Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole

Brokolijeva juha je izjemno bogata in zdrava, zaradi vsebnosti vitaminov in mineralov ter paše tako v mrzlih kot toplih dneh. Čeprav otroci po navadi zavračajo brokoli, pa je juha tista jed, v katero lahko skrijemo to zelenjavo in jo bodo otroci v tej obliki še kako radi pojedli.

Preverite enostaven recept za hitro pripravljeno in okusno brokolijevo kremno juhico, ki smo ga tokrat pripravili za vas. Še posebej prav se prileže ob kosilu ali pa za večerjo. Z njo krepimo otrokov imunski sistem in zdravje. Kar je najboljše, pa je, da jo lahko shranimo tudi v manjše kozarčke in vzamemo s seboj na pot ali pa v plastičnih posodicah zamrznemo in jo pogrejemo ob tistih dneh, ko se nam mudi in nimamo časa za kuhanje.