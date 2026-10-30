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Juhica, ki jo bodo jeseni z veseljem jedli tudi izbirčni otroci: kremasta in nežna

S.B.
Recepti za malčke 0
30. 10. 2026 04.00

Jesen prinese številna živila, ki so odlična osnova za otroške obroke. Med njimi je tudi buča, iz katere lahko pripravimo kremasto juhico prijetno nežnega okusa.

bučna juha
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Buča ima naravno rahlo sladkast okus, zato je lahko dobra izbira tudi za otroke, ki so pri zelenjavi nekoliko izbirčni. V kombinaciji s krompirjem in korenjem dobimo gladko juhico, ki jo lahko brez težav prilagodimo starosti otroka.

Sestavine:

300 g muškatne ali hokaido buče

1 manjši krompir

1 korenček

1 manjša čebula

1 žlička olivnega olja

približno 500–600 ml vode

malo peteršilja

po želji žlica navadnega jogurta

Priprava

Bučo, krompir in korenje očistimo ter narežemo na manjše koščke. Če uporabljamo hokaido bučo, je ni treba nujno olupiti, vendar jo moramo pred pripravo dobro oprati.

Čebulo drobno sesekljamo in jo na olivnem olju nežno podušimo. Dodamo preostalo zelenjavo in zalijemo z vodo.

Kuhamo približno 20 minut, dokler zelenjava ni popolnoma mehka. Nato jo pretlačimo v gladko juhico.

Otroci jo bodo z veseljem pojedli.
Otroci jo bodo z veseljem pojedli.FOTO: Adobe Stock

Za najmlajše brez dodane soli

Otroške hrane ni treba dodatno soliti. Če pripravljate juhico za vso družino, lahko otroško porcijo odvzamete pred soljenjem.

Za večjega otroka lahko na vrh dodate žlico navadnega jogurta, ki se z bučno juhico lepo ujame.

Nasvet: Če otrok ne mara gladkih juh, lahko nekaj mehkih koščkov zelenjave pustite v juhi. Tako mu ponudite tudi drugačno teksturo.

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