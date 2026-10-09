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Ko malček nima velikega apetita: preprosta piščančja juhica

S.B.
Recepti za malčke 0
09. 10. 2026 04.00

Včasih otroku najbolj prija nekaj preprostega in nežnega. Domača piščančja juhica je lahko del družinskega obroka, saj jo lahko pripravimo iz nekaj osnovnih sestavin in prilagodimo tudi najmlajšim.

piscancja juha
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Kombinacija piščanca, korenja, krompirja in bučke ponudi različne okuse in hranila, po želji pa lahko dodamo tudi nekaj drobnih testenin.

Sestavine

manjši kos piščančjega mesa brez kosti in kože

2 korenčka

1 manjši krompir

manjši košček bučke

malo peteršilja

voda

po želji nekaj drobnih jušnih testenin

Priprava

Zelenjavo očistimo in narežemo. Piščančje meso dodamo v lonec skupaj z zelenjavo in zalijemo z vodo.

Kuhamo, dokler ni meso popolnoma kuhano, zelenjava pa mehka.

Meso vzamemo iz juhe in ga drobno narežemo oziroma raztrgamo na zelo majhne koščke. Zelenjavo lahko pretlačimo ali pustimo v mehkih koščkih, odvisno od otrokove starosti in sposobnosti žvečenja.

Po želji dodamo še nekaj drobnih testenin.

Juhi lahkopo želji dodate testenine.
Juhi lahkopo želji dodate testenine. FOTO: Adobe Stock

Pomembna prilagoditev za najmlajše

Pri majhnih otrocih moramo biti posebej pozorni na teksturo hrane. Meso mora biti popolnoma kuhano in primerno mehko, koščki pa dovolj majhni oziroma prilagojeni otrokovim sposobnostim.

Tudi pri tej juhici dodatna sol za najmlajše ni potrebna.

Nasvet: Če juhico pripravite za vso družino, lahko odrasli svojo porcijo dodatno začinite šele na krožniku.

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