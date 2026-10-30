Juhica, ki jo bodo jeseni z veseljem jedli tudi izbirčni otroci: kremasta in nežna

Buča ima naravno rahlo sladkast okus, zato je lahko dobra izbira tudi za otroke, ki so pri zelenjavi nekoliko izbirčni. V kombinaciji s krompirjem in korenjem dobimo gladko juhico, ki jo lahko brez težav prilagodimo starosti otroka.
Sestavine:
300 g muškatne ali hokaido buče
1 manjši krompir
1 korenček
1 manjša čebula
1 žlička olivnega olja
približno 500–600 ml vode
malo peteršilja
po želji žlica navadnega jogurta
Priprava
Bučo, krompir in korenje očistimo ter narežemo na manjše koščke. Če uporabljamo hokaido bučo, je ni treba nujno olupiti, vendar jo moramo pred pripravo dobro oprati.
Čebulo drobno sesekljamo in jo na olivnem olju nežno podušimo. Dodamo preostalo zelenjavo in zalijemo z vodo.
Kuhamo približno 20 minut, dokler zelenjava ni popolnoma mehka. Nato jo pretlačimo v gladko juhico.
Za najmlajše brez dodane soli
Otroške hrane ni treba dodatno soliti. Če pripravljate juhico za vso družino, lahko otroško porcijo odvzamete pred soljenjem.
Za večjega otroka lahko na vrh dodate žlico navadnega jogurta, ki se z bučno juhico lepo ujame.
Nasvet: Če otrok ne mara gladkih juh, lahko nekaj mehkih koščkov zelenjave pustite v juhi. Tako mu ponudite tudi drugačno teksturo.
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