklje. Debelina naj bo 3 cm. Štruklji naj vzhajajo na toplem. Vzhajane štruklje kuhamo nad soparo vsaj 25 minut. Kuhane poljubno narežemo ali natrgamo. Narezane polijemo z raztopljenim maslom in drobtinami.

Namesto masla lahko uporabimo tudi praženo slanino ali čebulo.