Ko malček nima velikega apetita: preprosta piščančja juhica

Kombinacija piščanca, korenja, krompirja in bučke ponudi različne okuse in hranila, po želji pa lahko dodamo tudi nekaj drobnih testenin.
Sestavine
manjši kos piščančjega mesa brez kosti in kože
2 korenčka
1 manjši krompir
manjši košček bučke
malo peteršilja
voda
po želji nekaj drobnih jušnih testenin
Priprava
Zelenjavo očistimo in narežemo. Piščančje meso dodamo v lonec skupaj z zelenjavo in zalijemo z vodo.
Kuhamo, dokler ni meso popolnoma kuhano, zelenjava pa mehka.
Meso vzamemo iz juhe in ga drobno narežemo oziroma raztrgamo na zelo majhne koščke. Zelenjavo lahko pretlačimo ali pustimo v mehkih koščkih, odvisno od otrokove starosti in sposobnosti žvečenja.
Po želji dodamo še nekaj drobnih testenin.
Pomembna prilagoditev za najmlajše
Pri majhnih otrocih moramo biti posebej pozorni na teksturo hrane. Meso mora biti popolnoma kuhano in primerno mehko, koščki pa dovolj majhni oziroma prilagojeni otrokovim sposobnostim.
Tudi pri tej juhici dodatna sol za najmlajše ni potrebna.
Nasvet: Če juhico pripravite za vso družino, lahko odrasli svojo porcijo dodatno začinite šele na krožniku.
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