Te bananine mini palačinke so pravi hit, ker so pripravljene v manj kot 10 minutah, so brez dodanega sladkorja, mehke in ravno prav sladke ter odlične za samostojno hranjenje, zajtrk, malico ali za na pot. Če iščete idejo za hiter obrok, ki je hranljiv in otrokom zabaven, je to recept, ki ga boste želeli večkrat ponoviti.
Zakaj so te palačinke tako priljubljene?
Glavna zvezda recepta je zrela banana, ki poskrbi za naravno sladkost in mehko teksturo. Ko jo zmešate z jajcem in ovsenimi kosmiči, nastane masa, iz katere se spečejo majhne, puhaste palačinke, popolne za male ročice.
Prav zaradi velikosti so odlične za:
- BLW pristop,
- prve samostojne grižljaje,
- malico v vozičku,
- prigrizek na igrišču,
- zajtrk pred vrtcem.
Otroci jih pogosto obožujejo, ker so mehke, rahlo sladke in jih lahko z lahkoto držijo sami.
Recept: bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Sestavine
1 zrela banana
1 jajce
2 žlici ovsenih kosmičev
Priprava
Banano dobro pretlačite z vilico. Dodajte jajce in ovsene kosmiče ter vse skupaj premešajte v gladko maso. Na rahlo segreti ponvi pecite majhne kupčke mase približno 1–2 minuti na vsaki strani, da lepo porjavijo.
Nasvet za dojenčke:
Palačinke narežite na trakove, da jih dojenček lažje prime in samostojno je.
Zakaj so odlične za dojenčke in malčke?
Te mini palačinke niso le okusne, ampak tudi zelo praktične.
Mehke in varne za prijem
Ker so majhne in mehke, jih otrok lažje prime, drži in odgrizne.
Naravno sladke
Banana poskrbi, da ni potrebe po dodanem sladkorju.
Nasitne
Ovseni kosmiči dodajo vlaknine in pomagajo, da je otrok dlje sit.
Odlične za meal prep
Spečeš jih lahko več naenkrat in jih shraniš:
- v hladilniku za naslednji dan,
- v zamrzovalniku za hitre zajtrke.
Ideje za različice
Ko otrok recept že dobro sprejema, ga lahko hitro popestrite.
Dodajte:
- borovnice,
- naribano jabolko,
- malo cimeta,
- žličko jogurta ob serviranju,
- tanko plast arašidovega masla (če je že uvedeno).
Tako iz iste osnove vedno nastane malo drugačen obrok.
Bananine mini palačinke so eden tistih receptov, ki rešijo marsikatero jutro ali popoldansko lakoto. So hitro pripravljene, mehke, hranljive, brez sladkorja in idealne za male raziskovalce hrane. Včasih res potrebujemo samo tri sestavine, da ustvarimo obrok, ki ga otrok z veseljem poje.
