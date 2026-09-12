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Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole

Bibaleze.si
Recepti za malčke 0
12. 09. 2026 04.00

Preverite recept za zdravo in okusno brokolijevo juho, ki jo imajo radi tudi otroci, še posebej, če ji dodamo jušne kroglice ali popečene krušne kocke.

juha

Brokolijeva juha je izjemno bogata in zdrava, zaradi vsebnosti vitaminov in mineralov ter paše tako v mrzlih kot toplih dneh. Čeprav otroci po navadi zavračajo brokoli, pa je juha tista jed, v katero lahko skrijemo to zelenjavo in jo bodo otroci v tej obliki še kako radi pojedli. 

Preverite enostaven recept za hitro pripravljeno in okusno brokolijevo kremno juhico, ki smo ga tokrat pripravili za vas. Še posebej prav se prileže ob kosilu ali pa za večerjo. Z njo krepimo otrokov imunski sistem in zdravje. Kar je najboljše, pa je, da jo lahko shranimo tudi v manjše kozarčke in vzamemo s seboj na pot ali pa v plastičnih posodicah zamrznemo in jo pogrejemo ob tistih dneh, ko se nam mudi in nimamo časa za kuhanje. 

Juhico lahko spravite tudi v manjše kozarčke in shranite za malico za na pot.
Juhico lahko spravite tudi v manjše kozarčke in shranite za malico za na pot. FOTO: Adobe Stock

Sestavine: 

1kg brokoli, 
0,2 kg krompirja, 
0,1 kg masla, 
0,1 l sladke smetane, 
0,3 l mleka,
0,1kg moke, 
sol, 
šetraj, 
lovor, 
sol, 
drobnjak,
jušna osnova ali liter vode.

Priprava:

Na maslu prepražimo moko in med stalnim mešanjem zalijemo z mrzlim mlekom. Dodamo brokoli, ki smo ga prej očistili in odstranili oleseneli del, dodamo še začimbe in zalijemo z jušno osnovo. 

Kuhamo do mehkega, nato zmešamo in dodamo na male kocke narezan kuhan krompir. Počakamo, da zavre, na koncu vmešamo smetano in drobnjak. 

Krompir lahko zamenjam po želji z drobnimi testeninami, s kroglicami, popečenim kruhom ...

PREBERI ŠE: "Jedel sem najboljšo juho na svetu!" - "Kakšno?" - "Brokolijevo!" - "?"

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