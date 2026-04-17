Te bananine mini palačinke so pravi hit, ker so pripravljene v manj kot 10 minutah, so brez dodanega sladkorja, mehke in ravno prav sladke ter odlične za samostojno hranjenje, zajtrk, malico ali za na pot. Če iščete idejo za hiter obrok, ki je hranljiv in otrokom zabaven, je to recept, ki ga boste želeli večkrat ponoviti.

Zakaj so te palačinke tako priljubljene?

Glavna zvezda recepta je zrela banana, ki poskrbi za naravno sladkost in mehko teksturo. Ko jo zmešate z jajcem in ovsenimi kosmiči, nastane masa, iz katere se spečejo majhne, puhaste palačinke, popolne za male ročice.

Prav zaradi velikosti so odlične za:

- BLW pristop, - prve samostojne grižljaje, - malico v vozičku, - prigrizek na igrišču, - zajtrk pred vrtcem. Otroci jih pogosto obožujejo, ker so mehke, rahlo sladke in jih lahko z lahkoto držijo sami.

Recept: bananine mini palačinke iz 3 sestavin

Sestavine 1 zrela banana 1 jajce 2 žlici ovsenih kosmičev Priprava Banano dobro pretlačite z vilico. Dodajte jajce in ovsene kosmiče ter vse skupaj premešajte v gladko maso. Na rahlo segreti ponvi pecite majhne kupčke mase približno 1–2 minuti na vsaki strani, da lepo porjavijo.

icon-expand Banano dobro pretlačite z vilico. Dodajte jajce in ovsene kosmiče ter vse skupaj premešajte v gladko maso.

Nasvet za dojenčke:

Palačinke narežite na trakove, da jih dojenček lažje prime in samostojno je.

Zakaj so odlične za dojenčke in malčke?

Te mini palačinke niso le okusne, ampak tudi zelo praktične.

Mehke in varne za prijem

Ker so majhne in mehke, jih otrok lažje prime, drži in odgrizne.

Naravno sladke

Banana poskrbi, da ni potrebe po dodanem sladkorju.

Nasitne

Ovseni kosmiči dodajo vlaknine in pomagajo, da je otrok dlje sit.

Odlične za meal prep

Spečeš jih lahko več naenkrat in jih shraniš: - v hladilniku za naslednji dan, - v zamrzovalniku za hitre zajtrke.

icon-expand Otroci jih pogosto obožujejo, ker so mehke, rahlo sladke in jih lahko z lahkoto držijo sami.

Ideje za različice