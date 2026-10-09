Ko malček nima velikega apetita: preprosta piščančja juhica

Po želji dodamo še nekaj drobnih testenin.

Meso vzamemo iz juhe in ga drobno narežemo oziroma raztrgamo na zelo majhne koščke. Zelenjavo lahko pretlačimo ali pustimo v mehkih koščkih, odvisno od otrokove starosti in sposobnosti žvečenja.

Kuhamo, dokler ni meso popolnoma kuhano, zelenjava pa mehka.

Zelenjavo očistimo in narežemo. Piščančje meso dodamo v lonec skupaj z zelenjavo in zalijemo z vodo.

po želji nekaj drobnih jušnih testenin

manjši kos piščančjega mesa brez kosti in kože

Kombinacija piščanca, korenja, krompirja in bučke ponudi različne okuse in hranila, po želji pa lahko dodamo tudi nekaj drobnih testenin.

Pri majhnih otrocih moramo biti posebej pozorni na teksturo hrane. Meso mora biti popolnoma kuhano in primerno mehko, koščki pa dovolj majhni oziroma prilagojeni otrokovim sposobnostim.

Tudi pri tej juhici dodatna sol za najmlajše ni potrebna.

Nasvet: Če juhico pripravite za vso družino, lahko odrasli svojo porcijo dodatno začinite šele na krožniku.