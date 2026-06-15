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Viralni recept za palačinke, ki navdušuje starše po svetu

S.B.
Recepti za malčke 0
15. 06. 2026 04.00

V zadnjih letih so na starševskih portalih in družbenih omrežjih ene največjih zvezd postale bananine ovsene palačinke. Razlog za to pa je preprost: so enostavne za pripravo, izjemno hranilne in predvsem zelo okusne. Malčki pa so navdušeni nad njimi.

bananine palačinke

Recept za bananine palačinke z ovsenimi kosmiči je postal viralen predvsem zato, ker je izredno preprost, narejen je le iz nekaj sestavin, je brez dodanega sladkorja in primeren za dojenčke, malčke in celo odrasle.

Zakaj so te palačinke tako priljubljene?

Razlog za njihovo priljubljenost je preprost. Starši želijo hitro, zdravo in varno hrano, otroci pa obožujejo mehko teksturo. Recept ne vsebuje dodanega sladkorja ali soli, primeren je za uvajanje goste prehrane in učenja samostojnega hranjenja otrok z rokami. Palačinke so mehke, okusne in zlahka jih spravite tudi v posodico za na pot ali izlet z otroki.

Potrebujete le 3 sestavine.
Potrebujete le 3 sestavine.FOTO: Adobe Stock

Recept za bananine ovsene palačinke

Sestavine:

1 zelo zrela banana

1 jajce

2–3 žlice ovsenih kosmičev (ali ovsene moke)

(po želji: ščepec cimeta ali malo vanilije – za starejše otroke)

Priprava:

Banano dobro zmečkaš z vilico. Dodaš jajce in ovsene kosmiče. Vse skupaj zmešaš v gladko maso. Na rahlo namaščeni ponvi spečeš majhne palačinke. Pečeš približno 1–2 minuti na vsaki strani, dokler ne postanejo zlato rjave.

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Zakaj so primerne za otroke?

- mehka tekstura, enostavno za grizenje

- naravno sladke zaradi banane

- brez dodanega sladkorja

- bogate z vlakninami in energijo

Starši po vsem svetu pa jih imenujejo kar kot "recept, ki reši zajtrk".

Vir: Baby Foode

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