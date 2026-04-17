Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Bananine mini palačinke iz 3 sestavin

Recepti za malčke 0
17. 04. 2026 04.00

Včasih so najboljši recepti prav tisti najbolj preprosti. Ko imate doma zrelo banano, eno jajce in nekaj ovsenih kosmičev, lahko v nekaj minutah pripravite mehke mini palačinke, ki jih obožujejo dojenčki, malčki in tudi starši.

banana

Te bananine mini palačinke so pravi hit, ker so pripravljene v manj kot 10 minutah, so brez dodanega sladkorja, mehke in ravno prav sladke ter odlične za samostojno hranjenje, zajtrk, malico ali za na pot. Če iščete idejo za hiter obrok, ki je hranljiv in otrokom zabaven, je to recept, ki ga boste želeli večkrat ponoviti.

Zakaj so te palačinke tako priljubljene?

Glavna zvezda recepta je zrela banana, ki poskrbi za naravno sladkost in mehko teksturo. Ko jo zmešate z jajcem in ovsenimi kosmiči, nastane masa, iz katere se spečejo majhne, puhaste palačinke, popolne za male ročice.

Prav zaradi velikosti so odlične za:

- BLW pristop,

- prve samostojne grižljaje,

- malico v vozičku,

- prigrizek na igrišču,

- zajtrk pred vrtcem.

Otroci jih pogosto obožujejo, ker so mehke, rahlo sladke in jih lahko z lahkoto držijo sami.

Recept: bananine mini palačinke iz 3 sestavin

Sestavine

1 zrela banana

1 jajce

2 žlici ovsenih kosmičev

Priprava

Banano dobro pretlačite z vilico. Dodajte jajce in ovsene kosmiče ter vse skupaj premešajte v gladko maso. Na rahlo segreti ponvi pecite majhne kupčke mase približno 1–2 minuti na vsaki strani, da lepo porjavijo.

FOTO: Adobe Stock

Nasvet za dojenčke:

Palačinke narežite na trakove, da jih dojenček lažje prime in samostojno je.

Zakaj so odlične za dojenčke in malčke?

Te mini palačinke niso le okusne, ampak tudi zelo praktične.

Mehke in varne za prijem

Ker so majhne in mehke, jih otrok lažje prime, drži in odgrizne.

Naravno sladke

Banana poskrbi, da ni potrebe po dodanem sladkorju.

Nasitne

Ovseni kosmiči dodajo vlaknine in pomagajo, da je otrok dlje sit.

Odlične za meal prep

Spečeš jih lahko več naenkrat in jih shraniš:

- v hladilniku za naslednji dan,

- v zamrzovalniku za hitre zajtrke.

FOTO: Adobe Stock

 

Ideje za različice

Ko otrok recept že dobro sprejema, ga lahko hitro popestrite.

Dodajte:

- borovnice,

- naribano jabolko,

- malo cimeta,

- žličko jogurta ob serviranju,

- tanko plast arašidovega masla (če je že uvedeno).

Tako iz iste osnove vedno nastane malo drugačen obrok.

Bananine mini palačinke so eden tistih receptov, ki rešijo marsikatero jutro ali popoldansko lakoto. So hitro pripravljene, mehke, hranljive, brez sladkorja in idealne za male raziskovalce hrane. Včasih res potrebujemo samo tri sestavine, da ustvarimo obrok, ki ga otrok z veseljem poje.

bananine palačinke recept za dojenčke 3 sestavine zdrav zajtrk BLW hrana
Naslednji članek
Recepti za malčke

Otroci obožujejo te mini brokoli polpetke

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647