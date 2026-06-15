Viralni recept za palačinke, ki navdušuje starše po svetu

Recept za bananine palačinke z ovsenimi kosmiči je postal viralen predvsem zato, ker je izredno preprost, narejen je le iz nekaj sestavin, je brez dodanega sladkorja in primeren za dojenčke, malčke in celo odrasle.

Zakaj so te palačinke tako priljubljene?

Razlog za njihovo priljubljenost je preprost. Starši želijo hitro, zdravo in varno hrano, otroci pa obožujejo mehko teksturo. Recept ne vsebuje dodanega sladkorja ali soli, primeren je za uvajanje goste prehrane in učenja samostojnega hranjenja otrok z rokami. Palačinke so mehke, okusne in zlahka jih spravite tudi v posodico za na pot ali izlet z otroki.

icon-expand Potrebujete le 3 sestavine. FOTO: Adobe Stock

Recept za bananine ovsene palačinke

Sestavine: 1 zelo zrela banana 1 jajce 2–3 žlice ovsenih kosmičev (ali ovsene moke) (po želji: ščepec cimeta ali malo vanilije – za starejše otroke) Priprava: Banano dobro zmečkaš z vilico. Dodaš jajce in ovsene kosmiče. Vse skupaj zmešaš v gladko maso. Na rahlo namaščeni ponvi spečeš majhne palačinke. Pečeš približno 1–2 minuti na vsaki strani, dokler ne postanejo zlato rjave.

Zakaj so primerne za otroke?